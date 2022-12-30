Бизнес специального времени

Главным итогом 2022 года для российского бизнеса можно считать уже то, что он до сих пор существует, причем почти в тех же масштабах, которые были до начала военных действий на Украине. Несколько изменившись в лицах, товарах, поставщиках и логистических цепочках, но оставаясь скорее живым. В какой степени за этим стоит реальная адаптация к новым условиям, а в какой просто инерция, преодолеть которую может следующий даже небольшой толчок, придется разбираться уже в 2023 году. А пока деловой блок «Ъ» разложил картину трансформации российских рынков по отраслям и интегрировал ее в девять историй о сквозных правилах игры.