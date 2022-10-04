Дистрибуторы перебрендируются

Дистрибутор на fashion-рынке «Джамилько» пополнил свой портфель турецкими брендами женской одежды Ipekyol, Machka и Twist. Первые магазины некоторых этих марок планируется открыть уже в этом месяце в московском торговом центре «Афимолл». Эксперты обращают внимание на то, что новым брендам придется конкурировать с российскими одежными ритейлерами, а также говорят о снижении покупательской активности в стране из-за кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Портфель компании «Джамилько», в основном работающей с премиальными брендами одежды, пополнился тремя турецкими игроками fashion-рынка — Ipekyol, Machka и Twist, рассказали три источника “Ъ” на рынке торговой недвижимости. В пресс-службе «Джамилько» комментарий не предоставили.

«Джамилько» основана в 1993 году, ее основной владелец Халед Джамиль. Компания является дистрибутором брендов New Balance, Kiko, DKNY, Timberland, Wolford, Juicy Couture, Wrangler, Lee, Escada. Управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону и развивает дилерскую сеть. Выручка АО «МФК Джамилько» за 2021 год составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.

Как сообщили “Ъ” в «Афимолле», открытие первых магазинов под брендами Ipekyol и Twist в торговом центре предполагается в октябре. Источник “Ъ” отмечает, что «Джамилько» планирует изучить опыт работы первых магазинов новых брендов, после чего примет решение о дальнейшем развитии сетей.

Кроме того, как обнаружил “Ъ”, в конце сентября компания «Джамилько» подала заявки в Роспатент на регистрацию новых товарных знаков Bootwood, Bootland и Hike. По мнению источника “Ъ”, регистрация заявок может быть связана с возможным ребрендингом некоторых монобрендовых магазинов компании, например New Balance и Timberland, однако пока о таких планах официально не сообщалось. В пресс-службе «Джамилько» эту информацию не прокомментировали.

Турецкий fashion-рынок один из немногих оставшихся доступными для развития в России, поэтому решение «Джамилько» о пополнении своего портфеля за счет брендов Ipekyol, Machka и Twist логично, говорит региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева. Некоторые бренды, с которыми «Джамилько» уже привык работать, не готовы сегодня поставлять товар в Россию, а ряд итальянских и немецких брендов предпочитают работать с такими мультибрендовыми магазинами, как «Стокманн», ХЦ, Lady & gentleman City.

У Ipekyol был опыт выхода на российский рынок в 2014 году, вспоминает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Но он не выдержал конкуренции с европейскими брендами, добавляет госпожа Хакбердиева. Эксперт сравнивает ассортимент Ipekyol с GAP, Banana Republic и некоторыми немецкими брендами.

Бренды Twist и Ipekyol работают в среднем ценовом сегменте, при этом Twist ориентирован на молодежную аудиторию, отмечает Анна Лебсак-Клейманс. По ее мнению, наименее понятны перспективы бренда люкс-класса Machka: «Этот сегмент рынка очень конкурентный, в нем большое значение имеет авторский почерк, имя дизайнера».

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что турецкие бренды женской одежды столкнутся с высокой конкуренцией с российскими fashion-ритейлерами, которые уже успели сформировать лояльную аудиторию и активно расширяют свое присутствие. По мнению госпожи Хакбердиевой, перспективы развития турецких fashion-брендов будут зависеть от ценовой политики одежных сетей: «Стоимость в России должна быть на уровне цен в Турции или чуть выше с учетом логистики и других затрат».

По мнению Алексея Ванчугова, у новых для российской аудитории турецких брендов есть больше шансов закрепиться в крупных региональных городах, где ниже конкуренция и выше уровень вакантных площадей после ухода части европейских fashion-брендов. Эксперт считает, что собственники некоторых региональных торговых центров даже готовы оплатить работы по отделке магазинов для привлечения новых брендов. Госпожа Лебсак-Клейманс также считает, что турецкие ритейлеры могут получить выгодные условия от торговых центров. Однако эксперт обращает внимание, что развитие новых одежных сетей осложнит снижение покупательной способности россиян.

Алина Савицкая