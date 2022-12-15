Льготной ипотеке донастроили процент

Судьба льготной ипотеки, горячо обсуждаемая под конец года, разрешилась. Президент РФ Владимир Путин заявил, что программу продлевают до середины 2024 года «для донастройки рынка». Для заемщиков цена вопроса поднимается с 7% до 8% годовых, насколько вырастут затраты бюджета на субсидии по ставкам, то есть каковы будут лимиты выдачи продленной льготной ипотеки для банков, пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин 15 декабря сообщил о решении продлить программу льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2024 года с одновременным повышением ее стоимости на 1 процентный пункт — до 8%. Согласно прежним планам она должна была завершиться в конце этого года. Продление сроков с одновременным повышением ставки — «меры для донастройки и стабилизации» рынка в условиях снижения количества выдач, указал президент.

Согласно данным Frank RG, в годовом выражении по итогам января—ноября 2022 года объем выдачи ипотеки был на 19% ниже прошлогоднего.

Расширена и программа семейной ипотеки, ее распространят на семьи, в которых «как минимум два ребенка, не достигших 18 лет», сейчас она доступна семьям с детьми, родившимися с 2018 года. Текущие ставки по обычной ипотеке — 11–12%.

Банковский рынок ожидал примерно такого решения по госпрограммам. В результате обнародованных в четверг изменений выдача семейной ипотеки вырастет примерно на 30 тыс. кредитов в год, а льготная программа под 8% позволит охватить еще 300–350 тыс. семей, оценивает эффект гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Ксения Юдаева, первый зампред ЦБ, 1 декабря: На рынке есть дисбалансы, в том числе возникшие из-за [льготной] ипотеки, поэтому ситуация требует коррекции.

В ожидании решения властей некоторые игроки допускали в случае сворачивания госпрограммы падения ипотечного рынка на 25% и более (см. “Ъ” от 30 ноября). По словам источника “Ъ”, в рамках модификации программы было несколько вариантов. «Первый вариант — отмена льготной программы для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области,— рассказывает он.— Второй — сохранение льготной программы на этих четырех рынках, но со снижением лимита по кредиту (для остальных регионов — без изменений). Третий — отменить действующую программу "под 7%", но взамен расширить семейную ипотеку под 6% и распространить ее на семьи с двумя детьми до 18 лет».

В итоге власти выбрали компромиссный вариант. «Совместно с другими банками мы придерживались мнения и старались доносить позицию, что надо плавно завершать льготную ипотеку»,— указывают в ГПБ. В Сбербанке отмечают, что «согласны с плавной модификацией программы, без резких изменений». Льготные программы особенно актуальны в сложные периоды для рынка, отмечает директор департамента розничных продаж Новикомбанка Иван Беляев: «Они позволяют избежать резкого падения спроса на недвижимость».

В этом году практически каждая вторая сделка проходит именно по госпрограммам, оценивает зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. При их сворачивании часть потенциальных покупателей могла перейти в сегмент вторичного жилья, где стоимость квадратного метра ниже, отмечает предправления Абсолют-банка Татьяна Ушкова. Наличие дешевой ипотеки очень важно для строительной отрасли, около 80–90% сделок сейчас совершаются с использованием заемных средств, поясняет она.

В АКРА ожидают снижения предлагаемых процентных ставок до уровня ниже 8%. «Ряд банков в борьбе за клиента и на фоне вялого спроса на корпоративные кредиты в первой половине 2023 года особенно заинтересованы в продолжении активных ипотечных выдач»,— говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства Ирина Носова.

Однако вопрос и в том, какой объем лимитов будет выделен банкам на компенсацию льгот. Из 3,6 трлн руб. кредитов, возможных по программе льготной ипотеки, на текущий момент выдано уже 3,1 трлн руб. Новые лимиты выдачи, которые выделят банкам, еще не названы.

Ольга Шерункова, Халиль Аминов