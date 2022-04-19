У машин обнуляется экология

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Из-за влияния спецоперации на Украине на поставки комплектующих в России могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0». Концерны уже собрали несколько тысяч таких машин, не соответствующих действующему стандарту «Евро-5», говорят источники “Ъ”. Необходимость отката требований до уровня 1990-х годов возникла на фоне приостановки поставок электронных блоков управления, однако власти не отказываются от других, влияющих на выбросы, компонентов, например катализаторов, так как они есть в РФ. Аналитики отмечают, что потребителям не так важна экология, но снижение уровня безопасности и комфорта отразится на спросе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дьячков / Фотоархив журнала «Огонёк», Коммерсантъ Фото: Василий Дьячков / Фотоархив журнала «Огонёк», Коммерсантъ

В России разрешат выпускать автомобили экологического класса «Евро-0», следует из проекта постановления правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период» (есть у “Ъ”). Документ призван упростить требования к выпускаемым в РФ автомобилям, однако фактически касается только крупных традиционно отечественных автоконцернов (численность сотрудников более 5 тыс. человек), а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциями. Таким образом, завод китайского Haval, одно из немногих работающих в РФ автопроизводств, не сможет воспользоваться послаблениями. Требования распространятся на машины, выпущенные в период с 1 апреля по 31 декабря, говорят источники “Ъ”. Сейчас документ уже находится в аппарате правительства и проходит заключительные правки, отмечают источники “Ъ”. В Минпромторге и Минэкономики не ответили “Ъ”.

Одной из ключевых проблем для традиционно отечественных автоконцернов было именно ограничение по выбросам. Согласно действующему техрегламенту Таможенного союза (ТР ТС 018), в обращение должны выпускаться только машины класса «Евро-5» и выше. Но с этим возникли сложности после приостановки систем управления двигателем Bosch, которые регулируют в том числе мощность и уровень выбросов.

КамАЗ уже перешел к выпуску грузовиков «Евро-2», но пока не имеет права их продать (см. “Ъ” от 18 марта). «Уже почти два месяца идет обсуждение регламента, и за это время у производителей скопилось около 5 тыс. автомобилей, которые не могут уйти в рынок,— говорит собеседник “Ъ”.— У них различные несоответствия по формальным признакам, которые никак не влияют на безопасность, но не проходят по действующему регламенту».

В Европе, США и Японии «Евро-0» действовал до 1992 года, «Евро-1» — до 1995 года, а РФ только в 2002 году ввела стандарт «Евро-2», запретив к ввозу машины ниже этого класса. Фактически предлагаемые меры откатывают автопром РФ к стандартам 1990-х годов: в рамках «особого порядка» предполагается, что для легковых машин, LCV и грузовых с бензиновыми двигателями экологический класс может быть любым — начиная с «Евро-0», для легких коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями — выше «Евро-1» (класса ниже не предусмотрено), газовыми — «Евро-3». Однако от применения каталитических нейтрализаторов, которые отвечают за снижение выбросов, власти отказаться не готовы. В документе говорится, что их использование обязательно, если предусмотрено конструкцией. Как писал “Ъ” 18 марта, сейчас их поставляет «Экоальянс» (входит в группу «Росатом»), который занимает примерно треть рынка, а также есть локализованный Johnson Matthey (еще примерно 20%), а на импорт приходится 40–45%.

В «Соллерс Авто» говорят о необходимости временного упрощения требований ТР ТС, чтобы восполнить дефицит машин на рынке, так как те есть у производителей, но не могут быть выпущены на рынок из-за несоответствия требованиям. «Все графики возврата к стандарту ТР ТС 018 контролируются Минпромторгом»,— отмечают там.

В ОМГ, куда входит «Урал», говорят, что изменения рассматриваются как временные. Ключевыми послаблениями там называют требования по экологии, «которые были ориентированы в первую очередь на иностранных производителей систем управления двигателями и обеспечивали их коммерческие интересы». «Мы уверены, что уже в ближайшее время общественности будут представлены отечественные технические решения в данных областях и обсуждаемые временные послабления автопроизводителям будут сняты»,— заключают там.

В группе ГАЗ указывают, что упрощенные требования техрегламента означают только расширение спектра возможностей производства на период разрыва технологических цепочек. «Производители заинтересованы в выпуске машин с высокими техническими параметрами, это более маржинальная продукция. И даже по тем модификациям, по которым необходимо временное снижение требований на период замены ряда компонентов, у нас будут обеспечиваться экологические параметры значительно выше, чем "Евро-0"»,— говорят там.

Отметим, что постановление дает Минпромторгу полномочия и дальше снижать требования к конструкции автомобилей, если это потребуется производителю для сохранения выпуска и будет согласовано с ГИБДД.

«Владельцам по большому счету все равно, какой экологический класс у машины. Даже с теми же катализаторами: при их выходе из строя после истечения гарантии, как правило, они заново владельцами не устанавливаются, и, соответственно, экологический класс автомобиля падает»,— говорит Сергей Удалов из «Автостата». При этом проверки выбросов CO2 при техосмотре давно уже нет, как и газоанализаторов на постах ГАИ, продолжает он. Потребитель, полагает аналитик, обращает внимание на комфорт и безопасность, например на наличие антиблокировочной системы (ABS) и системы электронного контроля устойчивости (ESP). В подготовленном Минпромторгом документе записано, что установка ABS необязательна. Отметим, что в Белоруссии также упростили требования к выпускаемым автомобилям, но на уровне ЕАЭС. Так, согласно распоряжению ЕЭК от 5 апреля, до 31 декабря в стране могут производиться автобусы, грузовики и полуприцепы без систем ESP. Эти упрощения близки к тому, что предлагается в российском варианте.

Ольга Никитина