Грядущий дирхам

Московская биржа объявила о прекращении торгов очередной валютой G7. Вслед за швейцарским франком через две недели будет недоступна и японская иена. Впрочем, ликвидность в этой валюте была невысокой, поэтому для рынка потеря невелика. Банки и брокеры постепенно переключаются на операции с валютами из дружественных стран. Замену японской иене и, не исключено, британскому фунту стерлингов на рынке видят в казахстанском тенге или дирхаме ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Московская биржа объявила о приостановке операций с японской иеной с 8 августа. Ограничения затрагивают инструменты спот и своп по валютным парам «японская иена/российский рубль» и «доллар США/японская иена» как во внебиржевом, так и в биржевом режимах. Кроме того, японская валюта не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям. Неожиданное заявление негативно отразилось на курсе иены. Если в начале дня он поднимался на 4,7%, до 0,445 руб./¥, то после сообщения биржи курс в течение полутора часов потерял 6,7% и достиг 0,415 руб./¥, а по итогам торгов остановился на отметке 0,42 руб./¥.

С начала лета это уже вторая валюта стран G7, с которой прекращаются биржевые операции. 14 июля были остановлены торги швейцарским франком. Причиной для прекращения обращения валют стали затруднения при проведении расчетов с ними.

И если в случае с франком такие затруднения возникли в связи с присоединением Швейцарии к шестому пакету санкций Евросоюза, то в случае японской валюты — из-за потенциальных рисков.

Япония вслед за США, ЕС и Великобританией активно вводит антироссийские санкции. В таких условиях, как отмечают участники рынка, наблюдаются затруднения в трансакционных маршрутах, а также выросли риски блокировки счетов НКЦ в банках-корреспондентах. «Московская биржа действует превентивным образом, предотвращая риски как профессиональных участников, так и их клиентов — розничных инвесторов»,— отметил представитель «Открытие Инвестиций».

Впрочем, для рынка прекращение биржевой торговли иеной не критично ввиду ее низкой ликвидности. До начала военных действий РФ на Украине объем торгов японской валютой составлял несколько миллионов рублей. В марте показатель вырос до нескольких десятков миллионов рублей, а в июле составлял несколько сот миллионов рублей в день. Однако это в сотни раз ниже объемов торгов долларом, евро и юанем. По словам главного аналитика ПСБ Егора Жильникова, в последнее время основная активность отмечается со стороны российских частных инвесторов. «За последние несколько месяцев 99,9% сделок по покупке/продаже иены было совершено клиентами — физическими лицами»,— отметили и в «Открытие Инвестициях».

Учитывая настроения правительств «недружественных стран», в брокерской компании отмечают риск введения торговых ограничений и в отношении британского фунта стерлингов.

Приостановка торгов фунтом будет для рынка более болезненной, так как обороты с ним в разы превышают объем торгов иеной, но не будет критичной, поскольку происходит переориентация на валюты дружественных стран, говорят участники рынка.

Уход от «токсичных» валют активизировался после того, как ЕС наложил санкции на НРД и возникли риски введения санкций против НКЦ. «В результате участники рынка переходят в юани и другие дружественные валюты»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В июле ежедневные объемы биржевых торгов китайской валютой держались стабильно выше 25 млрд руб., а в понедельник достигли рекорда — 67,2 млрд руб. Кроме того, нескольких сот миллионов рублей в день достигают объемы торгов казахстанским тенге и гонконгским долларом, заметно ниже остается активность в турецкой лире, белорусском рубле и армянском драме.

Впрочем, доля мягких валют в биржевых оборотах будет постепенно расти. «Доля от общего торгового оборота со странами ЕАЭС в прошлом году не превышала 9%, но со следующего года она будет увеличиваться, что приведет к росту оборотов с казахским тенге»,— считает начальник отдела структурированных продуктов банка «Зенит» Гельды Союнов. По его мнению, заменой йене могла бы стать корейская вона, внешнеторговый оборот с этой страной в 2021 году был сопоставим с японским. У Московской биржи есть планы планы по добавлению в валютную секцию узбекского сума и дирхама ОАЭ.

Виталий Гайдаев