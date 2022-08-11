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Коммерсантъ FM
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Этот удобренный мир

Сельхозпроизводители и химические компании перетягивают цены

Российские аграрии снова подняли вопрос о доступности минудобрений, индексацию цен на которые только недавно утвердило правительство. По прогнозу Минсельхоза, с августа баланс на внутреннем рынке потребует снижения их стоимости. На сельхозрынке предупреждают, что низкое внесение удобрений грозит падением урожая на треть, в то время как на химическом указывают на длительную заморозку цен и возможные сложности с финансированием инвестпрограмм.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, между химическими компаниями и аграриями снова возникают разногласия по стоимости удобрений. В частности, уверяют источники “Ъ”, знакомые с ходом совещания с регионами в Минсельхозе 9 августа, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что на фоне снижения стоимости сельскохозяйственной продукции падает и индекс доступности минудобрений, который, по прогнозам министерства, с августа опустится ниже единицы, что является основанием для пересмотра цен на химическую продукцию. Поэтому чиновник попросила главу министерства Дмитрия Патрушева дать поручения Минпромторгу, Минэкономики и ФАС рассмотреть возможность снижения цен.

Такой вариант противоречит недавно обновленным в рамках рекомендаций ФАС торгово-сбытовым политикам производителей удобрений, которые рассчитывали индексировать цены на свою продукцию в три этапа на фоне активного роста мировых котировок (на треть за пять месяцев с начала года). Так, селитра могла подорожать на 10% с 1 сентября, а с 1 декабря — еще на 8,6%. Другие азотосодержащие удобрения уже поднялись в цене примерно на 5% с 1 июня, такой же рост планировался с 1 сентября, а с 1 декабря — еще на 8,4%. До этого момента химические компании сдерживали цены на свою продукцию с июля 2021 года по начало июня 2022 года. Также по просьбе аграриев, которые жаловались на дефицит азотных удобрений, с 1 декабря 2021 года были утверждены квоты на их экспорт, а с февраля по май 2022 года действовал запрет на вывоз аммиачной селитры. Эти меры правительство планирует распространить и на 2023 год.

Повышение максимального уровня цен на азотные виды удобрений было согласовано со всеми заинтересованными ведомствами, включая Минсельхоз. И, говорят источники “Ъ”, до текущего момента в правительстве не видели проблем с доступностью основных видов химической продукции. В конце июля Дмитрий Патрушев в ходе «Всероссийского дня поля-2022» называл ценовую ситуацию с удобрениями в России стабильной. Один из источников “Ъ” в отрасли уверяет, что речь идет не о снижении цен на удобрения, а о пересмотре параметров одного из этапов уже утвержденной индексации их стоимости.

При этом сами аграрии не согласны с запланированным подорожанием удобрений. Как пояснил “Ъ” генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко, там приемлемым уровнем считают цены 2019 года с учетом, что за последние два года стоимость удобрений выросла в два раза. На столько же, по его словам, упала рентабельность сельхозпроизводства. Помимо подорожания удобрений это следствие увеличения стоимости средств защиты растений, ГСМ, а также услуг по транспортировке сельхозпродукции. Кроме того, импортная техника выросла в цене в три раза по отдельным позициям, цены на комплектующие к российской технике — на 30–40%, поясняет господин Недужко. По его словам, в результате аграрии вынуждены сокращать нормы внесения удобрений, что чревато снижением урожайности и валового сбора.

Источник “Ъ” в отрасли указывает, что возможное сокращение внесения азотных удобрений уже в следующем сезоне снизит урожай на 30%. В то же время другой источник “Ъ” уверяет, что, по оценкам Минэкономики, уровень доступности минудобрений в России — высокий. Об этом, по его мнению, говорит рост закупок удобрений. На совещании в Минсельхозе указывалось, что на начало августа российский АПК нарастил их на 17%, до 3,9 млн тонн (в действующем веществе). Это более 80% от рассчитанного Минсельхозом объема удобрений на 2022 год. При этом сами производители в ходе совещания указывали, что аграрии не выбрали около 10% объема своих заявок на азотные удобрения на весеннюю посевную, и попросили Минсельхоз проконтролировать осеннюю закупку.

Скорее всего, химическим компаниям не удастся поднять внутренние цены до максимальных уровней, указанных в торговых политиках, но и снижать их компании вряд ли согласятся, полагает источник “Ъ” в отрасли. Это, по мнению нескольких собеседников “Ъ”, может отразиться на финансовых показателях производителей и их инвестпрограммах с учетом логистических сложностей и ограничений экспортных поставок в Европу и другие страны, присоединившиеся к санкциям против России.

Ольга Мордюшенко, Алексей Полухин

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