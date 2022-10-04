Дистрибуторы перебрендируются

Дистрибутор на fashion-рынке «Джамилько» пополнил свой портфель турецкими брендами женской одежды Ipekyol, Machka и Twist. Первые магазины некоторых этих марок планируется открыть уже в этом месяце в московском торговом центре «Афимолл». Эксперты обращают внимание на то, что новым брендам придется конкурировать с российскими одежными ритейлерами, а также говорят о снижении покупательской активности в стране из-за кризиса.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Портфель компании «Джамилько», в основном работающей с премиальными брендами одежды, пополнился тремя турецкими игроками fashion-рынка — Ipekyol, Machka и Twist, рассказали три источника “Ъ” на рынке торговой недвижимости. В пресс-службе «Джамилько» комментарий не предоставили.
«Джамилько» основана в 1993 году, ее основной владелец Халед Джамиль. Компания является дистрибутором брендов New Balance, Kiko, DKNY, Timberland, Wolford, Juicy Couture, Wrangler, Lee, Escada. Управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону и развивает дилерскую сеть. Выручка АО «МФК Джамилько» за 2021 год составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.
Как сообщили “Ъ” в «Афимолле», открытие первых магазинов под брендами Ipekyol и Twist в торговом центре предполагается в октябре. Источник “Ъ” отмечает, что «Джамилько» планирует изучить опыт работы первых магазинов новых брендов, после чего примет решение о дальнейшем развитии сетей.
Кроме того, как обнаружил “Ъ”, в конце сентября компания «Джамилько» подала заявки в Роспатент на регистрацию новых товарных знаков Bootwood, Bootland и Hike. По мнению источника “Ъ”, регистрация заявок может быть связана с возможным ребрендингом некоторых монобрендовых магазинов компании, например New Balance и Timberland, однако пока о таких планах официально не сообщалось. В пресс-службе «Джамилько» эту информацию не прокомментировали.
Турецкий fashion-рынок один из немногих оставшихся доступными для развития в России, поэтому решение «Джамилько» о пополнении своего портфеля за счет брендов Ipekyol, Machka и Twist логично, говорит региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева. Некоторые бренды, с которыми «Джамилько» уже привык работать, не готовы сегодня поставлять товар в Россию, а ряд итальянских и немецких брендов предпочитают работать с такими мультибрендовыми магазинами, как «Стокманн», ХЦ, Lady & gentleman City.
У Ipekyol был опыт выхода на российский рынок в 2014 году, вспоминает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Но он не выдержал конкуренции с европейскими брендами, добавляет госпожа Хакбердиева. Эксперт сравнивает ассортимент Ipekyol с GAP, Banana Republic и некоторыми немецкими брендами.
Бренды Twist и Ipekyol работают в среднем ценовом сегменте, при этом Twist ориентирован на молодежную аудиторию, отмечает Анна Лебсак-Клейманс. По ее мнению, наименее понятны перспективы бренда люкс-класса Machka: «Этот сегмент рынка очень конкурентный, в нем большое значение имеет авторский почерк, имя дизайнера».
Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что турецкие бренды женской одежды столкнутся с высокой конкуренцией с российскими fashion-ритейлерами, которые уже успели сформировать лояльную аудиторию и активно расширяют свое присутствие. По мнению госпожи Хакбердиевой, перспективы развития турецких fashion-брендов будут зависеть от ценовой политики одежных сетей: «Стоимость в России должна быть на уровне цен в Турции или чуть выше с учетом логистики и других затрат».
По мнению Алексея Ванчугова, у новых для российской аудитории турецких брендов есть больше шансов закрепиться в крупных региональных городах, где ниже конкуренция и выше уровень вакантных площадей после ухода части европейских fashion-брендов. Эксперт считает, что собственники некоторых региональных торговых центров даже готовы оплатить работы по отделке магазинов для привлечения новых брендов. Госпожа Лебсак-Клейманс также считает, что турецкие ритейлеры могут получить выгодные условия от торговых центров. Однако эксперт обращает внимание, что развитие новых одежных сетей осложнит снижение покупательной способности россиян.
Zara остается с миллиардом
Конъюнктура
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о взыскании с АО «Зара СНГ» 1,14 млрд руб. Эта информация содержится на сайте суда. «Зара СНГ» является российской «дочкой» испанского холдинга Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius).
Иск о взыскании с ритейлера денежных средств подавало ООО «МБН-Агро». По данным «СПАРК-Интерфакс», эта структура занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Почти 30% компании принадлежит Рустему Миргалимову — бизнесмену, инвестирующему в агробизнес, остальные доли оформлены на саму «МБН-Агро». Эта компания владеет торговыми помещениями на Неглинной улице в центре Москвы. Там находится один из магазинов Zara. В своем иске «МБН-Агро» требовала от «Зара СНГ» расторгнуть договоры аренды и погасить неустойку.
В марте этого года Inditex временно приостановила работу магазинов своих брендов и онлайн-продажи в России из-за невозможности из-за военной спецоперации РФ на Украине гарантировать продолжение операционной и торговой деятельности в стране. В начале июня в компании заявили, что пока не планируют возобновлять работу магазинов.