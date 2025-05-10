«Не претендует на то, чтобы считаться полной и всеохватывающей историей “Ъ”»
Книга о первых 100 годах издательского дома «Коммерсантъ»
К 20-летию «Ъ» 15 лет назад его старейшие сотрудники выпустили книгу об истории ИД. Она не предназначалась для продажи, а распространялась только среди «своих» — коммерсантовцев. Но именно при ее подготовке были собраны и зафиксированы свидетельства тех, кто лично начинал проект «Ъ».
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Правда, составители книги в предисловии скромничали: «Предлагаемый вашему вниманию альбом — это вообще не история в собственном смысле слова. Скорее это наглая и достойная осуждения попытка убедить вас в том, что за последнее столетие в мире не было придумано ничего лучше “Ъ”».
И все же более точной информации об истории «Ъ», чем в этом издании, не найти. Тем более что, опять же по меткому признанию составителей, «в достижении этой своекорыстной цели составители не останавливались ни перед чем. Их особый цинизм выдает увлекательная, доходчивая, остроумная, а подчас и откровенно гениальная форма подачи исторического материала».
Ниже первые главы книги. В них рассказывается о событиях с 1909 по 1999 год.
1909–1917
1909. Рождение и наречение
История «Коммерсанта» начинается 9 августа 1908 года по старому стилю, когда московский торговец Н. Г. Лео, державший магазин патефонов и патефонных пластинок в Мясницком переулке, выпустил первый номер первой городской деловой газеты «Московский коммерческий указатель». В ней предполагалось собирать воедино информацию обо всех коммерческих сделках и предложениях в Москве, чего раньше не делала ни одна газета, а в литературной части издания — публиковать заметки о жизни коммерсантов. Несмотря на то что у «Указателя» фактически не было конкурентов, уже 6 сентября он закрылся. Скорее всего, у издателя просто кончились деньги.
Фото: Коммерсантъ
В 1909 году умершую газету приобрел у Лео московский писчебумажный фабрикант Г. А. Блюменберг. К тому моменту он уже снискал славу издателя порнографических брошюр и альманахов, из-за чего его шансы получить у властей разрешение на открытие газеты практически равнялись нулю. Но Блюменберг провел многоходовую комбинацию с использованием всех возможных лазеек в законодательстве о печати, и 25 июля выпуск «Указателя» возобновился. Только теперь он назывался «Коммерсантъ».
Фото: Коммерсантъ
У Блюменберга, в отличие от Лео, хватило средств и бумаги для поддержания издания, пока оно не вышло на тираж 5900 экземпляров и не стало окупать затраты.
1912. Издательский холдинг
«Коммерсантъ» стал престижным проектом и неплохим рычагом влияния на московскую купеческую среду, но ощутимых доходов не приносил.
Тогда у фабриканта возникла идея дополнить его еще одним изданием, менее респектабельным, но более прибыльным.
И вновь Блюменберг пошел на хитрость.
Чтобы не добиваться разрешения на новую газету, он в 1912 году получил согласие на вечерний выпуск «Коммерсанта» под названием «Вечерние Известия Газеты Коммерсантъ». В отличие от «Коммерсанта», «Вечерние известия» богато иллюстрировались и публиковали статьи на любой читательский вкус: от сообщений о науке и театральных рецензий до подробных описаний убийств и слухов о частной жизни известных персон.
Фото: Коммерсантъ
Вскоре у Блюменберга и его сына в дополнение к процветающему книжному бизнесу — «Московскому книгоиздательству», располагавшемуся на 1-й Мещанской, 5, появился целый газетно-журнальный издательский дом — «Московское издательство».
Помимо «Коммерсанта» и «Вечерних известии» объединенная редакция на Большой Дмитровке, 26 выпускала журналы «Вопросы податного обложения», «Теория и практика фабричного надзора», «Детский мир», «Женское дело» с модными и литературными приложениями и купленный в 1914 году таблоид «Столичная молва». Блюменберги рассчитывали, что две развлекательные газеты будут собирать больше читателей и соответственно больше рекламы, однако «Столичная молва» и «Вечерние известия» писали об одном и том же для одной и тои же аудитории. В 1915 году внутренней конкуренции был положен конец — «Столичная молва» обрела другого издателя.
1917. Последнее интервью
В 1915 же году «Вечерние известия» стали главным информационным оружием русского бизнеса в его войне с правительством за контроль над фирмой «Общество электрического освещения 1886 года».
Фото: Коммерсантъ
За антиправительственные публикации редактор газеты И. Калинкин был оштрафован на 1000 рублей. Поскольку он отказался платить, то по существовавшим тогда правилам его на месяц отправили в тюрьму. Следующих двух редакторов оштрафовали на 3000 рублей и посадили на три месяца. На три месяца вновь вернулся в тюрьму и Калинкин. А 11 августа 1915 года главноначальствующий над Москвой князь Феликс Юсупов даже приостановил выпуск «Вечерних известий». Формальным поводом стала публикация ошибочного сообщения о том, что англо-французские войска установили контроль над проливом Дарданеллы. Но вскоре электрическая война завершилась, и 11 ноября выпуск газеты возобновился.
Фото: Коммерсантъ
Окончательно «Вечерние известия» умерли в декабре 1916 года — издание, очевидно, перестало быть рентабельным.
«Коммерсантъ» пережил его лишь на десять месяцев. 25 октября 1917 года газета поместила на первой полосе интервью с товарищем министра внутренних дел Алексеем Никитиным, в котором он говорил, что никакого большевистского переворота в стране не будет, а в случае мятежа Временное правительство решительно его подавит. В тот же день большевики взяли власть.
Фото: Коммерсантъ
После такого провала «Коммерсантъ» решил просто больше не выходить.
Тем самым он стал первой независимой газетой, закрывшейся после революции. Остальные были ликвидированы большевиками в начале 1918 года. Что касается Блюменбергов, то, по некоторым сведениям, они эмигрировали в Германию.
1917–1989
С 1917 по 1989 год издание не выходило по не зависящим от редакции причинам.
В 1923 году, во времена НЭПа, в Москве попытались восстановить выпуск «Коммерсанта». По правилам новой орфографии название газеты стало на одну букву короче.
Фото: Коммерсантъ
Но уже в третьем номере редакция сообщила читателям, что добывать сведения о прибытии грузов впредь не представляется возможным. Читателям обещали продолжить издание газеты, но третий номер оказался последним.
1989
Предыстория
История нового «Коммерсанта» начинается 15 июня 1988 года, когда был зарегистрирован устав кооператива «Факт». Его основатель Владимир Яковлев работал тогда в журнале «Огонёк». Кооператив первоначально работал как справочная служба, которая давала телефоны кооперативов. Позже «Факт» стал продавать справочную литературу, нормативные акты и документы, помогать гражданам в поиске работы в кооперативе. Отдельная юридическая служба «Авария» во главе с Татьяной Сафаровой и Долорес Петровой давала кооператорам правовые консультации, по запросам подвергающихся притеснениям кооператоров срочно вылетала в различные города СССР, где «решала вопросы» и добивалась восстановления закрытых властями кооперативов.
Первое здание редакции по адресу Хорошевское шоссе, 17
Фото: Коммерсантъ
В феврале 1989 года появился сначала проект информационного агентства, а вскоре и сам «Постфактум», который возглавил Глеб Павловский.
Чуть позже у Яковлева и предпринимателя Артема Тарасова возникла идея создания газеты. Потребовались немалые усилия для того, чтобы добиться ее одобрения на правительственном и партийном уровне.
Владимир Яковлев окончил факультет журналистики МГУ. В 1988 году создал частную информационную службу «Факт», затем информагентство «Постфактум». В 1989 году основал газету «Коммерсантъ». До конца 1991 года был ее главным редактором.
Фото: Коммерсантъ
Это первая групповая фотография сотрудников «Коммерсанта».
Угадываются Ксения Махненко и Ксения Пономарева, Максим Соколов и Лев Сигал, Андрей и Александр Фадины, Олег Утицин и Александр Перов, Гелена Сает и Глеб Пьяных (объявлен иностранным агентом), Сергей Митрофанов и Михаил Леонтьев, Марина Шпагина и Бред Дарем.
Леонид Милославский и Андрей Васильев на фото отсутствуют: они нарушили предписание Яковлева явиться в костюме, были отстранены от съемки и оштрафованы.
Фото: Коммерсантъ
Август. Первый нулевой
В августе 1989-го вышел нулевой номер еженедельника «Коммерсантъ». Тогда было принято, чтобы каждое издание было чьим-то органом: «Правда» — орган ЦК КПСС, «Труд» — ВЦСПС, «Комсомольская правда» — ЦК ВЛКСМ, и т. д. Поначалу и Яковлев поддался моде, но через некоторое время от этой идеи отказался. Сам Яковлев и стал первым главным редактором газеты.
Нулевой блин вышел комом: подписи к фото двух вице-президентов Союза объединенных кооперативов редакция решительно перепутала.
Фото: Коммерсантъ
Сентябрь. Второй нулевой
Спустя месяц после первого нулевого номера был выпущен второй — такой же нулевой. Слава богу, перепутать подписи под фото не было никакой возможности, так что вопиющие ошибки в глаза не бросались. Ну разве что слово «агентство» немного подкачало.
Фото: Коммерсантъ
Никита Голованов: 20 лет назад «Коммерсантъ» стал первым в России периодическим изданием, сверстанным на редакционных компьютерах. Осторожно предположу, что «Коммерсантъ» был вообще первым печатным изданием, изготовленным таким образом. В конце 1989 года, незадолго до пилотного номера, от дяди Сэма пришла посылка: компьютеры IBM — не хухры-мухры!
Хотя я и был страстным борцом за desktop publishing, то есть за компьютеризацию издательского дела, но предусмотрительно попросил вместе с компьютерами закупить и более привычные инструменты для верстки и дизайна: резаки со сменными лезвиями, клеящие карандаши, рапидографы и прочие полезные вещи. Можно было, конечно, обойтись по обыкновению медицинскими скальпелями и резиновым клеем, но очень уж хотелось поработать «по-человечески», благо представилась возможность.
Как в воду глядел... Компьютеры-то пустые пришли. А в те годы не то чтобы еще не было традиции воровать программы, просто воровать еще нечего было — кириллических программ не существовало. В Москве было несколько программистов (по пальцам пересчитать), которые адаптировали латинские шрифты, писали программы переносов для кириллицы и т. д. Так ведь на это время нужно.
В общем, пилотный номер (а точнее, второй нулевой) мы весь набрали колонками в «Ворде», распечатали на лазерном (!) принтере, а потом взяли американские резаки, порезали все в лапшу и «сверстали» с помощью американского клея и советского ватмана. До начала компьютерной эры в российском издательском деле оставалось еще три месяца.
1990
8 января. Еженедельник «Коммерсантъ»
Между нулевым и первым номером прошло более трех месяцев. C 8 января 1990 года еженедельник «Коммерсантъ» стал выходить регулярно по понедельникам.
С первого же настоящего номера «Коммерсантъ» поражал своим непривычным подходом. В материалах не было характерного для советской журналистики пафоса, восхваления властей, претензий на литературность в сочетании с тупейшими штампами.
Нестандартным было и соотношение серьезного и смешного. В советских изданиях юмор традиционно помещался в специально отведенных местах, чтобы читатель заранее знал, где смеяться. В «Коммерсанте» о шутках не предупреждали.
Коммерсантовская установка на информационную, а не авторскую журналистику, казалось бы, исключала появление ярких индивидуальностей. Тем не менее многие покупали газету специально для того, чтобы прочесть остроумнейшую колонку Максима Соколова «Что было на неделе» или серьезный экономический обзор Никиты Кириченко и Андрея Шмарова. Первоначально тираж еженедельника составлял 40 тыс. экземпляров, через год достиг 500 тыс.
Никита Кириченко был основателем экономической журналистики в постсоветской России
Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ
В «Ъ» Никита работал с 1990 по 1995 год. Именно он создал жанр обзора цен и инвестиций в еженедельнике «Коммерсантъ». В 1996-м был главным редактором журнала «Эксперт», вел телевизионную передачу «Национальный доход» на канале РТР. Никита умер 31 декабря 2003 года в возрасте 38 лет. Меньше чем через год после его смерти была учреждена премия в области аналитической журналистики, названная его именем.
Заголовки
«Коммерсантъ» сразу поразил читателей своими заголовками.
Десятилетиями граждане видели нескончаемые «Итоги подводить рано», «На предпраздничной вахте», «В обстановке взаимного доверия», «ЛЭП шагает за облака», «Бесчинства расистов», «Из института в родное село».
И вдруг—такое! Нельзя сказать, что все они были гениальные, но даже самые тупые выглядели невероятно свежо.
- Моссовет велел мясу дешеветь. Мясо не хочет
- Российский кабинет: его премьер — другим наука
- Невзоров (объявлен иноагентом) принял пулю близко к сердцу
- Начальник ГУБХСС: мафия не виновата!
- КГБ начал продавать информацию
- Ро Дэ У готов дать 3 миллиарда долларов, Горбачев готов взять пять
- Союзный договор: Молдова за Союз, но с Румынией
- Центристы готовят смокинги и новое правительство
- Директор Рижского рынка: ищите мафию в Кремле
- МВД СССР: от убийств одни убытки
- Валентин Павлов сказал, что денежной реформы не будет. Ну-ну
23 июля. Силовые структуры
Удивительно, но до 1990 года в русском языке не было общего слова для обозначения граждан и госучреждений, деятельность которых связана с физическим насилием — армии, милиции, прокуратуры и госбезопасности. Было лишь выражение «люди в погонах», но какое-то кривоватое: к железнодорожникам применимо, а к людям в штатском — нет. Словосочетание «силовые структуры власти» впервые зафиксировано в статье обозревателя «Ъ» Максима Соколова «Будет ли в Советском союзе военный переворот?»:
Принято говорить о конфликте между нынешним реформистским руководством и аппаратом... Естественно, что взоры всех участников конфликта обращены к силовым структурам власти: к армии и КГБ,— без участия которых попытка учинить государственную измену (ст. 64 УК РСФСР — «Заговор с целью захвата власти») шансов на успех не имеет.
Позже, в 1993 году, появился и более короткий термин «силовики»:
Сомнительные действия МВД, непонятная роль МБ и колебания МО привели к тому, что героями дня они отнюдь не стали, а в результате вместо того, чтобы иметь президента в заложниках, силовики (прежде всего милиционеры) озабочены в первую очередь тем, как бы отмазаться от неприятных вопросов, нежели тем, как диктовать свою волю правительству (еженедельник «Коммерсантъ», 11 октября).
Октябрь. Первые биржевые сводки
16–17 октября в Москве была учреждена крупнейшая товарно-сырьевая биржа в СССР — Российская товарно-сырьевая биржа (РТСБ). Она расположилась в помещении Политехнического музея — за памятником Феликсу Дзержинскому, по соседству со зданием КГБ. «Коммерсантъ» первым из советских СМИ начал публиковать отчеты о торгах. Выглядело это так:
За прошедшую неделю наиболее крупной сделкой на РТСБ стала продажа партии автозапчастей для автомобилей «Жигули» и «Волга» на сумму 32 млн руб. и партии японских видеокассет на 16,5 млн руб.
На торгах 22 февраля наиболее широко предлагались компьютеры, разные виды бытовой электроники, сельхозпродукция и некоторые виды сырья.
Тогда это было не смешно ни читателям «Коммерсанта», ни главному управляющему биржи Константину Боровому (объявлен иноагентом).
Фото: Сергей Самохин
4 декабря. Преступная карта Москвы
Криминальный хроникер Олег Утицин совершил невероятное: внедрившись в уголовные круги, он составил карту бандитского раздела Москвы.
Популярность карты вышла далеко за пределы Москвы и даже страны — ее перепечатали многие западные издания. Владимир Яковлев, расчувствовавшись, наградил автора видеомагнитофоном.
1991
Январь. Денежная реформа
Свой первый экстренный выпуск «Ъ» подготовил в самом начале 1991 года. Потом будет антипутчистская «Общая газета», спецвыпуски о событиях октября 1993 года, об отречении Бориса Ельцина и о его смерти, о «Норд-Осте». Но начало традиции положил номер, посвященный павловской денежной реформе.
Фото: Коммерсантъ
21 января. Большая семерка
К сожалению, не во всех ситуациях «Ъ» был на должной высоте. Сейчас уже ничего не исправишь, но признаться стоит: безграмотный термин «большая семерка» ввел именно «Ъ». Впервые в российской прессе он встречается в статье «Прибалтика обошлась Горбачеву в 16 млрд долларов»: На завершившейся <...> в Вашингтоне встрече министров финансов стран «большой семерки» было принято решение временно <…> отложить оказание экономической помощи СССР.
Происхождение ошибки очевидно: аббревиатура G7 была неверно расшифрована как Great Seven, а потом переведена на русский. На самом деле G7 означает Group of Seven — буквально «Группа семи». За прошедшие годы ошибочный термин прижился и сейчас является общеупотребительным. Ввести его в оборот оказалось гораздо легче, чем изъять. А в 1992 году появилась еще и «большая восьмерка». Это выражение тоже употребляют до сих пор многие политики и журналисты. Одного из них мы даже не решаемся править.
Валерий Панюшкин: В 2002 году я поехал в Калгари писать про выступления антиглобалистов во время саммита «большой восьмерки». Со мной был старенький, дышавший на ладан компьютер. Я бы и купил себе новый, но Андрей Васильев, работавший тогда главным редактором газеты, покупать компьютер не велел и твердо обещал выдать мне служебный. Да все не получалось как-то. Моя служебная записка с просьбой выдать казенную оргтехнику блуждала где-то по коммерсантовским бюрократическим дебрям. А тут еще Васильев сломал правую руку, с трудом мог поставить подпись, тяжко выводил каждую букву загипсованной своею клешней, так что бумагооборот совсем замедлился. Вот я и поехал со старым компьютером писать серию репортажей про антиглобалистов.
И в первый же день компьютер мой сломался. Купить в Калгари русифицированный ноутбук представлялось совершенно невозможным. Я купил большой блокнот, писал репортажи от руки и каждый вечер мучительно диктовал их по телефону. Мучительно — потому что я заика. Особенно сильно я заикаюсь по телефону. Вернувшись, я написал на имя колчерукого Васильева следующую служебную записку: «Прошу наложить на эту служебную записку резолюцию как минимум из двадцати слов, чтоб ты, гад, понял, каково заике каждый день диктовать заметки по двести пятьдесят строк». Васильев отдал устное распоряжение. Служебный ноутбук был немедленно выдан.
Февраль. Жириновский. Впервые в «Коммерсанте»
Первое коммерсантовское фото Владимира Жириновского появилось на страницах еженедельника в начале 1991 года. И не только потому, что лидер ЛДПСС сразу привлек внимание своей дубленкой и необычными манерами.
Фото: Валерий Щеколдин, Коммерсантъ
Просто «Ъ», в отличие от народных депутатов РСФСР, поддержавших выдвижение Жириновского кандидатом впрезиденты исключительно ради смеха, сразу понял, что его показное шутовство может оказаться востребованным у немалой части российского электората.
Не случайно в июне 1991 года статья о победе Ельцина на президентских выборах была озаглавлена «Результаты выборов: 6 миллионов было за Жириновского». А обозреватель Максим Соколов сделал в ней далеко не очевидный на тот момент, но подтвердившийся уже через пару лет на парламентских выборах вывод: 12 июня обнаружился и фактор, возможно, сулящий немало хлопот в будущем. Фактор зовется Владимиром Вольфовичем Жириновским.
Июнь. Президент — дело восьмое
Сейчас в это трудно поверить, но материал об июньской победе Бориса Ельцина на президентских выборах был напечатан на восьмой полосе (из двенадцати).
Первую полосу номера занимала статья о добровольной отставке «Октябрьского райисполкома Москвы, известного в деловых кругах своей политикой поощрения предпринимательства».
И такая расстановка приоритетов не была случайностью. «Ъ» последовательно выносил вперед новости делового мира, а политике отводил роль второго плана. О прошедшей в июле инаугурации Бориса Ельцина «Ъ» не написал ни строчки, ведь на бизнес этот ритуал никак повлиять не мог. Да и фото церемонии было опубликовано в газете лишь спустя несколько лет и по другому поводу.
Переопубликовать оригинальную фотографию не представляется возможным, поэтому приводим кадр из другой съемки с Борисом Ельциным (слева) и Михаилом Горбачевым на инаугурации
Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
Июль. Собчак. Впервые в «Коммерсанте»
Фотоизображение Анатолия Собчака впервые появилось в «Ъ» в мае 1990 года, когда он еще был народным депутатом СССР.
Фото: Дмитрий Соколов / ТАСС
А вот что писал о нем «Ъ» спустя год, когда он уже стал мэром: На останках недавно упраздненного исполкома Собчак решил возвести несколько новых комитетов… При этом не учтены чаяния местных экономистов, рассчитывавших, что Комитет по экономической реформе сольется с Комитетом по внешнеэкономическим связям и Главным управлением имуществ, образовав единый орган управления Свободной экономической зоной (СЭЗ).
Вместо этого санкт-петербургский мэр, напротив, раздробил Комитет по экономической реформе, возглавлявшийся активным сторонником СЭЗ Анатолием Чубайсом... А самого Чубайса мэр назначил своим главным экономическим советником, что в ленсоветовских кругах расценивают как почетное отстранение от практики (15 июля 1991 года).
На фото более позднего периода хорошо видно, что Комитет по внешнеэкономическим связям от реорганизации не пострадал.
Анатолий Чубайс тоже, как известно, практику тогда не прекратил.
26 августа. Мы победили
18 августа ГКЧП закрыл 11 общесоюзных газет, в том числе и «Коммерсантъ». В стране вновь была введена цензура. Однако газетчики с этим не смирились. 20 августа Минпечати РСФСР зарегистрировало «Общую газету», которую планировалось нелегально издавать на базе «Коммерсанта».
Газета вышла всего один раз, так как 21 августа путч провалился. Спустя неделю «Ъ» писал: Слово оказалось сильнее пули. Слово, сказанное журналистами изданий «Аргументы и факты», «Куранты», «Коммерсантъ», «Комсомольская правда», «Мегаполис-экспресс», «Московские новости», «Независимая газета», «Российская газета», «Российские вести» и журнала «Столица». Правда (не путать с одноименной газетой ЦК КПСС) помогла спасти демократию и свободу. Мы счастливы, что «Общая газета» умерла, едва родившись.
Татьяна Сафарова: «Общую газету» придумал редактор «Московских новостей» Егор Яковлев. Делали ее журналисты разных изданий в редакции «Коммерсанта» на Хорошевке. Каждую минуту мы ждали ареста, и вкус сухарей на зубах был все ощутимее: ведь «Ъ» был назван первым среди подлежащих закрытию. Меня Егор Владимирович попросил найти типографию, в которой не побоялись бы напечатать газету против ГКЧП.
На своей старенькой красной «тойоте», на которой я недавно приехала прямиком из Парижа, я лавировала между танками и транспортерами. Останавливали. Не пропускали. Чаще всего выдавала себя за иностранку (номера на машине были французские). Запомнился один эпизод. На Трубной площади, неподалеку от той маленькой типографии, которую я все-таки нашла, танкисты меня не пропускали. Я объехала танки со словами: «Мальчики, посмотрите, я ведь ваша молодая мама, неужели вы будете в маму стрелять?»
20-го к ночи верстка первого номера была готова. В городе объявили комендантский час. Надо было отвезти ее с Хорошевки на Цветной, в типографию. Сейчас я думаю, почему тогда не было страха? И не нахожу ответа. Но страха у меня не было. Наверно, только такая сумасшедшая, как я, могла сесть за руль, принять стакан — и прямиком в типографию. 21-го утром газета раздавалась людям. А в шестом часу утра, возвращаясь домой, я увидела, как по шоссе Энтузиастов идут танки. Не на Москву. Из Москвы.
30 сентября. «Кредо» дает карты в руки
В начале 90-х деловые новости можно было узнать только из «Коммерсанта». Вот одна из таких новостей: 26 сентября в Москве состоялась презентация валютных кредитных карт Visa российского Кредобанка. Первые в истории СССР пластиковые карты были рассчитаны в основном на юридических лиц и для их получения необходимо было внести в банк аванс в размере $10 тыс. за каждую. При использовании Credo Card ее владелец платил в пользу банка 1% от суммы операций платежа или 3% от суммы наличных денег.
Фото: Коммерсантъ
Введение пластиковых карт в России шло нелегко. Еще в 1997 году одна из красноярских газет, обвиняя депутата местной думы, патетически спрашивала читателей:
Ну скажите, откуда у честного человека может быть пластиковая карточка?!
Октябрь. Примаков. Впервые в «Коммерсанте
Впервые фотоизображение Евгения Примакова появилось в «Ъ» в октябре, когда он был назначен главой ПГУ КГБ (внешней разведки).
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
Однако первое упоминание о нем относится к февралю 1990-го. Что удивительно, его имя возникает в каком-то оранжевом контексте: О массовых выступлениях, намеченных на 25 февраля, в Верховном Совете впервые было упомянуто в пятницу 16. 02. В кулуарах ВС появились листовки «патриотических организаций России», в которых утверждалось, что в стране готовится переворот... Методом передачи власти предлагается избрать технику массовых беспорядков и митингов, как это было в Праге, Будапеште, Берлине... Тактическое и политическое руководство операциями возложено на тт. Абалкина, Примакова, Яковлева, Ельцина («Коммерсантъ. 26 февраля 1990 года).
В дальнейшем Евгений Примаков сыграл большую роль в истории ИД «Коммерсантъ». О кадровых перестановках, которые произвел его авианедоперелет в США, см. подробнее главу «1999».
22 октября. Удвоение «Коммерсанта»
Появилась принципиально новая для пока еще советского читателя рубрика «Дорогие удовольствия»: отдохнуть две недели на Сицилии (1000 долларов на человека), купить в ГУМе телевизор JVC с диагональю 70 см (1350 долларов), обратиться в ВАО «Автоимпорт» и приобрести автомобиль Opel Omega (19 000 долларов). Появилась «Обсерватория» (с упором на первые пять букв) — надменно-издевательский обзор советской печати, который подчеркивал контраст между старой (кондово советской) и новой (коммерсантовской) журналистикой.
Алексей Сергеев, или, как его все называли, Лёха, был в «Коммерсанте» старше всех по возрасту. Когда-то давным-давно, в докоммерсантовские времена, он был начальником юного Андрея Васильева. Лёха заведовал в еженедельном «Коммерсанте» рубрикой «Обсерватория», потом писал очерки в ежедневной газете, вел рубрику «Сезон» в журнале «Домовой».
С Лёхой вечно случались какие-то истории, и о том, с какой находчивостью он из них выпутывался, до сих пор ходят легенды. Однажды группа сотрудников «Ъ» решила как следует отметить отъезд Владимира Яковлева, непримиримого борца с алкоголем. Они пробрались в его кабинет, неспешно накрыли стол (подробнее о нем см. главу «2000»), выпили по первой — и в ужасе застыли: в дверном проеме стоял Яковлев. Бесконечную немую сцену прервал приветливый голос Лёхи: «Вова, садись, выпей с рабочими!» Он умер в августе 2000-го, когда ему было 45 лет.
Ноябрь. Впустили Гайдара и отпустили цены
Указом от 6 ноября Борис Ельцин назначил себя главой российского правительства на период экономической реформы и тем самым фактически ликвидировал пост премьер-министра. 15 ноября он представил парламенту состав нового правительства. Объединенное Министерство экономики и финансов и вице-премьерский пост получил Егор Гайдар.
Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ
А спустя три недели Борис Ельцин подписал для передачи в парламент указ о либерализации цен со 2 января. Его содержание соответствует тому, что было объявлено Ельциным в конце октября на съезде народных депутатов России:
цены на товарную и сельскохозяйственную продукцию определяются спросом и предложением, на ограниченный круг товаров — по конкретному перечню — государством.
Андрей Васильев: Между прочим, «Ъ» начал продаваться по рыночной цене задолго до указа. Официально номер стоил 40 копеек, но в подземных переходах шел по рублю еще с 1990 года. А конкретно — с №4, в котором была огневая заметка «Доктор Кашпировский обвиняется в изнасиловании». Там были и комментарии потерпевшей, и размеры гонорара Кашпировского за один сеанс, и конспирологическая версия о том, что тетенька действовала по заданию местной братвы. Кстати, написал ее молодой внештатник Митя Сидоров. Это сейчас он спецкор в Вашингтоне, а тогда и в Мариуполь съездить ему было не в лом.
Так что «Ъ» сам перешел к свободным ценам. Просто до ельцинского указа переход этот был подземным.
1992
Врубеля, 4
Весной 1992 года «Ъ» переехал в новое здание на Врубеля, 4. Бывшая школа после ремонта оказалась вполне пригодным местом для упорного труда.
Входная дверь, которую научил быть приветливой скульптор Андрей Налич, вот уже 17 лет не устает от бесконечных рукопожатий.
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ
Андрей Налич: Меня как-то спрашивали, действительно ли это рука Яковлева. Мол, ходила в «Коммерсанте» такая легенда. Скажем так: Володя Яковлев действительно приложил руку к ее появлению. В начале 90-х он купил у меня небольшую работу в бронзе — человека, разрывающего грудь. А заодно пообещал купить этого же человека, уже большого, для здания редакции. Но с одним условием: я должен был сделать для этого здания ручку на входную дверь в виде руки. Пришлось согласиться, хотя заниматься таким китчем и не входило в мои планы.
У Яковлева было три идеи насчет формы «дверной руки»: первая — кулак, вторая — фига, третья — кисть, открытая для рукопожатия.
Поразмышляв, он остановился на последнем варианте. Итак, я запустил в производство «человека, разрывающего грудь», а за руку все не брался. Тут звонит Яковлев, спрашивает, где рука. Внятного ответа у меня не было. «Даю тебе три дня,— говорит он.— Не будет руки — не куплю и человека». Это был сильный удар... Каким-то чудом я все-таки успел и обещанный гонорар получил.
Фото: Коммерсантъ
Правда, тут нагрянул «черный вторник», и я очень пожалел, что затянул с исполнением заказа. Так что свою следующую работу для «Коммерсанта» я делал оперативнее. Это были три бронзовых твердых знака. Зайдя через пару лет в «Коммерсантъ», я не поверил своим глазам: твердые знаки стояли там чуть ли не на каждом столе. Но не мои твердые знаки: слегка перекошенные, в какой-то мерзкой позолоте, смотреть противно. Это шустрые журналисты заказали где-то дополнительный тираж из пластмассы...
Зато рука там по-прежнему одна, но это рука никакого не Яковлева. Я ее сам произвел на свет, во всех смыслах — самой подходящей моделью оказался один из моих сыновей. И она теперь мне самому нравится...
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
С начала 1992 года главным редактором еженедельника «Коммерсантъ» стала Ксения Пономарева, по образованию филолог-славист (МГУ). С 1988 года работала в кооперативе «Факт». С 1990 года завотделом, затем первый заместитель главного редактора еженедельника. С 1992 года — главный редактор еженедельника. Была выпускающим редактором пилотного номера газеты «Коммерсантъ-Daily», после чего сразу ушла из «Ъ».
«Огонёк»
4 марта. Новые русские
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
Когда журнал «Огонек» опубликовал статью «"Новые русские" с жиру бесятся» о питании бизнесменов, он еще не знал, что войдет в издательский дом «Коммерсантъ», где классовая ненависть к бизнесу не практикуется. Через полгода, 7 сентября, в статье, посвященной началу выпуска газеты «Коммерсантъ-Daily», термин подробно расшифровал еженедельник «Коммерсантъ»:
В России сформировался узкий социальный слой, представители которого характеризуются одновременно высокой материальной обеспеченностью, образованностью, новым менталитетом и, как следствие, новым стилем жизни... В социологии есть термин, который вполне применим в этом случае,— «опережающая группа». Модель «Коммерсантъ-Daily» была сознательно разработана… под интересы и информационные потребности New Russians — опережающей группы российского общества...
Выражение New Russians взято из западной прессы. В частности, это словосочетание употреблял американский журнал Newsweek.
Впрочем, и Newsweek не может претендовать на лавры изобретателя, ведь был еще Александр Пушкин: Но в городах, по деревням // Еще мазурка сохранила // Первоначальные красы: // Припрыжки, каблуки, усы // Все те же: их не изменила // Лихая мода, наш тиран, // Недуг новейших россиян («Евгений Онегин», глава 5, строфа XLII, 1828 год).
Предложенное «Коммерсантом» понимание термина не прижилось, и в дальнейшем новыми русскими стали называть опережающую группу ньюсмейкеров рубрик «Происшествия» и «Дорогие удовольствия».
6 апреля. Инфляция взлетела на заоблачный уровень
В 1992 году инфляция в России росла лавинообразно и уже через полгода достигла, по официальным данным, 750%.
Как писали корреспонденты «Ъ» Панков и Юшкин, это отразилось прежде всего на космонавтах: 30 марта Сергею Крикалеву, находящемуся на отдыхе в профилактории Звездного городка, сообщили, что за героизм, проявленный за 313 суток пребывания в космосе, он получит 150 тыс. руб. Эта сумма в 10 раз больше прежнего максимального гонорара за пребывание в безвоздушном пространстве. По «Положению о космонавтах СССР», принятому Совмином СССР в 1981 г., максимальная месячная зарплата космонавта равнялась 400 руб., максимальная доплата за полет — 15 тыс. руб. Ныне заработок увеличен до 3 тыс. руб., а «подъемные» — до 150 тыс.
Летчик-космонавт Крикалев покинул планету в мае 1991 г., до повышения цен, и в течение долгих 313 дней и ночей на орбите жил за чертой социальной справедливости: все это время его семья получала за отсутствующего кормильца 400 руб. ежемесячно. Однако уже 25 марта, после мягкого приземления, справедливость восторжествовала, и теперь возвратившемуся установлена новая ставка. Как первому космонавту, в условиях рынка оказавшемуся во Вселенной, ему заплатят 150 тыс. премиальных.
Кроме того, по традиции, рожденной на заре космической эры, он получит «Волгу». По информации «Ъ», Александр Волков, товарищ Крикалева по экипажу, получит только 75 тыс., поскольку летал только два месяца и сделал для страны меньше. Что же касается германских космонавтов — Дитриха Фалде, выходившего на околоземную орбиту, и Рейнгольда Эвальда (дублер),— то они как лица, имеющие ежемесячные оклады до 5 тыс. марок и страховки по 200 тыс. марок каждый, получат лишь ценные подарки стоимостью до 30 тыс. руб. — тульские ружья.
Глеб Пьяных (объявлен иноагентом): В 1990 году я был корреспондентом отдела преступности «Ъ». В одной публикации упомянул всуе начальника ОБХСС Москвы Михаила Шестопалова: «От тюрьмы его спасло только то, что он уехал в Афганистан». Шестопалов подал в суд. И вот судебный процесс: передо мной сам могущественный обэхэссник и его адвокат, тогда еще не очень знаменитый Борис Кузнецов. И вот эти солидные дяди с руками по локоть в деньгах, и спрашивают они меня, 22-летнего пацана: какие у меня есть доказательства? Я привел свидетеля, депутата Мосгордумы, бывшего чекиста, тот сказал, что Шестопалов оборотень в погонах.
Но суд не счел это доказательством, обязал «Ъ» опубликовать опровержение, а меня — заплатить Шестопалову 20 тысяч рублей компенсации. Зарплата у меня была тысяча в месяц, так что платить я ничего не стал. Дошло до судебных исполнителей. Приходит мне повестка, а на дворе уже 1992 год, 20 тысяч рублей превратились в 50 долларов, ползарплаты, я их тут же и заплатил. С ощущением, что справедливость восторжествовала. Потом Шестопалов стал начальником службы безопасности ЮКОСа, многострадальный Пичугин был его подчиненным, отправился в тюрьму, а Шестопалов, по слухам, в Израиль. А хорошему танцору инфляция не мешает.
еженедельник «Коммерсантъ»
Август. Рождение ваучера
21 августа президент Ельцин издал указ «О введении в действие системы приватизационных чеков в РФ», в котором объявил номинальную стоимость чеков (ваучеров) — 10 000 руб.
Как подсчитали экономические обозреватели Никита Кириченко и Михаил Рогожников, реальная стоимость капитала, приходящегося на один ваучер, не 10 000 рублей, а в 30 раз ниже. Каждый ваучер обеспечен реальными фондами всего лишь на 333 рубля.
Почти одновременно с появлением ваучеров в «Ъ» начали обращаться так называемые врубеля. Каждый начальник раз в две недели получал на свое подразделение определенную сумму, которую распределял между сотрудниками. Пообедав в коммерсантовской столовой, сотрудники расплачивались врубелями. Разумеется, природа этих двух видов ценных бумажек принципиально различается: на врубеля даже теоретически никто не мог купить себе кусочек «Ъ», а на ваучеры никто не мог пообедать. Тем не менее их параллельное существование продолжалось довольно долго.
6 октября. Первая ежедневная
К осени 1992 года Владимир Яковлев и рынок созрели для запуска первой ежедневной деловой газеты. Ее назвали «Коммерсантъ-Daily» и стали выпускать на 20 полосах пять раз в неделю, кроме воскресенья и понедельника. Нулевой номер вышел 7 сентября, и делала его еще Ксения Пономарева.
Фото: Коммерсантъ
Первый номер вышел 6 октября, и главным редактором был уже Александр Перов. О своем назначении на высокую должность он узнал поздно вечером 4 октября. Нервничал до самого утра.
Александр Перов окончил кафедру театральной режиссуры Московского государственного института культуры. С 1991 года — заместитель редактора, редактор отдела оперативной деловой информации, заместитель главного редактора еженедельника «Коммерсантъ». С октября 1992 года по февраль 1993 года — главный редактор «Коммерсанта-Daily». В дальнейшем заместитель председателя правления издательского дома по информационным технологиям, гендиректор информагентства Newsbox. Ушел из «Ъ» в 1994-м.
«Коммерсантъ-Daily»
Сменяемые и неснимаемые
Газета выходила пять дней в неделю (кроме воскресенья и понедельника). За каждым днем был закреплен свой выпускающий редактор (самые первые представлены на фото).
Фото: Коммерсантъ
Полномочия выпускающего были таковы, что фактически раз в неделю он был главным редактором газеты.
Едва ли не единственное, чего не мог делать выпускающий,— это снимать из номера постоянные рубрики. Впрочем, ему и в голову это не приходило: как могла выйти газета без «Ресторанной критики» или «Адвокатской практики», рубрик «Кто куда?» или «Привоз», астрологического прогноза или колонки «Напасти»?
Октябрь. Явлинский. Впервые в «Коммерсанте»
Первая фотография руководителя ЭПИ-центра Григория Явлинского появилась в «Ъ» в октябре 1992 года. Но писать о нем газета начала двумя годами раньше. С августа по октябрь 1990 года Явлинский был упомянут в «Ъ» всего четырежды.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Удивительно, но этого оказалось достаточно, чтобы исчерпывающим образом описать модель политического поведения Явлинского на все последующие годы. В начале августа 1990 года газета сообщила, что Явлинский вошел в состав рабочей группы, созданной руководством СССР и РСФСР для подготовки единой экономической программы. Через месяц он уже назван одним
из кандидатов на пост союзного премьера, а еще через неделю упоминается как автор программы «500 дней», которую только что принял российский парламент. И наконец, в середине октября «Ъ» сообщил, что вице-премьер Явлинский обратился к парламенту с просьбой об отставке, поскольку время для осуществления экономических реформ по программе «500 дней» упущено.
Глеб Черкасов: В 1994 году, в начале работы Думы первого созыва, среди парламентских журналистов родилась фраза: «Григорий Алексеевич, скажите цитату!» Лидер «Яблока» всегда был на виду и никогда не отказывал журналисту, которому нужен был комментарий или новость.
Однако уже через год-полтора фразу помнили только ветераны. А все дело в том, что Григорий Явлинский любил поспать, и, наверное, самым нелюбимым делом для него был плановый совет Думы, начинавшийся в 10 утра. Не раз и не два журналисты встречали лидера «Яблока» в коридоре, когда все участники совета уже расходились. На вопрос, как же так, Явлинский иногда честно говорил: проспал. Но поскольку дела в Думе тех времен без «Яблока» не решались, советы Думы стал посещать заместитель Явлинского Сергей Иваненко, с которого и спрашивали цитаты.
Постепенно лидер «Яблока» стал пореже захаживать и на пленарные заседания, которые тоже, к несчастью, начинались в 10 утра. К чему это я? А к тому, что на выборах 1993-го блок Явлинского набрал 7,86% голосов, на выборах 1995-го (уже не блок, а партия) — 6,89%, в 1999-м — 5,93%, а в 2003-м «Яблоко» не прошло в Думу, потому что не смогло преодолеть 5-процентный барьер. Политика — дело утреннее.
27 октября. «Коммерсантъ» против кометы
В этот день в газете вышла заметка о комете Смит-Таттл, которая движется со скоростью 60 км в секунду и имеет диаметр 5 км. В случае столкновения с Землей, сообщалось в статье, комета может уничтожить 75–95% человечества. Причем в этом случае падение в океан ничуть не безопаснее падения на сушу. И без того пугающую информацию дополняли слова австралийского астронома Дункана Стила: по его прогнозу, 14 августа 2116 года такое столкновение неизбежно. После всех напророченных ужасов финал заметки поражал своим оптимизмом:
«“Ъ” сообщит о последствиях вторжения кометы в номере от 15 августа 2116 года».
Кирилл Харатьян (объявлен иноагентом): Основатель «Коммерсанта» Володя Яковлев никогда не повышал голоса, наоборот,— если ему что-то не нравилось, переходил почти на шепот. От этого шепота конечности у людей холодели.
Два-три раза в неделю я представлял на разборе номера корпус рерайтеров. Мы были новое явление в отечественной журналистике: отвечали за приведение всех текстов к тому самому коммерсантовскому образцу. В частности, если сюжет имел продолжение, нужно было сообщить читателю его дату. Скажем, идут судебные слушания, следующее заседание назначено на 27 сентября, значит, в конце статьи должно быть сказано, что «Коммерсантъ» вернется к этой теме 28 сентября. Если вдруг автор забыл об этом, рерайтер обязан был выяснить дату и вписать в конце текста.
Самые жуткие скандалы — с самым тихим шипением — разражались, когда это правило нарушалось. И вот однажды Яковлев довольно сильно на меня нашипел. Поэтому когда мне попалась заметка про комету, которая могла бы в принципе погубить все живое на Земле, но прошла стороной, я решил пунктуально исполнить яковлевскую инструкцию. Говорят, Яковлев ржал. Правда, тихо.
Октябрь. Конфликт в Нагорном Карабахе
Фото: Владимир Додонов
В 1996 году друзья и обозреватели Наталия Геворкян и Азер Мурсалиев работали в одном кабинете. Когда им заменили старый телефонный аппарат на новенький с автоответчиком, Наташа наговорила стандартный текст: вы позвонили такому-то и такой-то, нас сейчас нет на месте, вы можете оставить сообщение после сигнала. Включив запись на следующее утро, она услышала незнакомый голос: «Во Карабах устроили!» И короткие гудки. Тот, кто ошибся номером, не мог себе представить мирного сосуществования таких двух фамилий. И это не удивительно.
К тому времени конфликту в Нагорном Карабахе было уже восемь лет. «Ъ» много и подробно писал о нем с самых первых своих выпусков. Но первую собственную фотосъемку получил оттуда лишь в октябре 1992-го. Ее привез фотокорреспондент «Ъ» Владимир Додонов.
Владимир Додонов начал снимать для «Ъ» в 1992-м. Когда он двигался к месту съемки, для него не существовало преград. Подойти вплотную к жестокой драке, проникнуть в гущу разъяренной толпы — это было его. Как-то в середине 90-х на «попугайчике» — раскрашенной в яркие цвета редакционной «Оке» — он въехал на Красную площадь и остановился у мавзолея, где и был задержан. Однажды, застряв в пробке и чувствуя, что опаздывает на задание, он включил вспышку в прикуриватель, жестом американского полицейского из кино выставил ее на крышу и начал щелкать. Машины расступились, и он проехал дальше.
После одной из съемок Владимира жестоко избили и отобрали аппаратуру. Били по голове. С ним что-то произошло, начались бесконечные конфликты на работе, и он ушел из «Ъ». В январе 2009-го Владимира Додонова не стало. Ему было 43 года.
Октябрь. Конфликт в Приднестровье
В ноябре 1990-го политическое противостояние Кишинева и Тирасполя перешло в насильственную фазу: начались аресты, потом столкновения, а потом и боевые действия в провозгласившем свою независимость Приднестровье. Развитие конфликта политобозреватели «Ъ» отслеживали почти в каждом номере, но собственной информации с места событий у газеты не было: ныне всем известному корреспонденту «Ъ» Владимиру Соловьеву, росшему в Тирасполе, было тогда всего десять лет, и о его существовании в редакции еще никто не знал.
На публикуемом фото — похороны погибшего в молдавской деревне в районе Дубоссар.
Фото: Сергей Воронин, Коммерсантъ
В 1992 году собкором «Ъ» в Молдавии стал фотограф Сергей Воронин. Проявляя невероятную изобретательность и сильно рискуя, он умудрялся делать съемку и на одной, и на другой воюющей стороне, что практически невозможно, поскольку на войне нет понятия «фотограф», есть только понятия «свой» и «чужой». Это был редкий случай, когда стандарты объективной журналистики — необходимость представить читателю позиции обеих конфликтующих сторон — были распространены на фотографию.
Ценный кадр
Посол Финляндии в России Хейкки Талвитие принимает гостей в посольстве,
Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ
Эдди Опп: Коммерсантовские фотографии — нестандартные. Не всем нравятся. Потому что не всегда показывают ньюсмейкера «в лучшем виде». Когда узнают, что будет материал про них, звонят. Предлагают прислать собственные фотографии. Они почти всегда скучные, «не в формате». Или же ньюсмейкер просит нас поставить фото «помягче», «посимпатичнее». Мы объясняем, что не имеем права. Женщину можно понять, когда звонит. А звонят в основном мужики. Удивительно, насколько этот вопрос их волнует...
Но бывают приятные исключения. В конце 1992 года у меня была съемка на приеме в посольстве Финляндии. Отмечалось 75-летие независимости. Финский посол Хейкки Талвитие живо откликнулся на просьбу о фотографии. Даже слишком живо. Я дипломатично спросил: «Может быть, не надо? Мы же так и опубликуем!» «Публикуйте»,— ответил посол. На следующий день фотография была на первой полосе.
Ноябрь. Первый аналитический
С появлением новой ежедневной газеты ставший уже привычным еженедельный «Коммерсантъ» поменял статус: он стал аналитическим приложением. С ноября 1992 года он больше не сообщал новости, он их анализировал. В декабре 1993 года газетный формат был сочтен устаревшим, и «Коммерсантъ» стал первым в России деловым еженедельным полноцветным журналом.
Первым главным редактором аналитического «Коммерсанта» был Михаил Рогожников.
Фото: Коммерсантъ
Михаил Рогожников окончил факультет журналистики МГУ. В «Ъ» пришел в 1990 году, писал о приватизации, возглавлял отдел инвестиций и анализа предпринимательской практики. С 1992 года — главный редактор еженедельника «Коммерсантъ». В июне 1995-го вместе с группой журналистов еженедельника ушел из «Ъ» и создал журнал «Эксперт».
В январе 1997 года вернулся в «Ъ» на должность заместителя главного редактора газеты «Коммерсантъ-Daily», в апреле стал главным редактором журнала «Деньги», с ноября — спецкорреспондентом издательского дома. В 1998 году покинул «Ъ».
еженедельник «Коммерсантъ»
Декабрь. Черномырдин. Впервые в «Коммерсанте»
Узнать, как выглядит Виктор Черномырдин, читатели «Ъ» смогли сразу после его назначения премьером в декабре 1992 года.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
А за полгода до этого он был впервые упомянут в заметке о деятельности правительства: 30 мая после совещания президента Ельцина с руководителями нефтегазового комплекса стало известно об отставке Владимира Лопухина с поста министра топливной энергетики.
На его место назначен Виктор Черномырдин, возглавлявший концерн «Газпром»... По мнению экспертов, с приходом в правительство «человека ВПК» Георгия Хижи и Виктора Черномырдина команда Гайдара утрачивает контроль над ключевыми отраслями — военно-промышленным и топливно-энергетическим комплексами.
Виктор Черномырдин в 1997 году
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
1993
«Коммерсантъ-Daily»
Январь. Лебедь. Впервые в «Коммерсанте»
Первое фотоизображение Александра Лебедя появилось в газете в начале 1993-го. С тех пор он попадал в кадр неоднократно, но за всю десятилетнюю политическую карьеру нельзя найти ни одной его фотографии, которую было бы неинтересно разглядывать. Или жест, или поза, или выражение лица, или хотя бы взгляд — что-то обязательно привлечет внимание. Его телевыступления тоже всегда запоминались и мгновенно становились предметом обсуждения.
Командующий 14-й армией генерал-лейтенант Александр Лебедь (справа) и председатель горисполкома города Бендеры Вячеслав Когут
Фото: Сергей Воронин, Коммерсантъ
В 1994 году корреспондент Михаил Лукин выдвинулся в расположение 14-й армии, чтобы взять интервью у генерала. В голове у него был телевизионный образ Лебедя. Встреча поразила Михаила. Лебедь не выдавал афоризмы с грозно сжатыми кулаками, а говорил спокойно и только по делу, пил не что-нибудь из горла, а кофе из обычной чашки, сахар размешивал не черенком вилки, а ложечкой, не мял беломорину, как волк из «Ну, погоди!», а спокойно брал сигарету из пачки Marlboro.
Только много лет спустя, уже став директором информационного центра ИД «Коммерсантъ», Михаил Лукин понял, в чем было дело: встреча проходила один на один, без фотографа.
еженедельник «Коммерсантъ»
Петрович. Впервые в «Коммерсанте»
День рождения Петровича пришелся на 30 ноября 1992 года. С самого появления на свет герой взялся озарять нам путь.
В 1993-м обрел идентичность, узнаваемость и продаваемость (мало кто помнит, что первые четыре Петровича были цветными).
В 1994-м выпил все соки из художника Андрея Бильжо, похудевшего с 92 до 72 кг. В жесткой конкурентной борьбе потеснил Герасима, Гену, Буратино, Колобка, Мазая и Чапая, а к своему пятилетию поднялся настолько, что открыл собственный клуб в центре Москвы. В тандеме с Андреем Бильжо работал в «Ъ» до сентября 2005 года. За долгие годы единственный раз (в октябре 1993-го) объявил забастовку, и то однодневную. По состоянию на конец 2009 года 14 сотрудникам ИД «Коммерсантъ» присвоено его отчество.
Смоленский. Впервые в «Коммерсанте»
Фотоизображение Александра Смоленского читатели «Ъ» впервые увидели в газете в начале 1993 года. Но его первое упоминание было задолго до этого. Вот что писал 15 июля 1991 года еженедельник «Коммерсантъ»:
Фото: Александр Курбатов, Коммерсантъ
8 июля в Мосгорсуд поступило уголовное дело на главу международной фирмы «Стейленд» Игоря Картанского… Председатель правления банка «Столичный» Александр Смоленский, по его словам, поначалу не подозревал в Картанском жулика: «он умел носить портфель и говорить». Под эту гарантию банк одолжил Картанскому около двух миллионов рублей. Еще миллион «Столичный» ссудил неизвестному сибирскому кооперативу «Семь семерок» под гарантию Картанского. Когда «Семь семерок» исчезли вместе с деньгами, банк потребовал миллион у гаранта. Тот долго не соглашался платить… Когда гаранта арестовали, выяснилось, что получить с него долг невозможно — все его описанное имущество едва тянет на миллион.
Александр Смоленский сыграл большую роль в истории издательского дома. С 1992 года «Коммерсантъ» держал свои счета в банке «Столичный». В дальнейшем сотрудники «Ъ» получили пластиковые карты банка, на которые им перечислялась зарплата. Смоленский всегда очень нервно относился к тому, что о нем пишет газета. Бывали скандалы из-за фото. Одно время Смоленский хотел купить «Коммерсантъ». Тесные отношения продолжалось до краха банка (к тому времени он назывался СБС-Агро) в 1998 году.
Февраль. Лужков. Впервые в «Коммерсанте»
Фото Юрия Лужкова читатели «Ъ» впервые увидели лишь в 1993 году.
Фото: Лаура Ильина, Коммерсантъ
А вот упомянут он был впервые гораздо раньше: 26 апреля председателем Мосгорисполкома избран Юрий Лужков, занимавший прежде этот пост в качестве временно исполняющего обязанности… Он бывалый хозяйственник, по характеристике Попова — «классический бюрократ в хорошем смысле слова... Политикой совершенно не интересуется... Твердый характер, из старообрядцев, совершенно не пьет». В исполком Лужкова привел Ельцин. Он же теперь рекомендовал его Попову…
Программное выступление Юрия Лужкова на сессии вызвало симпатии многих. «Я за рынок, но вводить его надо чрезвычайно осторожно»,— заявил он. В программе — продажа и сдача в аренду основных фондов ряда предприятий, поощрение деятельности кооперативов, производящих ширпотреб, развитие сети мелкооптовых магазинов… Лужков — против найма рабочей силы по лимиту: «Лимит не дал нам ничего, кроме колоссального увеличения жилищного кризиса» («Коммерсантъ», 30 апреля 1990 года).
Главным редактором газеты «Коммерсантъ-Daily» назначен Игорь Тулин
Игорь Тулин окончил Институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина, аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. В 1990–1993 годах писал в «Ъ» о валютном рынке и внешней торговле, возглавлял отдел внешней торговли, был заместителем главного редактора еженедельника «Коммерсантъ».
С февраля 1993 года по декабрь 1994-го — главный редактор газеты «Коммерсантъ-Daily». С июля 1995 года до августа 1996 года — главный редактор еженедельника «Коммерсантъ». До 1998 года — заместитель главного редактора журнала «Коммерсантъ-Власть».
«Коммерсантъ-Daily»
Михалков. Впервые в «Коммерсанте»
Фотоизображение Никиты Михалкова появилось в газете в 1993 году, в те давние времена, когда его преданность еще не поднималась выше вице.
Никита Михалков (слева) и вице-президент России Александр Руцкой
Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ
Но его первое упоминание в «Ъ» относится к совсем далекому 1991 году. В статье о выходе на отечественные экраны трилогии «Крестный отец» кинообозреватель Игорь Мальцев писал: Через 16 лет после выхода на экраны «Крестного отца-2» Советский Союз купил «Крестного отца-3» (1990), а также двух предыдущих. 16 ноября в киноконцертном зале «Россия» состоялась презентация киноэпопеи… По словам директора «Совэкспортфильма» Олега Руднева, валюту на приобретение легендарного кинофильма объединение заработало само. По неофициальной информации, полученной «Ъ» от сотрудников объединения, русские купили все три фильма за 200 000 долларов…
Первые две части «Крестного отца» были встречены в штыки МВД СССР и использовались им в борьбе против «идеологической заразы видео». Фильм Копполы как «пропагандирующий культ насилия» включался в «черный список» МВД с 1985 по 1989 год… Спонсором презентации в «России» стала Межреспубликанская товарно-сырьевая биржа, потратившая на это 100 000 рублей, а билеты на шоу, которое вел личный друг Копполы Никита Михалков, стоили от 17 до 25 рублей…
18 мая. Трагедия на Чукотке
15 мая на Чукотке разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров — французов, швейцарцев и россиян, которые участвовали в этнографической экспедиции, организованной при поддержке ООН,— и три члена экипажа.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Восемь человек, включая двух летчиков, погибли, остальные получили ранения различной степени тяжести.
Cреди спасшихся оказались редактор отдела бизнеса «Ъ» Ольга Утешева и фоторепортер Дмитрий Азаров, который не только помогал тяжело раненым, но и отснял на месте катастрофы две пленки.
Спасатели нашли пострадавших довольно быстро, после чего началось томительное ожидание. Причиной задержки стала принципиальность российских военных. Раненых были готовы сразу забрать медики из Анкориджа (Аляска), но Генштаб согласился предоставить коридор американским самолетам, только если США сами об этом попросят. Американцы сочли, что за помощью должна обратиться все же российская сторона.
Общая позиция российских военных руководителей заключалась в следующем: «Такой великой стране, как Россия, не к чему обращаться за помощью к иностранным государствам»,— писала тогда газета.
Пострадавших доставили в Москву самолетом МЧС только через два дня.
Июнь. Газета «Iностранец»
Фото: Коммерсантъ
9 июня 1993 года в ИД «Коммерсантъ» вышел первый номер газеты «Iностранец» (главный редактор Илья Вайс). Название газеты, придуманное Андреем Васильевым, предполагало читателя, который едет «туда» по любому поводу: учиться, жениться, лечиться, погулять, подработать, а может быть, эмигрировать или получить статус беженца.
Именно отсюда новые предприниматели узнавали, как на первые большие деньги отправить жену в Швейцарию наводить красоту, а детей — в Англию набираться ума.
Оперативная информация из официальных и неофициальных источников, личный опыт отказников, невозвращенцев и возвращенцев — все это должно было давать возможность выбора и принятия решений. Проект не дал коммерческого эффекта, который от него ожидался, и в 1995-м вышел из состава ИД «Коммерсантъ».
Илья Вайс, по образованию инженер, публиковался в «Коммерсанте» с 1991 года, потом возглавлял отдел свободного времени. К моменту создания «Iностранца» неоднократно бывал за границей: однажды в Венгрии и трижды в Израиле.
7 июня. Папа Вася выходит в тираж
Когда художник разрабатывает макет издания, он обычно ставит на полосу некие условные иллюстрации и некий условный текст. Таким текстом в еженедельнике «Коммерсантъ» служил фрагмент написанной когда-то статьи про петербургских программистов. Кто-то из верстальщиков снабдил этот фрагмент заголовком «Папа Вася пропил жизнь». Этим мерным текстом были сверстаны и размечены все полосы, так что про каждую из них выпускающий редактор знал, сколько места (в строках) у него отведено под иллюстрации, а сколько под текст.
И вот однажды такая полоса-полуфабрикат ушла в печать. Тираж остановили, когда какой-то наблюдательный печатник обратил внимание на подозрительное однообразие заголовков. К этому времени часть тиража уже была экспедирована и попала к читателям. Происшествие было настолько невероятным, что верстальщика, который допустил ошибку, даже не оштрафовали.
Фото: Коммерсантъ
Ныне номер еженедельника с полосой «Папа Вася» является ценнейшим раритетом.
Среди ветеранов «Ъ» есть несколько человек, о которых ходят слухи, что они являются владельцами легендарного номера.
Однако эти счастливчики не афишируют своего богатства, предпочитая наслаждаться чтением «Папы Васи» в одиночестве. И лишь начальник коммерсантовской верстки Виктор Ильин был настолько великодушен, что позволил снять копию со своего экземпляра. Однако было видно, что решение расстаться с «Папой Васей» на двадцать минут далось ему непросто.
Июль. Журнал «Домовой»
Пилотный номер ежемесячного журнала «Домовой» вышел 10 мая 1993 года и был разослан всем подписчикам газеты «Коммерсантъ-Daily». С июля журнал стал выходить регулярно.
Фото: Коммерсантъ
Коротко концепция журнала формулировалась примерно так: газета научит вас зарабатывать деньги, а «Домовой» расскажет, как их цивилизованно и с удовольствием потратить.
Журнал создавался Ксенией Махненко и Иваном Подшиваловым. Иван стал первым главным редактором нового издания. Ксения сменила его к концу года и работала в этом качестве вплоть до 1998 года, когда «Домовой» перестал быть изданием «Коммерсанта» и был передан ей в управление.
Фото: Валерий Киселев, Коммерсантъ
Ксения Махненко окончила факультет журналистики МГУ. Работала выпускающим редактором в еженедельнике «Коммерсантъ» и газете «Коммерсантъ-Daily». С 1993 года — заместитель главного редактора, с 1994 года — главный редактор журнала «Домовой».
Фото: Юрий Штукин, Коммерсантъ
Иван Подшивалов окончил МВТУ им. Баумана, сразу после вуза занялся журналистикой. В «Ъ» работал с 1989 года. С 1991 года — заведующий отделом культуры и некоммерческой информации еженедельника, с 1992 года — заместитель главного редактора, выпускающий субботнего номера газеты «Коммерсантъ-Daily». С 1993 года — главный редактор журнала «Домовой». С 1994 года — креативный директор коммерсантовского рекламного агентства «Знак».
«Коммерсантъ-Daily»
Октябрь. Записки из Белого дома
21 сентября Борис Ельцин подписал знаменитый указ №1400 о роспуске Верховного совета (ВС). В ответ депутаты забаррикадировались в своем здании на Краснопресненской набережной. 3 октября сторонники ВС заняли здание мэрии Москвы и попытались захватить телецентр «Останкино».
Президент ввел в Москве чрезвычайное положение, а на следующий день Белый дом взяли штурмом правительственные войска. «Кровавому воскресенью» был посвящен двухполосный спецвыпуск «Ъ», который в понедельник оказался единственным печатным СМИ, подробно рассказавшим о событиях 3 октября.
С первого дня противостояния и вплоть до штурма в оставшейся без воды, электричества и телефонной связи резиденции Верховного совета находилась парламентский обозреватель Вероника Куцылло (объявлена иноагентом). Помимо ежедневных репортажей в газету она написала книгу «Записки из Белого дома». В 2000 году за эту книгу Ника получила в Гамбурге премию фонда ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, присуждаемую прессе Восточной Европы, в размере 20 тысяч марок.
На фото экземпляр, который продавался на коммунистическом книжном развале
Фото: Коммерсантъ
В условиях ЧП в Москве была введена цензура. «Независимая газета» и газета «Сегодня» вышли 5 октября с белыми пятнами на месте снятых цензорами материалов. 6 октября та же участь постигла «Коммерсантъ-Daily». Петрович в знак протеста объявил в «Ъ» однодневную забастовку.
Октябрь. Штурм Белого дома
За серию кадров, снятых во время штурма Белого дома, фотокорреспондент «Ъ» Эдди Опп получил вторую премию на престижнейшем международном фотоконкурсе World Press Photo-93 в номинации Spot News Stories.
«Коммерсантъ-Daily»
Декабрь. Зюганов. Впервые в «Коммерсанте»
Фотоизображения Геннадия Зюганова можно найти в еженедельнике «Коммерсантъ» даже за 1991 год. Но на этих фото он все время оказывался на заднем плане. Первый несомненный фотопортрет Зюганова был опубликован в газете только в сентябре 1993 года.
Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В 1996-м Зюганов стал настоящим героем газеты «Не дай Бог!». Но не затаил обиды на «Ъ». Накануне 7 ноября он несколько лет приглашал в свой думский кабинет на традиционный коммунистический «самовар» парламентского обозревателя Дмитрия Камышева. За чаем и конфетами Зюганов становился настолько открытым, что даже рассказывал однопартийцам и журналистам анекдоты. К сожалению, пересказать их невозможно, поскольку их невозможно запомнить. В программу праздника по традиции входили и подарки журналистам.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
В отделе политики до сих пор стоит будильник, подаренный Зюгановым. Заводили его всего один раз и коллективно — так была туга пружина. Герцена журналисты не разбудили, но на звонок в ужасе сбежались все, кто работает на четвертом этаже. Думали — пожар.
1994
«Коммерсантъ-Daily»
Январь. Чубайс. Впервые в «Коммерсанте»
Впервые фотография Анатолия Чубайса была опубликована в «Ъ» в начале 1994 года. Но первое упоминание о нем появилось в газете гораздо раньше. В июле 1991-го еженедельник «Коммерсантъ» писал о его весьма сомнительных перспективах в петербургской мэрии после ее реорганизации (точная цитата приведена в главе «1991» рядом с фото Анатолия Собчака). Лишь в ноябре 1991-го Анатолий Чубайс становится полноценным ньюсмейкером:
На минувшей неделе закончилась экспертиза разработанных Госкомимуществом РСФСР подзаконных актов к Закону о приватизации государственных и муниципальных предприятий РСФСР… Одновременно с экспертизой, однако, закончилась и приватизационная деятельность председателя Госкомимущества Михаила Малея. Указом президента России на эту должность назначен Анатолий Чубайс, входивший в группу разработчиков новой экономической программы российского правительства. Эксперты «Ъ» предполагают, что это назначение во всяком случае не затормозит приватизацию.
Забавно, что гораздо раньше Анатолия Чубайса на страницах «Ъ» появился его брат Игорь: он четырежды упоминается в публикациях 1990 года.
Фото: Сергей Николаев, Коммерсантъ
Надпись с двумя веселыми буквами за спиной Анатолия Чубайса стала самой дорогой копирайтерской работой тех лет. За подкрашенное и подчеркнутое за автор идеи Андрей Орлов, он же Орлуша, получил 30 000 долларов. Немного поиздержавшись в последующие три года, он пришел поработать в «Ъ». В 1997-м он обогащал своими идеями журнал «Столица» и придумал весьма заметную рекламную кампанию для издательского дома в целом (подробнее о ней см. главу «2008»).
Февраль. Сурков, Невзлин (объявлен иноагентом), Ходорковский (объявлен иноагентом). Впервые в «Коммерсанте»
Фото: PhotoXpress
Фотоизображение Владислава Суркова (слева) читатели «Ъ» впервые увидели только в феврале 1994-го, но первое упоминание о нем было гораздо раньше, в сентябре 1991-го, в статье Константина Костина «"Менатеп" решил купить себе лицо за 25 миллионов»:
Первая крупная сделка зарегистрирована на формирующемся российском рынке услуг public relations. Межбанковское объединение «Менатеп» передало 18 сентября недавно созданному агентству «Метапресс» заказ на формирование своего имиджа… Агентство обязалось размещать рекламу объединения в средствах массовой информации, а также организовывать его пресс-конференции и презентации… По мнению члена исполнительного совета «Менатепа» Владислава Суркова, договор с агентством «Метапресс» позволит объединению значительно снизить затраты на создание своего имиджа... Сурков не назвал сумму заказа, но по косвенным данным она составляет порядка 25–30 млн руб.
Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом, справа) был впервые упомянут в «Ъ» еще раньше — 8 апреля 1991 года. Тогда еженедельник «Коммерсантъ» сообщил: Наблюдатели отмечают, что на третьем этаже здания российского Совмина получил официальный кабинет генеральный директор межбанковского объединения «Менатеп» Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) (при этом Ходорковский (объявлен иноагентом) не числится ни в одном из официальных органов Совмина).
А в феврале свой первый комментарий для «Ъ» дал Леонид Невзлин (объявлен иноагентом, в центре). Его слова были процитированы в статье Игоря Мальцева «"Менатеп" — "Карета": рэкет по перечислению?»:
...Вадим Гутнер был задержан сразу после ареста его бывшего одноклассника Х. Мухаева и рецидивиста В. Федькина. Они были задержаны в момент получения банковских документов на сумму 120 тыс. рублей от заместителя директора «Менатепа» по капитальному строительству Юрия Мацкевича. Согласно сводке ГУВД, 12 декабря 1990 года Мацкевич был похищен ими, а потом выпущен под обещание выплаты указанной суммы. С рэкетирами Мацкевич расплачивался не своими деньгами, а перечислением средств концерна на счет «Кареты» — по договору о продаже «Менатепу» компьютерных дискет. Этот договор подписал Гутнер.
На вопрос корреспондента «Ъ», как и кого в кредитно-финансовой службе концерна уговорил Мацкевич обеспечить ему расплату деньгами фирмы, пострадавший отвечать отказался. А руководитель пресс-службы «Менатепа» Леонид Невзлин (объявлен иноагентом) заметил, что «рэкет — это частное дело каждого».
Зато охотно поделились своими версиями работники «Кареты». Брат председателя Борис Гутнер предположил, что договор инспирирован самим Мацкевичем с целью отмыва денег, поскольку вместо дискет любому проверяющему можно предъявить акт об их списании. А юрист кооператива Александр Полянский развил эту версию, сказав, что у «Менатепа», по его мнению, такая операция не первая. Следователи от комментариев пока воздерживаются. По мнению сотрудников пресс-группы ГУВД, это означает, что дело гораздо серьезнее, чем обыкновенный рэкет.
4 апреля. Журнал «Автопилот»
В апреле 1994 года «Коммерсантъ» начал издавать первый в России ежемесячный иллюстрированный журнал об иностранных автомобилях.
Новое издание писало не о том, как чинить «Жигули», а о том, «на чем хочется ездить».
Тест-драйв первого номера был посвящен SAAB 900. Через два года «Автопилот» сменил главного редактора и концепцию, став автомобильным журналом «с человеческим лицом»: к статьям про машины добавились материалы о том, «как отдыхают настоящие мужчины», и фотографии «девчонок в коротких юбках».
В сентябре 2006 года с приходом новой команды журнал пережил еще одно обновление — стал еще более толстым, блестящим и исключительно автомобильным. С 2009 года из-за кризиса перешел на ежеквартальный формат. Первым главным редактором издания был Савва Симонов.
Александр Симонов (публиковался под псевдонимом Савва Симонов) с апреля 1994 года в качестве главного редактора выпускал журнал «Автопилот». Создав 23 номера, в начале 1996 года ушел из «Ъ» вместе с частью команды, не согласившись с преобразованием журнала из чисто автомобильного в «просто мужской». Занялся выпуском своего журнала «Мотор».
Июнь. Березовский. Впервые в «Коммерсанте»
Первое фотоизображение Бориса Березовского появилось в «Коммерсанте» в июне 1994 года.
Генеральный директор «ЛогоВАЗа» Самат Жабоев (слева) и гендиректор AVVA Борис Березовский
Фото: Анатолий Сергеев, Коммерсантъ
Анатолий Сергеев: Послали меня в дом приемов «ЛогоВАЗа» снимать Березовского. Провели к нему в кабинет. Он говорит:
— Ну, что я должен делать?
Я говорю:
— Один известный американский фотограф заставлял своих моделей подпрыгивать. Чтобы они не думали, какую позу принимать — так естественнее получается.
— А что за фотограф?
— Честно говоря, не помню точно. Пивная такая фамилия, типа Хольстен.
— Ну ладно. Я заместителя сейчас позову, одному неохота прыгать.
Ну, попрыгали они, я поснимал. Буквально на следующий день около этого дома приемов машину, начиненную взрывчаткой, взорвали. Я подумал еще: допрыгались. Где-то через месяц встречаю Березовского в театре. Он по фойе прохаживается. Он узнал меня, поздоровался и говорит:
— Кстати, звали того фотографа Филипп Хальсман, а не Хольстен. Для него даже президент Никсон прыгал в Белом доме. Он снимал Альберта Эйнштейна, Мэрилин Монро, Генри Форда-младшего.
Ну, думаю, ни хрена себе! Разносторонний Абрамыч-то.
А он говорит:
— Я тогда сразу после вашего ухода поручил своему референту про этого фотографа все выяснить.
Да, память у него — дай бог каждому. Я-то уже через пять минут опять забыл фамилию этого фотографа. Да и сейчас не помню.
Однако первые упоминания о нем как о гендиректоре советско-швейцарского совместного предприятия «ЛогоВАЗ» относятся к осени 1991 года. Настоящим ньюсмейкером Березовский стал после пережитого им покушения: 7 июня в 17:10 у Павелецкого вокзала взорвался автомобиль Opel. Взрыв произошел в тот момент, когда с территории дома приемов «ЛогоВАЗа» выезжал Mercedes-600 генерального директора АО «Автомобильный всероссийский альянс» (AVVA), председателя совета директоров АО «ЛогоВАЗ» Бориса Березовского.
В результате был убит водитель Михаил Кирьянов, а находившиеся в машине Борис Березовский и его охранник Дмитрий Васильев получили ранения. Легкие ранения получили также восемь прохожих, находившихся неподалеку… Масса заряда составляла 1 кг тротила. По данным Федеральной службы контрразведки, это самый мощный взрыв в Москве в нынешнем году («Коммерсантъ-Daily», 9 июня 1994 года).
Позже Березовский сыграл большую роль в истории «Коммерсанта».
В 1999 году он вместе с Бадри Патаркацишвили купил издательский дом у его основателя Владимира Яковлева, а в 2006 году продал его Алишеру Усманову.
День мобилы
Летом 1994 года читатели «Ъ» узнали из газеты о возникновении нового конкурентного рынка.
6 июля в Москве открылась сотовая сеть GSM-900 компании «Мобильные телесистемы», а днем позже компания «Вымпелком» (торговая марка «Би Лайн») открыла в Москве сотовую сеть AMPS.
Конкуренция МТС и «Би Лайн» сделала к 2001 году сотовый телефон доступным любому представителю среднего класса в Москве.
Но при этом определила глубочайший раскол: общество поделилось на непримиримых «трактористов» (абонентов МТС) и «пчеловодов» (поклонников «Би Лайн»).
Осень. Алекперов. Впервые в «Коммерсанте»
Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Первое фотоизображение Вагита Алекперова появилось в «Ъ» в сентябре 1994-го, однако впервые упомянут он был гораздо раньше:
На прошедшей биржевой неделе наблюдатели отмечают несколько заслуживающих внимания принципиальных событий. Во-первых, дала первые заметные плоды целенаправленная работа Московской товарной биржи по формированию рынка нефтепродуктов. Деятельностью биржи заинтересовались два возрождаемых союзных министерства: на бирже побывали заместитель министра нефтяной и газовой промышленности СССР Вагит Алекперов и руководящие работники Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР (еженедельник «Коммерсантъ», 22 апреля 1991 года).
А через девять лет после первого упоминания Вагит Алекперов откроет большую коммерсантовскую серию «Пришли за…» (см. главу «2000»).
12 октября. Журнал «Деньги»
Первый номер журнала «Деньги» вышел 12 октября 1994 года — в момент повального увлечения российских граждан финансовыми пирамидами, то есть первого массового проявления инвестиционного интереса.
Редакция журнала видела свою задачу прежде всего в обучении частных вкладчиков вести свои финансовые дела, выбирать объекты и способы вложения личных средств.
Первоначально выходил по средам на 64 полосах. По мере того как деньги с подкупающей простотой осваивали новые области страны, занимая все большее место в жизни ее граждан, ширилась тематика журнала, росло число его читателей и рекламодателей. Во многом благодаря усилиям последних «Деньги» доходили в своем объеме до 180 полос. Больше финские печатники на скрепку посадить просто не могли. Создателем и первым главным редактором «Денег» был Раф Шакиров.
Раф Шакиров в 2004 году
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ
Раф Шакиров окончил исторический факультет МГУ, затем работал в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР. В «Ъ» пришел в 1991 году, стал корреспондентом отдела международной жизни, где скрывался под псевдонимами Олег Мышкин и Григорий Хомяков, затем возглавил отдел, а с апреля 1993 года стал выпускающим субботнего номера газеты «Коммерсантъ-Daily».
Разрабатывал концепцию журнала «Деньги», в сентябре 1994 года стал его первым главным редактором. В январе 1997 года возглавил редакцию газеты «Коммерсантъ-Daily». В июле 1999 года, после смены собственника издательского дома, ушел из «Ъ».
«Коммерсантъ-Daily»
27 октября. Авторитетный предприниматель
В этот день впервые в прессе появилось выражение «авторитетный предприниматель». Оно было синтезировано журналистами «Ъ» из популярного среди сотрудников МВД термина «криминальный авторитет» (на который люди определенного круга очень обижались и грозили расправой) и слова «предприниматель» (которое их приподнимало в собственных глазах).
«Авторитетными предпринимателями» стали называть бизнесменов, имеющих тесные связи с криминальными кругами.
Первая статья, в которой было употреблено это словосочетание, рассказывала об убийстве екатеринбургского бизнесмена Виктора Касинцева. Заголовок к статье: «Авторитетный предприниматель не дожил до суда».
журнал «Коммерсантъ»
13 декабря. Маски-шоу
2 декабря 1994 года сотрудники Главного управления охраны (ныне ФСО) в черных масках блокировали вход в здание мэрии на Новом Арбате, где был расположен офис группы «Мост». Охранники «Моста» были задержаны и избиты. Эта операция получила в прессе название «Мордой в снег».
На следующий день, комментируя инцидент для журнала «Коммерсантъ», начальник службы безопасности группы «Мост» Дмитрий Горбачук впервые публично употребил термин «маски-шоу» в отношении операций спецслужб:
Это началось даже не в пятницу, а еще за несколько дней до печальных событий. Мы сейчас в своем кругу называем их «Маски-шоу», потому что это представление какое-то было. И люди в масках, и действия их были, наверное, больше рассчитаны на публику, чем на итог.
Однако еще до выхода журнала, 7 декабря, термин был употреблен в газете «Московские новости» в статье Азера Мурсалиева «Маски-шоу перед мэрией».
Азер тогда едва ли догадывался о том, что через пятнадцать лет станет главным редактором газеты «Коммерсантъ».