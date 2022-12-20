Люксембург потеплел к российским инвесторам

Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные активы клиентов российских брокеров, находящиеся в Clearstream на счетах НРД. По оценкам экспертов, речь может идти о €4,3 млрд. При этом участники рынка надеются на разблокировку и со стороны Euroclear, в котором хранилось в три-четыре раза больше. Однако все операции по переводу средств необходимо завершить до 7 января 2023 года, что с учетом рождественских и новогодних праздников делает процесс труднореализуемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минфин Люксембурга выдал генеральную лицензию на перевод активов, заблокированных в Clearstream после введения санкций против Национального расчетного депозитария (НРД) (см. “Ъ” от 4 июня), сказано на сайте регулятора (.pdf). Эта лицензия позволяет воспользоваться механизмом, предусмотренным восьмым пакетом санкций ЕС, опубликованным в октябре, пояснил партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. Лицензия позволит лицам, которые не находятся под санкциями, но чьи структурированные через НРД активы заморожены в Clearstream, провести операции по выводу активов, пояснил он. При этом, по его словам, для проведения таких операций каждому пострадавшему лицу не нужно обращаться за отдельной лицензией в Минфин Люксембурга.

В НРД подтвердили, что «получили первую генеральную лицензию от европейского регулятора». При этом «комментарии и трактовки текста будут даны позже, после консультации с юридическим консультантом группы», отметили там. Московская биржа и Банк России оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

По словам партнера мультисемейного офиса ITS WM Игоря Кузнеца, в основном клиентами НРД являются финансовые институты (брокеры, банки), которые через него учитывают права на иностранные ценные бумаги на счетах клиентов в РФ, а также российские ценные бумаги, учитываемые на счетах иностранных брокеров. Ранее в Минфин Люксембурга обратились за индивидуальными лицензиями, которые позволят получить доступ к активам клиентов, «Альфа-Капитал», «Велес Капитал», БКС. Аналогичные запросы в Минфин Бельгии (где работает Euroclear) помимо этих компаний отправили «Альфа Инвестиции», Тинькофф-банк.

ЕС ввел санкции против НРД 3 июня в рамках шестого пакета. Фактически он формализовал позицию европейских депозитариев (Clearstream и Euroclear) по приостановке операций с российским центральным депозитарием. В результате ценные бумаги и денежные средства на его счетах в этих инфраструктурных организациях были заморожены на законодательном уровне.

После перевода в другие депозитарии, по словам управляющего директора «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова, эти бумаги станут доступны для продажи. В частности, он полагает, что их можно будет завести в депозитарий СПБ Биржи. Кроме того, инвесторы смогут получить и накопившиеся выплаты по своим бумагам, добавил эксперт. Главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян отмечает, что общая схема разблокировки предполагает упрощенную комплаенс-процедуру по бумагам, хранящимся в НРД, и перечисление дивидендов и купонов по ним на специальные счета.

Опрошенные “Ъ” брокеры позитивно восприняли новость, однако отмечают, что ждут дополнительных подробностей. Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов указал, что основные объемы находились у клиентов в Euroclear: там хранилось в три-четыре раза больше клиентских активов, чем в Clearstream. По оценке Дмитрия Александрова, сейчас речь идет о €4,3 млрд.

Однако такие операции должны быть завершены до 7 января 2023 года, а по их завершении в регулятор будет необходимо представить письменные доказательства в подтверждение того, что такое лицо попадало под описанные в лицензии критерии, уточнил господин Дораев. Представление подтверждающих документов в срок не позднее десяти рабочих дней с момента прекращения обязательств, но ни в коем случае не позднее 13 января 2023 года, уточнила адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде. Игорь Кузнец отмечает, что срок на завершение отношений клиентов с НРД крайне сжатый и с учетом грядущих рождественских праздников в Европе и новогодних праздников в России кажется сложновыполнимым. Кроме того, он отмечает, что «решение Минфина Люксембурга предстоит изучить более подробно, так как текст оставляет место для трактовок и не всегда содержит четкие инструкции».

Вряд ли Люксембург действует самостоятельно, считает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. Он рассчитывает, что такая же информация в скором времени появится на сайте казначейства Бельгии — органа, ответственного за выдачу разрешений на перевод активов в системе Euroclear.

Куликова Ксения, Екатерина Волкова