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Коммерсантъ FM
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В магазинах заканчиваются виски и коньяк

Сети торгуют остатками импортного алкоголя

Крупные ритейлеры, чей ассортимент импортного алкоголя уже сократился на 40–95% год к году, ждут вымывания с полок до половины остатков в ближайшие три месяца и роста цен. Выходом из ситуации участники рынка считают параллельный импорт спиртного, против чего выступают дистрибуторы и производители. На фоне угрозы дефицита сети хотят сами заняться ввозом известных брендов, считают эксперты.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ассортимент импортного алкоголя в федеральных сетях за июнь—август сократился на 40–95% год к году в зависимости от категории, а в ближайшие три месяца может уменьшиться еще на 40–50%. Такие данные “Ъ” предоставили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Лента», Auchan, «Азбука вкуса» и др). В компаниях отдельные комментарии не предоставили.

По данным АКОРТ, импорт алкогольных напитков у крупных сетей за этот период снизился на 60–100%. В частности, полностью прекратились поставки игристых вин региона Шампань, на 70% упал импорт виски, на 60% — французского коньяка и импортного пива. На этом фоне закупочные цены на импортное спиртное с февраля выросли на 27–40%, а по части позиций — на 70%, говорят в АКОРТ.

Импорт алкоголя в Россию снижается с началом военных действий на Украине и новой волны санкций. По итогам первого полугодия ввоз всех крепких напитков сократился почти на 35%, до 32,65 млн л, а виски — почти на 50%, до 11,8 млн л. США в рамках санкций полностью запретили отгрузки спиртного в РФ, а ЕС — алкоголя дороже €300 за единицу. Ряд компаний сами остановили поставки или ушли с рынка. О сокращении деятельности в стране в конце июня объявили в Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys). А Beam Suntory (Jim Beam) и Edrington (Macallan) сообщили о продаже российского дистрибутора Maxxium Russia местному руководству.

АКОРТ уже обращался в правительство с просьбой включить ряд алкогольных брендов в перечень разрешенных к параллельному импорту. На прошлой неделе проект дополнений в перечень опубликовал Минпромторг, включив бренды Moet, Veuve Clicquot, Absolut, Hennessy, Jack Daniel’s, Jim Beam и др. Глава Минпромторга Денис Мантуров 19 сентября отмечал, что решение о параллельном импорте алкоголя нужно принять до конца сентября. В Минсельхозе заявили, что направили позицию по вопросу в Минфин, где на вопросы “Ъ” в среду не ответили.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев говорит, что параллельный импорт ушедших алкогольных брендов — оптимальный способ пополнения ассортимента в преддверии высокого спроса в зимние праздники, а лицензирование, ЕГАИС, маркировка специальными марками позволяют быть уверенным качестве и подлинности продукции. Кроме того, добавляет он, уход популярных брендов ведет к снижению конкуренции и грозит ростом закупочных цен на алкоголь, а также увеличением доли теневого рынка.

Гендиректор алкогольного дистрибутора АСТ Леонид Рафаилов говорит, что некоторые глобальные компании могут возобновить поставки, а разрешение их брендов к параллельному импорту станет препятствием. Однозначно не ушли пока Bacardi (Martini, Dewar’s, William Lawson’s), Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut) и Campari, указывает он. Директор по связям с госорганами в Восточной Европе Bacardi Сергей Пономарев считает, что параллельный импорт может обернуться «шквалом контрафактной продукции». Bacardi не прекращала поставки клиентам, а разговоры о дефиците импортного алкоголя он считает преувеличенными.

Президент Ladoga (выпускает водку «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s и др.) Вениамин Грабар говорит, что для восполнения ассортимента нужны время и готовность крупного ритейла пересматривать матрицу в пользу российских напитков и оставшихся импортных поставщиков. Luding Group запускает новые бренды водки, коньяка, джина и виски, а также видит рост спроса на крепкие напитки Армении и Грузии. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин отмечает, что восполнить нехватку шотландского виски не поможет даже параллельный импорт, а в сегменте коньяка можно найти замены от небольших производителей. Угрозы роста цен дистрибуторы и производители не видят. Господин Липилин допускает исчезновение скидок и акций.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что в этом году доля крупных сетей в импорте вин может достичь 70%, а теперь у них появился шанс заняться прямым импортом известных брендов. Это позволит удовлетворить спрос и поднять ценность ассортимента, что особенно важно гипермаркетам, крупным супермаркетам и профильным магазинам. Российским же дистрибуторам и производителям, добавляет он, «уход крупных марок, конечно, облегчил конкуренцию».

Анатолий Костырев

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