СПБ Биржа изучает географию

По данным участников рынка, СПБ Биржа планирует расширить географическое предложение ценных бумаг эмитентов из дружественных юрисдикций не раньше второй половины 2023 года. Наиболее перспективным направлением аналитики считают Индию. Они подчеркивают, что для привлечения интереса инвесторов потребуется «сильная информационная поддержка» и решение остающегося острым вопроса расчетной валюты торгов. При этом реального разнообразия инвестиционных идей может и не возникнуть, потому что большинство дружественных рынков — развивающиеся, а значит похожи друг на друга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

СПБ Биржа начнет торги ценными бумагами с листингом в Бразилии, Индии, Мексике, Узбекистане, ЮАР и других развивающихся странах не раньше второй половины 2023 года, скорее ближе к его концу, рассказал источник “Ъ” на финансовом рынке. Пока, по его словам, идея «на стадии обсуждения».

Другой источник “Ъ” в крупной брокерской компании полагает, что для доступа будет использоваться инфраструктура Казахстана и ОАЭ. При этом использование национальных валют он назвал необязательным — «торги могут быть и в долларах, и даже в рублях по кросс-курсам». О планах запустить торговлю бумагами из этих стран в конце прошлой недели сообщал глава СПБ Биржи Роман Горюнов. От дополнительных комментариев биржа отказалась.

Сейчас на СПБ Бирже торгуется около 2 тыс. иностранных ценных бумаг. Большая их часть относится к недружественным странам, то есть их могут покупать без ограничений только квалинвесторы. Эмитентов из дружественных стран (доступных без ограничений для «неквалов») представляют 79 китайских компаний, акции которых котируются на Гонконгской фондовой бирже, и «Казмунайгаз» (см. “Ъ” от 8 декабря). До конца следующего года планируется увеличить количество доступных гонконгских акций до 500 шт.

Участники рынка ожидают появления на торгах акций индийских компаний Reliance Industries Ltd ($213 млрд), Infosys ($78 млрд), ICICI Bank ($75,2 млрд), группы Tata, бразильских Vale S.A. ($76 млрд) и Petrobras ($58 млрд), золотодобывающих компаний ЮАР (Sasol, Gold Fields, AngloGold, Sibanye).

При этом опрошенные “Ъ” эксперты назвали наиболее перспективным индийский рынок. И для этого есть несколько причин, отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. Во-первых, в Индии проживает 1/6 населения Земли, что открывает огромные возможности для роста потребления товаров. Во-вторых, существенные темпы роста ВВП (на 6–8% в год на протяжении последних нескольких лет, не считая периода пандемии). В-третьих, мягкая монетарная политика (индекс MSCI India за 2021 год вырос более чем на 30%, а с начала 2022 года — рост на 3,5%, несмотря на глобальное падение мировых рынков).

Еще одним реальным направлением эксперты назвали казахстанский рынок. По словам аналитика Freedom Finance Global Алема Бектемирова, велика вероятность размещения обыкновенных акций более двух-трех казахстанских компаний на бирже (ранее назывались финтех-банк Kaspi.kz и «Казатомпром»), так как акции будут номинироваться в тенге, что не несет в себе санкционных рисков в отличие от бумаг, которые котируются в долларах.

Расширение числа торгуемых инструментов даст возможность российскому инвестору снизить риски и диверсифицировать инвестиции, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Однако низкая ликвидность и несовершенство финансовых институтов дружественных стран создают дополнительные риски инвестирования, говорит он.

Кроме того, все развивающиеся рынки, за исключением Гонконга, Тайваня и Сингапура, довольно похожи друг на друга, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Там, по его словам, доминируют местные банки и энергетические корпорации, а если есть минеральные ресурсы, то и металлургические холдинги. «Таким образом, они мало чем отличаются от рынка России — просто другие названия, другая валюта и немного местного колорита»,— добавил он.

Однако розничные инвесторы мало что знают о компаниях за пределами России и США. «Для них эти бренды — просто белый шум, поэтому без сильной информационной поддержки раскрутить интерес инвесторов к далекой экзотике не получится»,— полагает господин Емельянов. При этом достаточно остро стоит вопрос валюты расчета, подчеркивает эксперты. Так, на Московской бирже относительно активно торгуются казахстанский тенге и гонконгский доллар (на сотни миллионов рублей день), сделки с узбекским сумом заключаются эпизодически, а с южноафриканским рандом торгов вообще не было. Поэтому, по мнению управляющего директора ИК «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова, возможно, расчеты по акциям будут проходить не в местных валютах, а в рублях или доступных зарубежных валютах.

Ксения Куликова