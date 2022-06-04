Национальный рублевый депозитарий

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Национальный расчетный депозитарий (НРД), через который осуществляется движение абсолютного большинства российских ценных бумаг, попал под санкции Евросоюза. Российский центральный депозитарий охарактеризовал ситуацию как чрезвычайную. Но фактически ЕС лишь узаконил действия европейских депозитариев Euroclear и Clearstream, прекративших все операции с НРД еще в марте. При этом на внутреннем рынке торги ценными бумагами за рубли, а также торги в валютной секции продолжатся без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В пятницу, 3 июня, Евросоюз опубликовал детали шестого пакета антироссийских санкций. Большая часть вводимых ограничений — поэтапный запрет на импорт сырой нефти, который займет около полугода, отключение от SWIFT Сбербанка, МКБ и РСХБ и т.д. — озвучивалась ранее. Неожиданностью стало включение в санкционный список Национального расчетного депозитария, который входит в группу Московской биржи. Совет ЕС назвал НРД системно значимым российским институтом, финансово поддерживающим правительство страны, которое «несет ответственность за дестабилизацию на Украине». Санкции предусматривают блокировку активов НРД в европейских депозитариях (Euroclear, Clearstream). Практически это означает, что российские держатели иностранных ценных бумаг, работавшие через НРД (их большинство), не смогут ни продать их, ни получить дивидендные или облигационные выплаты.

НРД в соответствии с внутренними документами признал ситуацию чрезвычайной и остановил «операции в евро при осуществлении банковской деятельности». Вместе с тем НРД не вводит «дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности». В ЦБ отметили, что введение режима направлено на принятие оперативных решений в целях минимизации рисков самой организации и ее клиентов, а ограничения по работе с иностранными ценными бумагами наблюдаются с марта текущего года (см. “Ъ” от 23 марта).

НРД является расчетным депозитарием Московской биржи, которой принадлежит свыше 99,9% его акций. Он имеет статус центрального депозитария, имеет право открывать счета номинального держания в реестрах акционеров и в котором другие депозитарии открывают счета номинального держания. С 2014 года Euroclear и Clearstream через НРД получили доступ к российскому рынку ценных бумаг, но три месяца назад приостановили все операции.

По словам собеседника “Ъ” на финансовом рынке, по сути, решение ЕС для европейских депозитариев формализует их позицию по приостановке операций с НРД. В результате ценные бумаги и денежные средства на его счетах в этих инфраструктурных организациях, но принадлежащие различным инвесторам замораживаются уже на законодательном уровне. Юрист КА Pen & Paper Кира Винокурова пояснила, что лица, находящиеся под юрисдикцией государств—членов ЕС, обязаны соблюдать установленные ЕС запреты, и в данном случае речь идет о предотвращении любого перемещения экономических ресурсов, принадлежащих подсанкционным лицам или предоставляемых им, в том числе ценных бумаг. Основное следствие санкций — окончательное закрепление разрыва цепочки НРД—Euroclear, поясняет управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. С вводом санкций иностранные компании лишаются возможности участия в капитализации в российский бизнес, пояснил адвокат юридической компании K&P.Law Александр Рубин. Функционал НРД как центрального депозитария подорван, считает президент ПАРТАД Петр Лансков. Он полагает, что в данном случае можно пойти по сценарию смены центрального депозитария или отказа от этого концепта.

Впрочем, опрошенные эксперты считают, что с блокировкой центрального депозитария для участников российского рынка ничего не изменится: иностранцы не могут навредить инфраструктуре рублевого рынка. Вместе с тем несколько собеседников “Ъ” в российских брокерских компаниях высказали опасения о том, что могут попасть под вторичные санкции из-за работы с НРД. Однако, по словам главного макроэкономиста УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антона Прокудина, хоть риск попадания брокеров, которые работают и с НРД, и с иностранными контрагентами, в тот же черный список существует, на данном этапе о вторичных санкциях против кого-либо ничего не слышно.

Вместе с тем признание ситуации чрезвычайной позволяет НРД по согласованию с ЦБ прекратить депозитарное обслуживание клиентов и не нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию банковских и депозитарных услуг перед ними, если такое неисполнение стало следствием ЧС, указывает старший юрист BGP Litigation Елена Коломиец. «Также НРД может менять способ, порядок и сроки оказания банковских и депозитарных услуг клиентам, обязывать их исполнять свои решения, направленные на преодоление чрезвычайной ситуации»,— добавила она.

Одновременно такое положение может ускорить внедрение обсуждаемого способа рублевых выплат по евробондам. По словам представителя «Открытие Инвестиции», для выплаты купонов и погашения основного долга по еврооблигациям может быть принято централизованное решение о принудительной смене платежных агентов по еврооблигациям с иностранных банков на НРД, а также обязать эмитентов по своим еврооблигациям выплачивать доходы в рублях на территории РФ. Тем более что часть эмитентов, в том числе Сбербанк и ВТБ, уже перешли на рублевые платежи по своим евробондам. При этом собеседник “Ъ” на финансовом рынке отмечает, что биржевые валютные торги под ограничение не попадают, так как валютная секция относится к инфраструктуре Национального клирингового центра.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова, Виталий Гайдаев, Ольга Шерункова