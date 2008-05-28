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14 июня, пятница
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Главные анонсы 14 июня
00:59
В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против «Северного потока-2»
13/06
Международные резервы России преодолели порог в $500 млрд впервые за пять лет
13/06
Кремль считает необходимым проверить действия полиции на марше в поддержку Голунова
05:56
Преемница Меркель поддержала продление антироссийских санкций
05:46
Минюст предложил изымать у чиновников средства со счетов
05:26
Болтон: избрание Зеленского дает шанс урегулировать конфликт в Донбассе
04:59
Военный совет Судана сообщил о двух попытках переворота
04:48
Иран назвал бездоказательными обвинения США в атаке на танкеры в Оманском заливе
04:27
Оклады судей в России с октября увеличатся
03:59
ТАСС: замглавы Росгвардии уйдет в отставку
03:49
Роскомнадзор проверит TikTok на наличие запрещенной информации
03:28
США направили эсминец в Оманский залив
02:59
«Нафтогаз» назвал абсурдным предложение о соглашении с «Газпромом»
02:49
Пресс-секретарь Белого дома США покидает пост
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(обновлено: 14.06.2019)
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Изобретение велосипеда
Зачем создавать методику, которая уже есть
Таблетка со спецсигналом
Российские лекарства учатся преодолевать барьеры
Руслан и Людмила
Трехлетнему мальчику требуется комплексное обследование
Рождение Венеры
Как внедрить стандарты лечения грыжи спинного мозга
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Прямой угол как диагноз
Трехлетнего Артема спасет сложная операция
Накормить ребенка
Семимесячную девочку спасет внутривенное питание
Стратегия и лояльность
Как добиться, чтобы власть относилась к НКО серьезно
Все ради Алисы
Девятилетнюю девочку спасет дорогое лекарство
Это веха
В России умеют лечить грыжу спинного мозга
Рука на миллион
Четырехмесячного Мурада спасет многоэтапная хирургия
Театр костного мозга
Культурный фотофандрайзинг — новый формат проекта Кровь5
Тёма-рыбак
Десятилетнего мальчика спасет протонная терапия
Дремучий документ
Минздрав предлагает отсталый порядок реабилитации детей
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Фотогалерея
Фото дня: 13 июня
Нефтяной танкер в Оманском заливе, протесты в Гонконге, граффити в Афганистане и другие яркие кадры
Фотогалерея
Финалисты фотоконкурса имени Андрея Стенина
Лучшие работы фотографов из России, Франции, Индии и других стран
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С Гонконга выдачи нет
Законопроект об экстрадиции в КНР вывел миллион человек на улицы
Фотогалерея
Марш в поддержку журналиста Ивана Голунова
Кадры с мероприятия
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Символическая Россия
12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
Фотогалерея
Самые высокооплачиваемые спортсмены
Топ-10 по версии журнала Forbes
Фотогалерея
«Я почти никогда не лгу другим. Только себе»
Как складывалась карьера «доктора Хауса»
Фотогалерея
«Кинотавр-2019»
Кто из звезд посетил церемонию открытия
Фотогалерея
Сделали паузу
Как отдыхают известные россияне
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Тест: разбираетесь ли вы в художественной самодеятельности мировых лидеров
Как рождался, жил и умирал первый советский тракторный завод
Что предложил в письме арестованный авиаконструктор Туполев главе НКВД
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10–14 июня
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Почему отдыхающих и отельеров раздражает новый курортный сбор
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия