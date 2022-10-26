Ford закрывает российский транзит

Ford выходит из СП с российским «Соллерс». Фактически американский концерн только через это СП сохранял присутствие на российском рынке после 2019 года, когда свернул легковой бизнес в стране. Предприятие выпускало легкие коммерческие Ford Transit в Татарстане до марта, когда оно полностью приостановило поддержку проекта. «Соллерс» уже анонсировал, что загрузит завод за счет китайских LCV под своим брендом, хотя у Ford останется опцион на обратный выкуп в течение пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ford Transit

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Ford Transit

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ford Motor Company объявила, что финализировала сделку по выходу из российского СП «Соллерс Форд». СП контролировалось через Ford Sollers Netherlands B.V., где у американской компании было 49%, у «Соллерса» — 51%. Согласно сообщению, доля будет передана в СП по номинальной стоимости.

В «Соллерсе» не стали комментировать подробности сделки, лишь подтвердив, что та состоялась.

В Ford пояснили, что продажа следует за полным прекращением всех операций в России, включая производство, поставку комплектующих, IT и другую поддержку. Это произошло еще 2 марта, когда компания заявила о «немедленной» приостановке работы.

Бизнес Ford в России в последние годы и так сильно сжался. В марте 2019 года Ford в рамках масштабной реорганизации бизнеса в Европе ушел из легкового сегмента в РФ. Компания сохранила производство модели Transit на базе завода в Елабуге (Татарстан), а остальные два завода планировалось продать. В итоге продан был только один, во Всеволожске, который в конце 2021 года перешел к корейской Sungwoo Hitech.

На завод в Набережных Челнах планировалось найти покупателя, уже работающего в Татарстане (см. “Ъ” от 27 марта 2019 года). Но об интересе к нему стало известно только в этом году — RTVI писал, что гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян планируют привлечь $150 млн инвестиций в стартап «Кама», часть которых пойдут на покупку предприятия. При этом собеседники “Ъ” сомневаются, что в нынешних условиях Ford сможет получить средства за этот актив и вывести их.

В 2021 году продажи Ford Transit в России выросли на 48%, до 20,8 тыс. машин. Компания занимала 2,3% рынка легковых и легких коммерческих автомобилей, а основной конкурент ГАЗ — 4,8%.

В 2019 году «Соллерс» и Ford поменялись ролями в СП. В 2015 году контроль получила Ford в результате выкупа пакета привилегированных акций. В 2019 году «Соллерс» реализовал опцион, по которому Ford выкупила его долю в СП за $135 млн и тут же купила контроль за $75 млн (см. “Ъ” от 28 июня 2019 года). Тогда же «Соллерс» согласился предоставить СП заем с лимитом $30 млн, по условиям которого, если «Соллерс» и Ford разорвут акционерное соглашение, СП должно на следующий же день погасит кредит. В «Соллерсе» говорят, что это давно произошло.

«Соллерс», традиционно специализировавшийся на партнерствах с иностранными компаниями, сейчас массово теряет их.

Так, он сообщал о диалоге с Mazda о продаже доли в СП по выпуску машин на Дальнем Востоке (см. “Ъ” от 27 сентября). Также «Исузу Соллерс» получил одобрение на расторжение специнвестконтракта, а без него СП фактически не нужно (см. “Ъ” от 20 октября). «Соллерс» уже анонсировал, что в конце 2022 года выпустит первые товарные автомобили под своей маркой на базе бывшего производства Ford Transit. Новая линейка LCV создается на платформе китайского партнера (см. “Ъ” от 7 сентября).

Ford получил право на обратный выкуп доли в течение пяти лет в случае изменения ситуации в стране и в мире, хотя источники “Ъ” не понимают цели опциона. Та же возможность есть у Renault на долю в АвтоВАЗе и Nissan на производство в Петербурге. По данным собеседников “Ъ”, в случае с Nissan это «в большей степени было желанием российских чиновников».

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов считает низкой вероятность того, что доля оценивается, как в 2019 году, в сотни миллионов долларов с учетом остановки завода и неясных перспектив возобновления. Он полагает, что в целом межправкомиссия не могла бы одобрить «Соллерсу» вывод большого объема средств из РФ для оплаты выхода Ford. Кроме того, отмечает он, опцион, как правило, снижает цену.

Ольга Никитина