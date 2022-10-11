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Коммерсантъ FM
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Японские автоконцерны сворачивают из России

Первым полностью уходит Nissan

Россия лишается популярных японских автомобилей: Nissan объявил о полном уходе с рынка. До этого завод в стране закрыла Toyota, другие автопроизводители из Японии также обсуждают отказ от производства или сворачивание бизнеса. Аналитики отмечают, что лояльность россиян к японским маркам все равно останется высокой, в том числе за счет поставок подержанных автомобилей.

Тест-драйв автомобилей Nissan X-Trail и Nissan Pathfinder во время автопробега по маршруту «Москва — Рязань — Елец — Задонск — Тула — Москва» (2015 год)

Тест-драйв автомобилей Nissan X-Trail и Nissan Pathfinder во время автопробега по маршруту «Москва — Рязань — Елец — Задонск — Тула — Москва» (2015 год)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Тест-драйв автомобилей Nissan X-Trail и Nissan Pathfinder во время автопробега по маршруту «Москва — Рязань — Елец — Задонск — Тула — Москва» (2015 год)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Nissan за символический €1 передал российское юрлицо ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» вместе с производством российскому правительству (ФГУП НАМИ, подведомственному Минпромторгу). По аналогичной схеме с российского рынка уже ушел Renault, партнер Nissan по глобальному альянсу и владелец 43% акций японской компании. В мае французская компания за рубль передала российским властям долю в АвтоВАЗе с правом обратного выкупа, а свой завод в Москве — властям города. Обслуживание автомобилей японской марки, как и машин Renault, перейдет к АвтоВАЗу.

Nissan потеряет ¥100 млрд из-за ухода с рынка. Renault сообщил, что за счет этого его чистая прибыль во втором полугодии упадет на €331 млн. В 2021 году «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» впервые с 2012 года вышло в прибыль (2,9 млрд руб.).

У Nissan останется опцион на обратный выкуп актива в течение шести лет у российских властей. Однако, если Nissan решит реализовать опцион, компании придется компенсировать ФГУП НАМИ новые инвестиции. По данным “Ъ”, Минпромторг предлагал схему с обратным выкупом всем иностранным концернам, причем сами компании мало заинтересованы в этой опции.

Денис Мантуров, глава Минпромторга, 18 мая 2022 года:

«По каждому автопроизводителю будем принимать отдельное решение… с Nissan будем встречаться первыми».

В сентябре о закрытии завода в Санкт-Петербурге объявил еще один японский автоконцерн – Toyota, однако о полном уходе с рынка речи не идет, планируется реструктуризация, компания продолжит обслуживать автомобили. Японская Mitsubishi — еще один член глобального альянса Renault-Nissan-Mitsubishi — пока не делала официальных заявлений о судьбе российских активов. У Mitsubishi 30% в калужском заводе «ПСМА Рус», остальное у Stellantis. По данным Nikkei, Mitsubishi также рассматривает уход из России. В российском офисе торговой компании Mitsubishi «MMC Рус» заявили “Ъ”, что продолжают работу в прежнем режиме.

Но в целом все японские концерны стоят на пути отказа от выпуска в РФ. Собеседник “Ъ” на рынке отмечает, что компании из Японии «дружны и смотрят друг на друга». Как писал “Ъ” 27 сентября, «Соллерс» обсуждает покупку доли Mazda в их паритетном СП по выпуску автомобилей и планирует сборку там машин под своим брендом. Но, по данным “Ъ”, решение еще не принято.

У «Соллерс» есть совместное предприятие и с Isuzu. Японская газета Yomiuri писала, что компания может отказаться от производства в РФ из-за проблем с поставками комплектующих. В Isuzu тогда говорили, что рассматривают различные варианты, но решения о выходе из РФ не принимали. По данным “Ъ”, «Соллерс Исузу» вернулся к обсуждению расторжения специнвестконтракта (СПИК) на выпуск машин в РФ. Процессы могут быть не связаны: еще в конце 2021 года глава «Исузу Рус» Фабрис Горлье в интервью “Ъ” говорил о планах пересмотреть сотрудничество с «Соллерс», а возможно, и отказаться от СПИК, так как тот не давал компании никаких преференций.

При этом выпуск на всех автозаводах японских концернов в РФ приостановлен с марта. Все они были сильно недозагружены — это характерно и для остальных предприятий автопрома в РФ, за исключением завода Hyundai в Петербурге, из-за того, что строились с расчетом на рынок в 2–3 млн автомобилей ежегодно.

Судя по статистике АЕБ, запасы японских автомобилей в РФ почти исчерпаны: так, в сентябре было продано от 200 до 500 автомобилей каждой из перечисленных марок при реализации от нескольких тысяч годом ранее до 10 тыс. у Toyota (за исключением Isuzu, которая продала 17 машин против 50 в сентябре 2021 года).

Японские марки традиционно пользовались спросом в России: у них самый большой парк из иностранных производителей, насчитывавший на начало 2022 года 10,6 млн машин.

Это 23,3% от общего объема парка, подсчитывал «Автостат». В 2021 году по объему импорта в РФ японские марки заняли второе место (56,7 тыс. машин) после китайских. Доля в продажах легковых автомобилей и LCV японских брендов была сопоставима с продажами Volkswagen (включая Skoda и Audi), составляя около 14% рынка, следует из данных АЕБ. При этом половина приходилась на Toyota (включая Lexus) — 7%.

В сентябре продажи машин в РФ сократились на 60%

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что Toyota, Nissan и Mitsubishi имеют высокую лояльность у аудитории в РФ, а Toyota — еще и высокую остаточную стоимость. При этом, напоминает он, лояльность сохранится, в том числе за счет притока подержанных автомобилей из Японии. Он остается высоким: с января по август в РФ поставлено 128,4 тыс. машин, по данным японской таможенной статистики. В итоге если марки вернутся, то они не потеряют своих приверженцев, отмечает аналитик. При этом глобально для успешного возвращения на рынок важнее дилерская сеть, чем завод, продолжает он: «Вопрос в том, как тот же Nissan разойдется с дилерами». Источник “Ъ” в авторитейле сообщил, что марка прислала своим дилерам сообщение, что никакие инвестиции компенсированы не будут.

Ольга Никитина

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