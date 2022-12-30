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Бизнес специального времени

Как военные действия изменили российский рынок и его участников

Главным итогом 2022 года для российского бизнеса можно считать уже то, что он до сих пор существует, причем почти в тех же масштабах, которые были до начала военных действий на Украине. Несколько изменившись в лицах, товарах, поставщиках и логистических цепочках, но оставаясь скорее живым. В какой степени за этим стоит реальная адаптация к новым условиям, а в какой просто инерция, преодолеть которую может следующий даже небольшой толчок, придется разбираться уже в 2023 году. А пока деловой блок «Ъ» разложил картину трансформации российских рынков по отраслям и интегрировал ее в девять историй о сквозных правилах игры.

Люди в сером

Что можно разглядеть в новом лице российского бизнеса

Право на право

Как политическая целесообразность победила юридическую

Финансы

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Облигации
Валюта
Банки
Ипотека
Страхование
Фондовый рынок
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Долги возвращаются на родину

  • Долговой рынок чувствовал себя неважно с начала года, но после 24 февраля рухнул. Из облигаций стремительно уходили и зарубежные, и российские инвесторы. Когда рынок открылся после трех недель паузы, ставки взлетели до 20% годовых, но затем снижались. К началу осени доходность опустилась до 9%, затем снова несколько выросла на фоне мобилизации, но к концу года по длинным выпускам ОФЗ не превышала 10,5% годовых.
  • Первичные размещения облигаций фактически остановились с началом военных действий на Украине. Летом и осенью по мере снижения ставок выпуски начали появляться, объемы росли и к концу года уже показывали рекордные значения. Так, в ноябре (по оценкам «Ъ», основанным на данных Cbonds) суммарный объем рублевых привлечений компаний почти достиг 570 млрд руб. Государство также активизировало размещение ОФЗ.
  • Блокировка бумаг российских компаний за рубежом отрезало их как от инвесторов, так и от эмитентов. Платежи на выплату купонов и погашение выпусков не проходили через западные инфраструктурные институты. Постепенно эмитенты начали переводить евробонды в российскую юрисдикцию (через выпуск замещающих облигаций), объем которых к концу года превысил $8 млрд. В качестве альтернативы евробондам в долларах и евро российские эмитенты стали выпускать облигации в юанях. Их общий объем к концу года превысил 49 млрд CNY.

Давайте дружить деньгами

  • Позиции рубля уже были ослаблены в начале 2022 года ростом напряженности, ставок и инфляции, а с началом военных действий на Украине он и вовсе потерял вес. Биржевой курс доллара взлетел до 120 руб./$, евро — до 135 руб./€. Поток отъезжающих из России, а также введенные ограничения со стороны США и ЕС на ввоз наличных и ЦБ — на их вывоз спровоцировали спрос на наличную валюту.
  • Блокировка финансовых операций с НРД привела к прекращению биржевых операций со швейцарским франком. В дальнейшем биржа отказалась от торгов британским фунтом стерлингов и японской иеной как валютами из недружественных стран.
  • Среди дружественных валют на первом месте — юань, операции с которым на Московской бирже к концу года заняли треть рынка. Банки предлагают клиентам открывать вклады в юанях, используют китайскую валюту для кредитования. Российские компании размещают облигации в юанях.
  • На СПБ Бирже растет список ценных бумаг компаний из дружественных юрисдикций, в частности китайских эмитентов с листингом в Гонконге. Московская биржа запустила торги казахстанским тенге, армянским драмом, киргизским сомом и таджикским сомони. В 2023 году планируются торги дирхамом ОАЭ, азербайджанским манатом и египетским фунтом.

Центробанковская система

  • С первых дней военных действий на Украине западные страны ввели жесткие санкции против крупнейших банков РФ. В дальнейшем черные списки расширились. Кроме того, шесть банков лишились возможности пользоваться SWIFT, а многие зарубежные банки прекратили корреспондентские отношения с российскими.
  • Панику на фондовом и денежном рынках (в конце февраля—начале марта вкладчики забрали со счетов 2,4 трлн руб.) ЦБ остановил заморозкой биржевых операций, запретом вывода средств со счетов нерезидентов, поднятием ключевой ставки до 20%, ограничением выдачи валюты. По мере стабилизации обстановки ставка снижалась (в декабре она составила 7,5%), ряд ограничений был снят.
  • По итогам полугодия убыток банков достиг 1,51 трлн руб. за счет роста резервов и переоценки ценных бумаг. По итогам января—октября убыток сократился до 0,4 трлн руб. Однако прибыли по итогам года в ЦБ не ждут.
  • С начала следующего года ЦБ уже отменяет ряд послаблений для банков — по переоценке ценных бумаг, открытым валютным позициям, использованию пониженных риск-весов при расчете достаточности капитала. Но послабления по созданию резервов сохраняются. Кроме того, вводится десятилетняя рассрочка по созданию резервов по полностью заблокированным активам.

Процентные горки

  • Резкий подъем ключевой ставки ЦБ (более чем вдвое, до 20%) в ответ на панику на финансовых рынках в начале марта привел к почти полной остановке выдачи ипотечных кредитов. Банки не закрывали программы, но, выставляя клиентам ставку в размере 20–25% годовых, по сути, лишали ипотеку смысла. К концу года ставки скорректировались. Среднее значение по году эксперты оценивают на уровне 7,2%, общий объем выдач — в 4,7 трлн руб. (снижение на 20%).
  • Наиболее стабильным в течение года оставался спрос на госпрограммы льготной ипотеки, в результате ее доля в общей выдаче банков приблизилась в мае к 70%. Программу продлили до конца 2022 года, затем и до середины следующего, подняв базовую ставку. Но общая коррекция ставок в течение года активизировала и собственные программы банков, сократив долю льготной ипотеки до 40%.
  • Банки совместно с застройщиками стали даже активно предлагать ипотеку под низкие проценты, вплоть до 0,1% годовых. В этом случае снижение ставки компенсировалось более высокой стоимостью жилья, хотя в целом переплаты по сравнению с традиционной ипотекой могло и не быть. Однако ЦБ посчитал такой маневр слишком рискованным и рекомендовал воздерживаться от таких предложений.

Премия за испуг

  • Часть российских страховщиков попала под блокирующие санкции США, ЕС и Великобритании как дочерние структуры крупнейших банков. Также санкции коснулись зарубежных активов компаний, в том числе связанных с вложениями клиентов в полисы инвестиционного страхования жизни. Инструмент становится аутсайдером рынка, и его место постепенно занимает накопительное страхование жизни.
  • Западные компании отказались перестраховывать российские риски, в первую очередь самые крупные, связанные с авиационными и морскими перевозками. Проблема частично решена за счет расширения возможностей подконтрольной ЦБ Российской национальной перестраховочной компании. Но сохраняется целый ряд вопросов, связанных со страхованием и перестрахованием морских судов, которые перевозят российскую нефть в условиях введенного с 5 декабря эмбарго.
  • В целом ситуативный провал на рынке удалось компенсировать уже в третьем квартале, когда объем собранных премий оказался рекордным с начала 2018 года. По итогам января—июня снижение составило только 2%. Стабилизации способствовали послабления ЦБ. В 2023 году эксперты ожидают роста страхового рынка.

Активы глубокой заморозки

  • На торгах 24 февраля фондовый индекс Московской биржи упал сразу на 45% и даже после некоторого восстановления к концу декабря колеблется вокруг уровня вдвое ниже начала года. На западных биржах стоимость депозитарных расписок российских эмитентов в начале марта вовсе обнулилась и ими перестали торговать.
  • Зарубежные депозитарии фактически «заморозили» активы российских инвесторов, перестав выполнять операции по счетам НРД. В начале июня ЕС в шестом пакете санкций легализовал эту блокировку.
  • Клиенты попавших под санкции крупнейших российских брокеров с трудом переводили средства на счета других профучастников, причем в ряде случаев из-за санкций это пришлось делать неоднократно. Фактический уход западных инвесторов значительно ослабил устойчивость российского фондового рынка, усилив влияние частных инвесторов.
  • Во второй половине декабря ситуация начала меняться: Минфин Люксембурга выдал генеральную лицензию на разблокировку активов НРД в Clearsteram, чтобы инвесторы смогли их перевести на счета в другие депозитарии. Сделать это участники рынка должны более чем оперативно — до 7 января 2023 года.
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Транспорт

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Авиация
Морской транспорт и порты
Железная дорога
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Полеты на честном слове

  • Свои воздушные пространства для перевозчиков РФ закрыли ЕС, США и ряд других стран, их авиакомпании также прекратили полеты в Россию. Главным перевалочным пунктом для полетов за пределы страны стал Стамбул, в меньшей степени — Белград, Ереван и Дубай. К концу года российские перевозчики летали напрямую в 30 стран. С 23 февраля приостановлена работа 11 аэропортов юга РФ, включая Анапу, Краснодар, Ростов-на-Дону.
  • Санкции ЕС и США запретили западным лизинговым компаниям поставлять в РФ новые самолеты и запчасти, а также продлевать уже действующие контракты. Российские авиакомпании в основном продолжили эксплуатацию самолетов иностранных собственников без их согласия, но не могли летать на этих бортах за границу. К концу года, с учетом SSJ, за рубеж может летать почти половина реактивного магистрального флота: более 300 самолетов.
  • Правительство выделило авиакомпаниям 100 млрд руб. субсидий для поддержки перевозок. В январе—ноябре пассажиропоток снизился на 14,4%, до 88 млн человек, по итогам года Минтранс рассчитывает на 94–96 млн человек (падение на 15% к 2021 году).
  • Полностью приостановили полеты чартерная авиакомпания Royal Flight, а также грузовые «Атран» и AirBridgeCargo (обе входят в группу «Волга-Днепр»), чей бизнес был ориентирован на иностранные рынки.

Грузы ушли за три моря

  • Грузооборот морских портов России за 11 месяцев увеличился на 0,6%, до 768,2 млн тонн. Хотя порты Балтики больше всего пострадали от санкционных ограничений, через них стали активно отправляться неконтейнерные грузы, в том числе нефть, нефтепродукты, удобрения и уголь. Переключение основных грузопотоков в Азию дало прирост оборота портов Дальнего Востока и Азово-Черноморского бассейна. Грузооборот по Севморпути, по прогнозам «Росатома», по итогам года увеличится до 34 млн тонн.
  • С лета ЕС запрещает судам под российским флагом заходить в свои порты и на шлюзы, если они не везут определенный перечень грузов. В третьем квартале судозаходы в порты ЕС судов под российским флагом упали в десять раз, в США и Великобританию они были запрещены санкциями еще весной.
  • Санкции нанесли мощный удар по российской контейнерной торговле: из страны ушли международные контейнерные линии, европейские хабы прекратили работу с российскими контейнерными грузами. Фокус контейнерной торговли сместился на Дальний Восток, где с конца лета наблюдается приток контейнеров, превосходящий мощности вывозной инфраструктуры.
  • Сохраняется сложная ситуация с доступностью фрахта и судов. Санкции сделали невозможной покупку судов на вторичном рынке Европы, Японии и Кореи, равно как и заказ на их верфях.

Везет тому, кто везет

  • Погрузка российских железных дорог, возраставшая в январе—феврале, падает с марта. По итогам года в ОАО РЖД ожидают снижения на 5%, до 1,218 млрд тонн. Грузопоток, значительная часть которого шла на северо-запад к границам Европы, переключился на восточное и без того перегруженное направление. Средняя дальность перевозок заметно увеличилась, так что грузооборот за 11 месяцев сократился лишь на 0,2%.
  • Дважды были проиндексированы грузовые тарифы: на 7,7% в начале года и на 11% с 1 июня; отменены понижающие коэффициенты для перевозок угля. По оценкам СОЖТ, рост тарифной нагрузки на грузоотправителей составит до 136 млрд руб. Доходы ОАО РЖД от перевозок должны вырасти на 12%.
  • Средняя ставка по долгосрочным контрактам по полувагонам за девять месяцев превысила 1,5 тыс. руб. в сутки, что меньше, чем в 2018–2019 годах, но существенно больше, чем в 2020–2021 годах. Вагоностроение столкнулось с кризисом нехватки ключевой запчасти для инновационных вагонов — кассетных подшипников. По данным ОПЖТ, выпуск грузовых вагонов по итогам января—октября сократился на 21,6%, до 39,7 тыс. единиц.
  • Перевозки пассажиров железными дорогами в январе—октябре выросли на 7,9%, до 1,03 млрд человек из-за закрытия аэропортов юга страны. Это заметно выше уровня 2020–2021 годов, но ниже 2019 года.
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Промышленность

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Лес
Автопром
Спецтехника
Черная металлургия
Удобрения
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Фанервная реакция

  • ЕС запретил импорт древесины и изделий из нее из России. В черный список попала продукция, до 100% которой направлялось за рубеж. Это пиломатериалы, древесно-волокнистые плиты, фанера, крафт-бумага и крафт-картон.
  • Сильнее всего от санкций пострадали лесопромышленные предприятия Северо-Западного региона, наиболее удаленные от азиатских рынков, которые стали ключевым направлением сбыта продукции. Лесозаготовка по отдельным субъектам СЗФО по итогам января—сентября упала более чем на треть.
  • Наиболее тяжелая ситуация сложилась в секторе фанеры. По объему выпуска фанеры Россия откатилась на уровень ниже 2010 года, когда производственные мощности были в 1,5 раза меньше, чем сейчас. Поставки фанеры в Китай выросли почти в 1,5 раза за девять месяцев, до 82,8 тыс. кубометров.
  • На фоне санкций крупный иностранный инвестор австрийская Mondi объявила о намерении продать свои активы, в том числе Сыктывкарский ЛПК. Однако пока сделка не получила одобрения правительства.
  • В целом в 2022 году российские лесопромышленные компании снизили объемы производства от 9% до 27% в зависимости от продукта. Внутренние цены на пиломатериалы, плиты, пеллеты, шпон и фанеру снизились в несколько раз.

Автопобег из России

  • США запретили поставку в РФ всех новых автомобилей, ЕС — стоимостью свыше €50 тыс., Япония — дороже ¥6 млн. Санкции затронули поставки комплектующих, и власти России разрешили выпускать автомобили без части систем, в том числе подушек безопасности и ABS.
  • За исключением марок из КНР, поставлены на паузу или прекращены поставки в Россию автомобилей всех иностранных брендов. Продажи легковых автомобилей и LCV по итогам года упали более чем на 60%, до 666 тыс. штук.
  • Все автозаводы иностранных автоконцернов остановились или были закрыты, часть выставлена на продажу (например, Toyota в Петербурге) или продана (Mercedes в Подмосковье). Renault, Nissan, Ford и Mercedes-Benz официально ушли из России. Все СП с иностранными игроками перестали существовать.
  • Власти Москвы получили завод «Рено Россия», решив возродить бренд «Москвич». Будущая линейка завода, как и все остальные проекты отечественных автопроизводителей, теперь базируется на китайских машинах, хотя официально партнеры не называются.
  • Цены на новые автомобили остаются высокими, есть дефицит массовых седанов стоимостью 1–1,5 млн руб. К осени заработал параллельный импорт автомобилей, но объем поставок остается небольшим.

Бульдозер и тот китайский

  • Ключевые иностранные игроки приостановили поставки спецтехники в РФ на фоне начала военных действий и сложностей с логистикой. Если по итогам 2021 года они приблизились к объемам рекордного 2012 года и в начале 2022 года сегмент активно развивался, то по итогам трех кварталов рынок уже падал на 25%, до 10,7 тыс.
  • Санкции ЕС и Японии распространились на большую часть номенклатуры спецтехники, в том числе бульдозеры. Ограничения коснулись и грузовой техники. Сельхозтехника не попала под ограничения, но заводы иностранных компаний в РФ стоят, а запасы дистрибуторов исчерпаны. Новые поставки в сегменте идут через параллельный импорт, но ограничены сложностями постановки на учет в РФ. Китайские игроки наращивали присутствие и вышли в сегмент сельхозмашин.
  • Несмотря на сложности с поставками, правительство повысило с 2023 года ставки утилизационного сбора, выполняющего роль барьера на рынке.
  • Спецмашиностроение также исходно пострадало от ограничений на поставки комплектующих, что привело к простоям на заводах, которых не было даже во время эпидемии коронавируса. Выпуск сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники восстановился во втором полугодии.

Сталь прокатилась в Азию

  • ЕС ввел эмбарго на импорт большей части стальной продукции из России, за исключением слябов. Уход с традиционных экспортных рынков и снижение экономической активности на внутреннем рынке привело к падению производства стали в РФ. По последним оценкам Минпромторга, за январь—октябрь объем производства металлопродукции сократился на 6%.
  • «Северсталь» попала под прямые санкции США после того, как в SDN-list был включен ее основной акционер Алексей Мордашов.
  • Санкции ЕС вынудили металлургов перенаправлять поставки в Азию. В январе—ноябре Китай увеличил импорт российской стали в десять раз, до $1,8 млрд. В то же время выросли затраты компаний на логистику, и в ряде случаев экспорт стал нерентабельным.
  • США и ЕС ввели технологические санкции на поставку оборудования для черной металлургии. Крупнейшие поставщики, такие как SMS Group, Primetals Technologies и Danieli, прекратили исполнение прежних контрактов. Компании РФ ищут им замену в основном на китайском рынке.
  • Правительство решило сократить налоговую нагрузку для металлургов, скорректировав взимание акциза на жидкую сталь.

Квот вам и экспорт

  • Экспорт удобрений из РФ, несмотря на отсутствие прямых санкций, упадет по итогам года на 10% из-за проблем с логистикой. Наиболее сложная ситуация у «Уралкалия», который лишился доступа к перевалке в портах Прибалтики. За январь—октябрь производство калия в РФ упало на треть, до 6,1 млн тонн. Общий выпуск удобрений снизился на 11%, на 19,5 млн тонн.
  • Правительство продолжило ограничивать вывоз удобрений за рубеж, пытаясь насытить внутренний рынок на фоне высоких мировых цен. В течение года действовали экспортные квоты на азотные и сложные удобрения, введенные в конце 2021 года. На 2023 год они могут составить 7 млн и 4,9 млн тонн соответственно. Экспорт аммиачной селитры был запрещен с 1 февраля по 1 мая.
  • В конце ноября правительство ввело экспортные пошлины на удобрения в 2023 году. Ставка в 23,5% будет действовать при стоимости выше $450 за тонну. По итогам третьего квартала все удобрения стоили дороже.
  • Федеральная антимонопольная служба разрешила поэтапную индексацию цен на удобрения на внутреннем рынке, которые производители добровольно зафиксировали более года назад. Они должны были вырасти на 5% с 1 июня, на 5–10% — с 1 сентября и на 8,4–8,6% — с 1 декабря. Последний этап отложен на 2023 год.
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ТЭК

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Уголь
Электроэнергетика
Нефть
Газ
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В Индию с дисконтом

  • ЕС, прежде крупнейший покупатель российского энергетического угля, в августе ввел запрет на его импорт. Эмбарго в первой редакции также запрещало европейским компаниям страхование судов, перевозящих российский уголь. Но после корректировок экспорт угля в октябре достиг исторического максимума.
  • Экспортные поставки российских угольных компаний во многом переориентировались на азиатские рынки, в том числе крупным импортером впервые стала Индия. Однако, чтобы продать уголь, российские компании были вынуждены предоставлять дисконты по отношению к бенчмаркам, доходившие до 60%.
  • Несмотря на закрытие рынка Европы, добыча угля в РФ в январе—октябре сократилась год к году только на 1,3%, до 352 млн тонн (данные Росстата). При этом за счет высоких цен в январе—сентябре сальдированная прибыль угольных компаний выросла в два раза — до 750 млрд руб.
  • Правительство собиралось в 2023 году ввести экспортную пошлину на уголь в размере 40%, которая будет взиматься при превышении цены в порту РФ в $150 за тонну в случае энергетического угля и в $170 за тонну для коксующегося. Однако позднее Минфин заявил, что пошлину для энергетического угля решено не вводить.

На турбинах становится тише

  • Энергокомпании Fortum, Uniper и Enel, пришедшие в РФ в начале 2000-х во время реформы РАО «ЕЭС России», объявили о выходе из активов в стране. Итальянская Enel продала долю в «Энел Россия» фонду «Газпром — Фрезия» и ЛУКОЙЛу (теперь владеют 56,4% в компании, переименованной в «ЭЛ5-Энерго»). Российскими активами финской Fortum и немецкой Uniper, по данным «Ъ», интересуются Газпромбанк и «Интер РАО».
  • Российские энергокомпании столкнулись с проблемой ремонта иностранных газовых турбин из-за ухода из РФ западных производителей, в том числе Siemens и GE. Общий объем ТЭС на иностранных машинах превышает 28 ГВт. Регуляторы разрешили энергетикам выводить такие ТЭС в холодный резерв.
  • В середине мая Россия остановила экспорт электроэнергии в Финляндию, Латвию и Литву из-за невозможность денежных расчетов. ЕС был самым рентабельным направлением экспорта, куда уходило 60% от годового объема поставок. По оценкам «Ъ», в этом году Россия успела поставить в Европу лишь 4–5 млрд кВт•ч. При этом за январь—ноябрь РФ увеличила экспорт электроэнергии в Китай на 23%, до рекордных 4,2 млрд кВт•ч.
  • Спрос на электроэнергию в России за январь—октябрь, по данным «Ъ», вырос на 1,56% год к году, до 913,2 млрд кВт•ч. Производство энергии увеличилось на 0,8%, до 925 млрд кВт•ч, хотя с июня начало сокращаться после остановки экспорта в ЕС.

Здесь вам не Brent

  • Санкции и прямое эмбарго США, Великобритании и ЕС привели к радикальному изменению географии экспорта российских нефти и нефтепродуктов. ЕС перестал быть крупнейшим рынком морского экспорта: доля таких поставок с января к сентябрю снизилась с 85 до 24%. Крупнейшими импортерами нефти из России стали Индия и Китай.
  • Общий экспорт российской нефти сократился, но добыча увеличилась на 2% и может достигнуть 530 млн тонн по итогам года.
  • Российский сорт нефти Urals стал торговаться с огромным дисконтом к Brent: в ноябре дисконт превысил 40% вместо 0,5-1% до санкций.
  • Страны Запада ужесточили технологические санкции против российского нефтяного сектора и запретили своим компаниям новые вложения в него. Из российской нефтедобычи ушли ключевые иностранные инвесторы в лице ExxonMobil, Equinor и Total, объявили об уходе Shell и BP. Страну покинули ведущие нефтесервисные компании, включая Halliburton и Baker Hughes.
  • В мае «Роснефть» и «Газпром нефть» попали под блокирующие санкции ЕС, запретившие сделки с ними. В сентябре власти Германии отобрали у «Роснефти» контроль над долями в трех немецких НПЗ. Свой НПЗ в Италии может потерять и ЛУКОЙЛ, переговоры о продаже завода пока не завершены.

Европа без российского газа

  • Военные действия на Украине, санкции и ответные меры привели к тому, что Россия впервые в новейшей истории утратила роль крупнейшего поставщика газа в Европу, снизив долю на рынке с 40–45% до менее чем 10%. В январе—ноябре добыча «Газпрома» упала на 19,4%, до 376,9 млрд кубометров, экспорт — на 44,5%, до 95,2 млрд кубометров.
  • Основной маршрут поставок на экспорт — система «Северных потоков» в Германию — разрушен подводными взрывами в исключительной экономической зоне Дании в результате диверсии. Ответственность на себя никто не взял.
  • Цены на газ в Европе достигли в августе исторических максимумов в $3900 за тысячу кубометров. Власти Германии национализировали крупнейшего импортера российского газа Uniper и активы «Газпрома» в стране. Энергоемкие отрасли экономики ЕС резко сократили производство, власти готовят методы директивного регулирования цен на газ и электроэнергию.
  • США и ЕС запретили поставку в РФ оборудования для добычи, переработки и сжижения газа, а также новые инвестиции в такие проекты. Shell и Total прекратили работу в РФ. Сроки ввода проекта «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа и других СПГ-проектов в стране оказались под вопросом.
  • Власти РФ увеличили налоговую нагрузку на газовые компании, повысив для «Газпрома» НДПИ на 1,2 трлн руб. в 2022 году и на 1,8 трлн руб. в 2023–2025 годах, а также увеличив налог на прибыль для СПГ-проектов.
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Потребительский рынок

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Магазины и промтовары
Лекарства
Продукты питания
Алкоголь
Туризм
Недвижимость
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Жизнь без брендов

  • Западные розничные сети массово покидают рынок РФ. На конец 2022 года, по данным CORE.XP, 35% ритейлеров объявили о прекращении работы в России, еще 28% — о реструктуризации бизнеса. Так, H&M, Uniqlo, Nike и ряд других закрыли все магазины. Польский LPP (Reserved, Mohito) передал магазины в управление FES Retail, испанская Inditex — группе Daher из ОАЭ.
  • На смену западным сетям в РФ пришли компании из Турции. Открылись первые магазины fashion-ритейлеров Twist и Ipekyol, о подобных планах заявили и бренды AdL, Mudo, LTB.
  • IKEA объявила о продаже всех четырех производственных предприятий в РФ и закрытии магазинов. Сделки по продаже фабрик на конец 2022 года не закрыты, ТРЦ «Мега» (принадлежит IKEA) продолжает работать. Российский бизнес немецкой OBI перешел малоизвестному на рынке ООО «ЛПК "Бокситогорский"».
  • Товары ушедших брендов стали продавать маркетплейсы Ozon, Wildberries и другие. В то же время службы доставки, включая «Почту России» и СДЭК, начали развивать сервисы заказов одежды западных брендов из-за рубежа.
  • В продуктовом ритейле об уходе объявила всего одна сеть — финская Prisma, продавшая магазины X5 Group. Крупные иностранные сети, включая Auchan, Globus, Metro, Selgros продолжили работу в России.

У фармацевтов голова не болит

  • Аптеки в январе—октябре увеличили продажи на 15%, до 1,38 трлн руб. (данные DSM Group). Пик пришелся на март—апрель из-за ажиотажа на фоне военных действий на Украине и санкций. Тогда же начали расти цены, увеличившись на 35% год к году.
  • Около 15 крупных международных фармацевтических корпораций, включая Novartis и Pfizer, остановили клинические исследования в РФ. Эти же компании перестали поставлять препараты, у которых есть российские аналоги.
  • Российские фармпроизводители полностью заместили 45 препаратов, ранее ввозившихся из-за рубежа, что на 5% больше год к году, по данным Центра развития перспективных технологий. Около 840 препаратов из списка ЖНВЛП почти полностью производится в РФ.
  • Зависимость фармбизнеса от импортных субстанций остается высокой — на их основе, по подсчетам RNC, производится внутри страны до 85%. На долю Индии и Китая пришлось 76% импорта, на ЕС — 20%. Госпрограмму поддержки выпуска субстанций в РФ власти обещают запустить в 2023 году.
  • В 2022 году власти утвердили запуск эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023 года. В перечень не вошли льготные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные, сильнодействующие вещества.

Еда осталась на полках

  • Хотя продукты питания не попали под санкции против РФ, их производители еще в марте столкнулись с трудностями. Поставщики сырья и материалов массово переходили на предоплату, часть контрагентов отказались от сотрудничества, а сети резко увеличивали заказы, чтобы создать запасы.
  • Одной из острых проблем стала нехватка пищевой упаковки и ее компонентов. Производители соков, например, были вынуждены перейти на пакеты с меньшим нанесением красок. Другие компании меняли форматы тары. Работавшая еще в СССР шведская Tetra Pak для стабилизации бизнеса передала местное подразделение менеджменту, который должен найти аналоги недоступному европейскому сырью.
  • Крупные иностранные производители продуктов в основном сохранили бизнес в РФ, но многие отказались от инвестиций в том числе в маркетинг, а некоторые — от мировых брендов. Так, американские Coca-Cola и PepsiCo прекратили розлив в РФ своих известных газированных напитков, что, по данным NielsenIQ, привело к появлению более 100 новых марок в категории.
  • Отсутствие маркетинговой поддержки привело к сокращению доли самых продаваемых брендов на рынке и росту продаж собственных торговых марок сетей. Одновременно на полках появились новые импортные продукты, ввезенные небольшими поставщиками.

Крепка Россия

  • Власти США, ЕС, а затем и других стран ввели в марте ограничения на поставки алкоголя в РФ. Приостановить продажи решили и иностранные ассоциации производителей, а также некоторые глобальные компании. Импорт алкоголя в Россию в результате сократился на десятки процентов, в первую очередь — виски и шампанского.
  • Производство российского спиртного растет. Так, по данным Росалкогольрегулирования, за январь—ноябрь 2022 года выпуск водки увеличился на 5,33%, до примерно 75,5 млн дал, игристых вин — на 25%, до 14,1 млн дал, коньяков — на 13,4%, до 8 млн дал. Розлив виски в РФ, по данным участников рынка, также растет на более чем 20% год к году, а продажи некоторых марок увеличились в разы.
  • Благоприятная конъюнктура стимулирует российских производителей спиртного активно расширять ассортимент. По данным NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года в РФ появилось 36 новых брендов виски, 20 новых марок джина и 20 наименований ликеров и горьких настоек.
  • Крупнейшие ритейлеры только на российский алкоголь полагаться не хотели и убедили правительство разрешить параллельный импорт части иностранных марок спиртного, в основном в категории виски. Это должно помочь сетям нарастить долю импорта крепких напитков, потеснив дистрибуторов.

Не путать с эмиграцией

  • Резкое ограничение авиасообщения привело к росту невыполненных обязательств турбизнеса перед клиентами, которые не могут добиться возврата средств еще со времен пандемии. В апреле общий долг бизнеса перед туристами достигал 40 млрд руб., в октябре он уменьшился до 10 млрд руб.
  • Несмотря на фактическое закрытие Европы и США, по данным Погранслужбы ФСБ, россияне увеличили число поездок за рубеж в январе-сентябре на 13,8%, до 17,4 млн. Ключевыми направлениями для организованных поездок стали Турция, Египет и ОАЭ. С осени на рынок вернулись Таиланд, Вьетнам, Индия. В то же время значительная часть поездок может быть связана с релокацией сотрудников и бизнеса в целом.
  • Крым столкнулся с резким снижением турпотока. Местные власти оценивали падение за девять месяцев 2022 года на 29,5%, до 6 млн человек.
  • В сентябре в РФ формально запущена «Электронная путевка», аналог ЕГАИС, однако она так и не заработала в полной мере. Штрафы за невнесение данных в систему для участников рынка начнут действовать с 1 марта 2023 года.
  • В октябре ликвидирован Ростуризм, его функции перешли Минэкономики. Экс-глава ведомства Зарина Догузова вошла в экспертный совет при правительстве, где займется поддержкой креативных секторов экономики.

Девелоперы смотрят вниз

  • Кризис серьезно повлиял на рынок жилья. По данным Росреестра, за 11 месяцев в Москве было зарегистрировано 76,1 тыс. сделок, что на 13,5% ниже год к году, на вторичном рынке — 118,6 тыс., что меньше на 21,2% год к году.
  • Отъезд россиян за рубеж отразился на рынке долгосрочной аренды жилья, где, по оценкам «Циан.Аналитики», в 2022 году предложение выросло на 81% год к году, а спрос сократился на 14%. Средняя ставка аренды в Москве снизилась за год на 11%.
  • Из-за ухода международных брендов торгцентры столкнулись с заметным снижением посещаемости. Наиболее пострадавшим оказались крупнейшие объекты, где, по данным Focus Technologies, трафик за год сократился на 25%.
  • Закрытие в РФ представительств иностранных компаний и оптимизация площадей в кризис российскими игроками резко снизили спрос на офисы. По данным NF Group, в 2022 году общий объем сделок в Москве составит 160 тыс. кв. м, что в 4,3 раза ниже, чем год назад.
  • Развитие параллельного импорта отразилось на планах девелоперов складской недвижимости, чей фокус сместился с Москвы и Санкт-Петербурга на регионы Дальнего Востока. Компании стали также планировать строительство логопарков в Казахстане и Белоруссии.
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Кино и музыки не будет

  • Крупнейшие иностранные киностудии — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — объявили об остановке поставки фильмов в РФ, ограничения коснулись и кинопроката, и интернет-показов.
  • Российские онлайн-кинотеатры потеряли не только иностранные премьеры, но и часть архивов. Некоторые контракты с зарубежными кинопроизводителями не продлеваются на новые сроки.
  • Сборы кинопроката показывали падение год к году все месяцы, за исключением ноября (см. инфографику). По данным Ассоциации владельцев кинотеатров и Comscore, к сентябрю общее число кинотеатров в стране уменьшилось на 6%, до 1994 кинотеатров.
  • В 2022 году в РФ не стало и части иностранных музыкальных премьер. Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group заявили об остановке поставок. Spotify приостановил работу в стране, Apple перестала принимать платежи за подписку на Apple Music с российских карт в марте, в то же время YouTube отключил доступ к подписке YouTube Music.
  • Аудитория музыкальных стримингов перераспределилась. По данным Kantar, к августу 14% пользователей иностранных музыкальных стримингов перешли на пиратские ресурсы. Основная часть их аудитории, согласно тому же опросу (83%), перешла на аналогичные российские сервисы.

Продвижение без площадки

  • Инвестиции в рекламу на российском рынке остановили PepsiCo, Procter & Gamble, L'Oreal Groupe и Unilever, Coca-Cola и другие иностранные рекламодатели.
  • Монетизацию в РФ прекратила Meta (ее деятельность по ведению соцсетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена), отключив рекламные кабинеты на своих площадках. Отказались от рекламы в стране Google (в том числе YouTube) и TikTok.
  • Объем затрат на рекламу в первые три квартала упал на 6% год к году, до 385 млрд руб. (оценка АКАР). Сильнее всего пострадала интернет-реклама: вложения рекламодателей в первом полугодии сократились на 34%, до 91 млрд руб.
  • С марта по июль на рынке прошла волна увольнений: 57% рекламных агентств сократили часть персонала, из них 46% — оставили только половину штата, следует из опроса, проведенного АКАР с начала июня по конец июля среди HR-специалистов московских рекламных агентств.
  • В сентябре вступил в силу закон о единой системе учета всей интернет-рекламы в России (ЕРИР). Участники рынка должны маркировать весь рекламный контент в интернете, а также передавать в систему сведения о рекламодателе, распространителе и операторе рекламы, информацию об объемах, стоимости, целевой аудитории и саму рекламу.

Китайское замещение

  • Мировые производители электроники, включая Apple, Samsung, LG, Dell и большинство других, приостановили поставки своей продукции в РФ, а также ограничили сервисы и техническую поддержку для россиян.
  • Президент Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, который в том числе позволяет ввозить без разрешения правообладателя электронику тех брендов, которые покинули Россию. Отечественные сети магазинов уже начали продавать электронику, поставленную таким путем.
  • Продажи китайских смартфонов выросли вдвое, в то время как в целом в январе—ноябре рынок смартфонов в России в штуках упал год к году на 19%, а в деньгах — на 22%. Лидером рынка в штуках стал китайский Xiaomi, но в денежном выражении лидерство сохранил американский Apple.
  • Продажи ноутбуков в России в третьем квартале упали на 55%. В этом сегменте доли на рынке увеличили только бренды из Китая. Лидерство сохранила американская HP, однако ее доля падает, в то время как у китайских Huawei и Honor растет.
  • Продажи бытовой техники российских производителей увеличились на 60%, но лидером в большинстве сегментов стали китайские производители. В бытовой технике также начали появляться и новые бренды, в том числе из Турции и КНР.

С софтом поступили жестко

  • Microsoft остановил продажи в РФ ОС Windows, на которой работают более 80% устройств в стране. Об остановке продаж и уходе с российского рынка объявили IBM, Oracle, Cisco и другие вендоры, чей софт был наиболее востребован компаниями.
  • Приложения попавших под санкции банков пропали из App Store и Google Play. В App Store платить за подписки теперь можно только со счета некоторых мобильных операторов. В РФ начали развиваться альтернативные магазины приложений: RuStore (VK), AppBazar (МТС), NashStore (АНО «Цифровые платформы») и RuMarket экс-главы Gett в России Анатолия Сморгонского.
  • Запросы россиян по скачиванию пиратской версии Windows увеличились на 80–250% в зависимости от формулировки. За день в России происходит до 185 тыс. скачиваний пиратского Windows.
  • Ритейлеры начали продажу отечественных ОС, а китайские производители ноутбуков — предустанавливать их. Разработчики утверждают, что продажи отечественных операционных систем для физлиц с апреля выросли примерно на 20%.
  • Минцифры разрабатывает механизмы гарантированного спроса на отечественный софт, который должен заместить продукты зарубежных вендоров. Они могут получить гранты на разработку и преференции на рынке госзакупок. В декабре правительство утвердило «дорожные карты» «Новое индустриальное ПО» и «Новое общесистемное ПО».

Чипы полупроводятся

  • Крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC сразу после начала военных действий на Украине отказался от сотрудничества с российскими дизайн-центрами. Они вынуждены искать другие каналы и источники поставок.
  • Под санкции США попали крупнейшие российские чипмейкеры («Байкал Электроникс», МЦСТ «Элвис», «Модуль») и многие другие технологические компании. Из-за нестабильной ситуации с производством процессоров Минпромторг в рамках балльной системы решил признавать электронику российской даже в том случае, если в ней стоит иностранный процессор.
  • На фоне санкций правительство начало разработку новых мер поддержки индустрии, которые обойдутся в 3,2 трлн руб. до 2030 года. В частности, запланировано увеличить инвестиции в модернизацию производственной инфраструктуры, нарастить число дизайн-центров и обеспечить отрасль новыми кадрами.
  • Растущий спрос на полупроводники заставил российских производителей чипов наращивать мощности. Например, «Микрон» запланировал удвоить производство, проект потребует 7 млрд руб.
  • Вашингтон начал перекрывать каналы параллельного импорта и вводить блокирующие ограничения против компаний, благодаря которым, как считают в США, российские разработчики чипов размещают заказы за рубежом.

Атакуют все

  • Рекордно выросло число кибератак на российскую IT-инфраструктуру, что привело к сбоям в работе государственных ресурсов, например, Росавиации, Департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) и Роскомнадзора.
  • На фоне санкций российский рынок покинули зарубежные вендоры средств защиты информации: IBM, Cisco, Fortinet. Главный радиочастотный центр при Роскомнадзоре сообщил об отзыве лицензии у части зарубежных производителей софта от DDоS-атак.
  • Международная платформа по поиску уязвимостей HackerOne (работает по программе Bug Bounty) отключила пользователей из России и Белоруссии. В ответ на это российские участники рынка (Positive Technologies, «Киберполигон» и др.) анонсировали запуск ее аналогов.
  • Число утечек баз данных, в том числе содержащих банковские реквизиты пользователей, паспортные данные и другую чувствительную информацию, значительно возросло. Россияне стали активнее подавать в суд за утечки данных. Минцифры, в свою очередь, разработало законопроект об оборотных штрафах (до 3%) за утечки данных.
  • Президент ввел персональную ответственность заместителей руководителей госорганизаций и стратегических предприятий за киберинциденты. Внимание регуляторов, частота атак и дефицит импортных решений привели к росту стоимости решений для защиты информационных систем.

Веб рубят, щепки летят

  • В РФ заблокированы Twitter, Facebook и Instagram, а деятельность Meta по ведению двух последних была объявлена экстремистской и запрещена. TikTok остается доступен, но с рядом ограничений, введенных самой платформой для зарубежных авторов.
  • Ряд компаний, прекративших деятельность в РФ, закрыли доступ к своим сайтам с территории страны, в их числе — Intel и IBM. Одновременно многие госструктуры и госкомпании закрыли доступ к своим сайтам для пользователей вне РФ.
  • «Яндекс» и Mail.ru начали маркировать в поиске сервисы Google, Twitch, фонда «Викимедиа», Telegram, TikTok, Zoom, и др. как нарушителей законов РФ. Роскомнадзор объявил такие «меры понуждения» по закону «о приземлении» иностранных IT-компаний.
  • ООО «Гугл» объявило о банкротстве после ареста счетов, наложенного после удовлетворенных исков со стороны ряда заблокированных на YouTube российских СМИ. В июле российскому Google был назначен рекордный штраф в 21,7 млрд руб. за неудаление запрещенной в РФ информации.
  • ФНС, «Мосэнергосбыт» и ряд других ведомств и организаций с госучастием перестали принимать электронные письма с «иностранных» адресов, в частности, заканчивающихся на .com. Минцифры с 1 декабря обязало госорганы создавать адреса электронной почты только в зоне — .ru, .рф, .su.

Связи истончаются

  • Крупнейшие вендоры телекоммуникационного оборудования Nokia, Ericsson, Huawei остановили официальные поставки в Россию весной, затем объявив о ликвидации представительств в стране.
  • В условиях технологических санкций в отношении России и дефицита оборудования Минцифры разрешило операторам связи «справедливую индексацию тарифов», то есть рост цен в пределах инфляции, а также дало отсрочку на исполнение «закона Яровой» по увеличению объемов хранения трафика.
  • Мобильные операторы отказались от новых подключений к безлимитным тарифам и повысили цены на новые и архивные тарифы, а ряд линеек закрыли. Минцифры и ФАС начали проверки резкого роста цен на связь. Антимонопольная служба возбудила дело в отношении «МегаФона» за необоснованный рост цен и предписала снизить тарифы МТС.
  • Правительство скорректировало «дорожную карту» развития мобильных сетей связи в России. Она предполагает, что помимо «Ростеха» и «Ростелекома» исполнителями проекта также станут другие компании, включая «ИКС-Холдинг», «Сколтех», НИИ Радио. Проект ориентирован уже не на выпуск базовых станций 5G, а на освоение предыдущих стандартов. Расходы на него оценивают уже в 84 млрд руб. до 2030 года.
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