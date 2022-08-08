Ни шатко, ни валком

Российские металлурги критически зависят от иностранного ключевого оборудования (даже валков для прокатных станов) и из-за западных санкций будут вынуждены искать обходные пути его покупки либо переходить на менее качественные аналоги. При этом процесс импортозамещения может занять не менее десяти лет, следует из подготовленного Минпромторгом проекта стратегии развития отрасли до 2030 года. Пока что металлургические компании относительно успешно ищут замену сырью и комплектующим, но доступ к крупному оборудованию ограничен, что грозит отказом от проектов развития. Аналитики говорят, что быстро решить эту проблему не получится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Металлурги сталкиваются с серьезными проблемами из-за зависимости от иностранного оборудования, следует из проекта развития металлургической отрасли до 2030 года, с которыми ознакомился “Ъ”. Минпромторг, который является разработчиком документа, указывает, что практически все оборудование по всей цепочке создания стоимости происходит из недружественных стран. Напомним, санкции ЕС запрещают поставку в Россию.

В частности, в России практически нет технологий производства высококачественных огнеупоров для доменного и сталеплавильного производств. Практически все их виды ввозятся из-за рубежа, а те, которые производятся в России, не соответствуют мировым стандартам.

Кроме того, Россия отстает от мировых лидеров по технологиям сталелитейного сектора, оборудованию для переделов аглодоменного цикла, по прокатным станам, не производятся линии оцинкования, линии полимерных покрытий, нагревательные печи. Практически утеряно производство валков для прокатных станов, которые в последнее время большей частью импортировались.

В документе отмечается, что западные поставщики отказываются работать с российскими компаниями. Металлургам придется частично закупать уступающее в технических характеристиках оборудование в Азии. Так, производители алюминия вынуждены будут закупать наиболее критичное для производства оборудование через посредников в третьих странах, что увеличит сроки доставки и стоимость.

Еще одна проблема — западные компании, чье оборудование используется в металлургической промышленности, отказались проводить сервисное обслуживание.

Разработку металлургического оборудования и технологий, а также восстановление их производства в России невозможно осуществить быстро, отмечается в стратегии. В ряде случаев длительность цикла «наука—производство» составляет до 10–12 лет.

Долгосрочная программа развития металлургического машиностроения и инжиниринга в металлургии должна предусматривать специальные виды господдержки и меры общепромышленной поддержки, говорится в программе.

Гендиректор «Северстали» Алексей Шевелев говорил на ПМЭФ, что компания применяет российские технологии и материалы, но с оборудованием есть проблемы. «Что касается запчастей и комплектующих, нам нужно заместить на данный момент 17 тыс. импортных наименований запчастей, материалов, комплектующих. Это огромное количество, и эта замена потребует времени»,— отмечал он.

Собеседник “Ъ” среди металлургов говорит, что на данный момент все жизненно важные для производства комплектующие были заменены на аналоги, однако есть трудности по будущим проектам, где задействовано крупное западное оборудование.

По словам источника, заместить подобное оборудование сложно, что будет приводить к приостановке инвестиционных проектов. Evraz 4 августа сообщил, что продлил на один год срок модернизации рельсобалочного стана на «Евраз НТМК» из-за проблем с поставками оборудования. CAPEX проекта оценивался в $210 млн.

Владимир Лисин, владелец НЛМК, 20 июля: Значительно осложнилось проведение инвестиционных программ, потому что будут перебои с поставками западного оборудования.

На горизонте двух-трех лет сложно рассчитывать на высокий процент импортозамещения оборудования, считает руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский. В этой перспективе скорее будет переориентация на поставщиков из дружественных стран. Если говорить о перспективе в десять лет, то, если сформировать условия, поддержать НИОКР, можно будет развить технологии, по которым сейчас есть проблемы, полагает он.

По оценке эксперта, ситуация с оборудованием для металлургов плачевная, но с некоторыми оговорками. Так, на внутреннем рынке есть конкурентоспособные российские производители горношахтного и обогатительного оборудования. «Например, карьерные экскаваторы для открытых работ или погрузочно-доставочные машины для шахт в России выпускаются»,— говорит Дмитрий Бабанский. Однако на этапах после обогащения руды российские компетенции в металлургии носят нишевой характер, признает он.

Евгений Зайнуллин