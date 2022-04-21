Кризис подрывает экскаваторы

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Спрос на строительно-дорожную (ДСТ) и спецтехнику к концу первого квартала начал проседать из-за удорожания кредитов. Кроме того, разрыв логистических цепочек негативно сказался на объемах выпуска отечественных заводов. Для них запрет ЕС на поставки в Россию бульдозеров, экскаваторов и погрузчиков открыл крупную нишу, однако ее уже пытаются заполнить китайские импортеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе-марте продажи отечественной ДСТ на внутреннем рынке увеличлись на 39%, до 14,2 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». В количественном выражении росли отгрузки:

экскаваторов (на 86%),

мини-погрузчиков (на 42%),

кранов-манипуляторов (на 34%),

бульдозеров (на 24%),

фронтальных погрузчиков (на 15%),

автокранов (на 13%).

При этом продажи кранов-трубоукладчиков снизились на 27%, катков — на 23%, экскаваторов-погрузчиков — на 15%. Выпуск российских заводов в вырос на 36%, до 15,2 млрд руб. Схожие темпы роста показали и продажи иностранных игроков (см. «Ъ-онлайн» от 21 апреля).

Однако эта динамика уже не отражает ситуации в марте—апреле: общий рост выпуска техники и ее продаж стал возможным благодаря поставкам по предоплаченным контрактам, заключенным еще в конце 2021 года и в январе 2022 года, подчеркивают в ассоциации. Так, в марте количество заказов у ведущих производителей сегмента ДСТ сократилось на 40–70%, а в отдельных случаях падение превысило 90%. На рынке сказывается удорожание финансирования.

«Запредельно высокие ставки по кредитам и лизингу не позволяют подавляющему большинству потребителей обновлять парк»,— говорят в «Росспецмаше».

Кроме того, предприятия столкнулись с ростом цен на комплектующие, необходимостью перестраивать логистические цепочки и искать новых партнеров.

Продажи ОМГ Дмитрия Стрежнева в сегменте спецтехники (включая экспорт) в первом квартале выросли на 28%, до 223 штук, на внутреннем рынке — на 36%, до 218 штук, в марте они были примерно на уровне прошлого года — 82 штуки и 88 штук соответственно. «Пока только март показал незначительное снижение. Но это не падение спроса, а снижение продаж в связи с невозможностью произвести то, что нужно нашему потребителю. Санкционный разрыв логистических цепочек и высокая волатильность валютного рынка сказались на нашей способности выполнить производственную программу в запланированном объеме»,— пояснили в компании.

Реализация техники «Четра» в первом квартале выросла на 32%, в марте — на 19%, говорит исполнительный директор компании Владимир Антонов. По итогу 2022 года «Четра» планирует увеличить продажи на треть, чему «способствует значительное сокращение поставок зарубежных игроков», заключает господин Антонов.

Поставки спецтехники иностранных марок в РФ ограничены не только из-за логистического кризиса. В рамках пятого пакета санкций ЕС запрещен экспорт в РФ колесных самоходных бульдозеров и бульдозеров с поворотным отвалом, экскаваторов, одноковшовых погрузчиков, а также гусеничных тракторов и самосвалов. В ОМГ отмечают, что в некоторых сегментах, таких как телескопические погрузчики и перегружатели, европейские и американские компании занимали значительную долю рынка: «В ближайшие месяцы начнется активное замещение европейских брендов брендами из Юго-Восточной Азии. Уже сейчас мы наблюдаем повышенную активность китайских производителей — они активно завозят технику, комплектующие, готовятся к участию в выставках. В отдельных сегментах рынка уже появились новые китайские бренды, например Yonggong».

Во всех этих сегментах производится российская техника, а также белорусская, говорят в «Росспецмаше». Там считают, что отечественные заводы могут нарастить производство, но «необходимо стимулировать спрос, субсидировать скидки на технику, государственный лизинг, производство и локализацию комплектующих».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting ожидает дальнейшего сокращения рынка. Среди сегментов, которые сложно заместить, он называет большие гидравлические экскаваторы для добычи. «По остальной технике, затронутой санкциями, в целом возможность заменить есть, но вопрос в сроках»,— добавляет эксперт, считая, что в ближайшей перспективе замещение будет происходить за счет импорта из других стран.

Ольга Никитина