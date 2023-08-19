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«В тексте виден Анатолий Борисович, который в этом участвовал»

Что интересного о 1990-х можно понять из статьи Чубайса о неплатежах

В августе 1994-го правительство на фоне рыночных реформ пыталось подступиться к решению проблемы системных неплатежей. Почти 30 лет спустя к анализу роли и природы явления в качестве независимого исследователя неожиданно обратился Анатолий Чубайс, возглавлявший в свое время и оперативную комиссию по ликвидации кризиса неплатежей. Бессмысленно обсуждать, кто был за это в ответе, считает заместитель шеф-редактора «Ъ» по экономической политике Дмитрий Бутрин, а для споров по существу как нельзя лучше подходит академическая среда. Почему ценно начинать разбираться в экономической истории РФ и что остается неясным в изложенных господином Чубайсом размышлениях — в видео «Ъ».

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