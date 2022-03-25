Банки пополнили черные списки

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Великобритания и США расширили санкционные списки в отношении российской банковской системы. При этом Лондон ввел санкции против и банков, и ряда их должностных лиц и собственников. В целом клиенты российских банков вели довольно активный бизнес в Великобритании: на корсчетах британских банков российские кредитные организации в прошлом году держали 257 млрд руб. В Вашингтоне ограничились персональными санкциями, однако в Совкомбанке под них попали все члены правления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Жесткий санкционный список Великобритании пополнился пятью российскими кредитными организациями — Газпромбанком, Альфа-банком, Россельхозбанком, СМП-банком и Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР). Санкции предполагают заморозку активов. Как поясняет партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев, британские банки теперь не смогут взаимодействовать с попавшими под санкции российскими банками. Открыть новые корреспондентские счета до снятия санкций они также не смогут, говорит он. Клиенты, которым важны финансовые связи с Великобританией (в том числе платежи, переводы), будут вынуждены перенести свои счета в другие российские кредитные организации, говорит господин Дораев. Если резиденты Великобритании являются держателями евробондов Альфа-банка, то платежи в их адрес также будут заморожены, даже через банк-посредник, поясняет Мерген Дораев: «Для того чтобы получить выплаты, держателям бондов придется получить специальное разрешение (лицензии) у британских властей».

ГПБ и Альфа-банк уже сообщили о приостановке всех платежных операций и расчетов своих клиентов с британскими контрагентами. В СМП-банке указали, что у банка нет ни активов на территории Великобритании, ни британских контрагентов. «Остатки на счетах нулевые»,— отметили в банке. Как заявили в УБРиР, у банка тоже нет активов и обязательств в Великобритании и банк не проводит финансовые операции на территории этой страны. «Для клиентов банка никаких изменений не произойдет»,— отметили там.

Антон Силуанов, глава Минфина, в интервью телеканалу «Россия 1» 13 марта 2022 года: «Те запасы капитала, которые были созданы, дают возможность сегодня функционировать даже тем банкам, которые попали под самые жесткие ограничения».

По мнению собеседников “Ъ”, заморозка активов будет «терпимой» для банков, хотя страновое распределение активов по банкам неизвестно. По данным ЦБ, на 1 февраля 2022 года суммарно у российских банков на корреспондентских счетах в Великобритании находились средства в размере 257 млрд руб., тогда как на счетах в США — свыше 1 трлн руб. Согласно 101-й форме отчетности, наибольший объем остатков на корсчетах в банках-нерезидентах (по всем странам) был у Альфа-банка — 211,9 млрд руб., тогда как в целом по системе — 1,3 трлн руб. В частности, у Сбербанка всего 171,3 млрд руб. после их значительного снижения в декабре 2021 года.

Резиденты Великобритании имеют задолженность перед российскими банками на десятки миллиардов рублей, но из-за новых санкций платить по долгам они смогут только с разрешения властей. Из попавших под санкции наибольший объем перед Альфа-банком. Так, на 1 октября 2021 года, как следует из 805-й формы на сайте ЦБ, требования Альфа-банка к резидентам Соединенного Королевства составляли 53,2 млрд руб., у ГПБ — 23,1 млрд руб., у СМП-банка — 37 млрд руб., у УБРиР — 0,8 млрд руб., у РСХБ данные не раскрыты. Однако фактический размер требований может быть выше, поясняет собеседник “Ъ”, поскольку для юрисдикции с низким страновым риском будут работать понижающие риск-веса.

Новые санкции коснулись и российских банкиров.

Под персональные санкции Великобритании попали предправления Сбербанка Герман Греф, его первый заместитель Александр Ведяхин, уже уволившийся из Сбербанка Лев Хасис, а также предправления расчетного банка «Роснефти» ВБРР Дина Маликова и основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков. Для всех физических лиц санкции предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов на территории этой страны. В отношении основателя Тинькофф-банка введены «транспортные» санкции — в частности, принадлежащим или контролируемым Олегом Тиньковым судам запрещено заходить в порты Великобритании.

Свою порцию санкций в отношении банковского сектора ввели и США. Под самые жесткие из них попали сразу 17 членов правления уже находящегося в SDN-листе Совкомбанка. Ранее столь жесткие ограничения коснулись лишь правления государственного ВТБ. В отношении других банков, даже находящихся в SDN-листе, таких «ковровых» санкций не применялось. В Совкомбанке указывают, что это персональные санкции «в отношении руководителей банка как частных лиц» и «никак не влияет на деятельность группы Совкомбанка и бизнеса в России». Включен в SDN-лист и глава Сбербанка Герман Греф «за то, что был руководителем, должностным лицом или членом правительства РФ».

Ольга Шерункова