Что не запрещено, то размещено

Рекламодатели перестают интерпретировать объявление деятельности Meta по ведению Instagram и Facebook экстремистской как запрет на рекламу на этих площадках. Как рассказали “Ъ” в трех маркетинговых агентствах, количество заявок на рекламу у блогеров в Instagram начало расти. Компании исходят из того, что не нарушают закон, заказывая рекламу непосредственно у блогеров, а не через и так закрытый рекламный кабинет. Юристы разделяют такую интерпретацию, но отмечают, что для безопасности стоит не упоминать Instagram даже в документах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Количество запросов на расчет рекламных кампаний с участием блогеров в Instagram выросло в мае вдвое по сравнению с апрелем, сообщил “Ъ” гендиректор агентства инфлюенс-маркетинга LabelUp Кирилл Борисов. В агентстве Digital Church “Ъ” отметили, что в первые два месяца после решения Тверского суда Москвы по Meta, в марте и апреле, заявок не было совсем, однако с мая они начали поступать. О росте количества запросов «в последнее время» сообщили и в Epicstars.

Суд вынес решение по делу Meta 21 марта, рассмотрение жалоб на решение назначено на 20 июня. Еще до объявления деятельности Meta экстремистской компания отключила рекламные кабинеты на своих площадках в России, а Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram под предлогом, соответственно, распространения фейков о военных действиях на Украине и русофобии.

Рекламодатели «успели отойти от шока и понять, что публикация и спонсирование работы российских блогеров на Instagram вполне законны», полагает основатель Digital Church Марк Хлуднев. Он говорит, что в июне компания запустит несколько рекламных кампаний с федеральными брендами. Пользователи, по словам господина Хлуднева, «быстро свыклись с блокировкой Instagram и начали пользоваться VPN-сервисами». Начавшаяся недавно блокировка популярных VPN в России (см. “Ъ” от 2 июня) «вряд ли остановит работу в этой сети, но опять потребуется адаптация, срок которой неизвестен», считает топ-менеджер.

В Instagram стали активнее размещаться небольшие и локальные компании, отметили в LabelUp и Epicstars. Господин Борисов связал это с тем, что рекламы «стало намного меньше, стоимость ее снизилась, а аудитория не перенасыщена рекламой».

Цены на размещение упали у тех блогеров, у которых упали охваты, однако у некоторых «аудитория даже выросла», уточнил Марк Хлуднев. Он добавил, что в Instagram активнее всего возвращаются бренды товаров повседневного спроса.

Instagram — это привычная площадка, а «те инструменты, которые сейчас рекламодатели могут получить от российских соцсетей, пока не удовлетворяют их в полной мере», отметила директор по коммуникациям Epicstars Анастасия Ермошина. При этом она считает, что за последними будущее «и для российских блогеров, и для рекламодателей».

В решении суда было оговорено, что экстремистской признается именно деятельность Meta по распространению материалов, а использование сервисов Meta не запрещается, отметил руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Российские компании, по его словам, пока не привлекались к ответственности за использование Instagram и Facebook, но вопрос того, «необходимо ли маркировать размещение логотипов соцсетей Meta на собственных сайтах и печатной продукции», остается неопределенным.

Прямые соглашения рекламодателей с блогерами, без участия запрещенных компаний, действительно формально ничего не нарушают, но «в текущих реалиях нельзя исключить риски привлечения к ответственности», считает член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. Чтобы минимизировать риски, полагает он, нужно «исключить любое упоминание запрещенной организации или принадлежащих ей рекламных площадок в юридических документах».

Юрий Литвиненко, Валерия Лебедева