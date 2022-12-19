Юани сообразят на четверых

На новой неделе сразу четыре эмитента проведут размещения юаневых облигаций. Наряду с «Русалом», у которого уже обращается ряд выпусков, облигации в китайской валюте впервые предложат ГМК «Норильский никель», Альфа-банк и МФК «Быстроденьги». Массовый выход эмитентов может потребовать от них дополнительную премию в борьбе за инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ГМК «Норильский никель» и Альфа-банк 19 декабря проведут дебютные выпуски облигаций, номинированных в юанях. «Норникель» соберет заявки на трехлетние облигации объемом 4 млрд CNY, ставка будет привязана к значению годовой Loan Prime Rate плюс премия не выше 0,2%. Банк предложит инвесторам двухлетние бумаги объемом не более 2 млрд CNY под 4–4,1% годовых. Во вторник, 20 декабря, еще один дебютант — МФК «Быстроденьги» будет собирать книгу на бумаги сроком 3,5 года и объемом 17,5 млн CNY с доходностью 8% годовых. В четверг с выпуском биржевых юаневых облигаций выйдет «Русал», который предложит инвесторам трехлетние бумаги на 1 млрд CNY с купоном 4,1–4,25% годовых.

Столь интенсивно эмитенты не выходили на рынок за юанями ни разу с июля, когда такие бумаги появились впервые. С тех пор юаневые облигации разместили «Русал», «Полюс», ХК «Металлоинвест», «Роснефть», «Сегежа групп», ЕАБР и «Южуралзолото». Всего было проведено десять размещений классических облигаций на общую сумму 34,7 млрд CNY, причем на ноябрь пришлось три размещения таких облигаций «Эмитенты массово вышли на облигационный рынок под конец года. При этом активность характерна для всех эшелонов и сегментов российского облигационного рынка, а не только для размещений в юанях»,— отмечает глава департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Денис Леонов.

Эксперт подчеркивают интерес к облигациям в юанях не только компаний реального сектора, но и участников финансового рынка. «На фоне дедолларизации экономики РФ и перехода внешнеэкономической деятельности на юани банкам нужны пассивы в этой валюте для финансирования компаний реального сектора посредством их кредитования или покупки их облигаций, номинированных в китайской валюте»,— отмечает глава «Арикапитала» Алексей Третьяков. «Мы видим растущий спрос корпоративных клиентов на кредитование в юанях и хотим подкрепить его более длинными пассивами»,— пояснил интерес к новым бумагам представитель Альфа-банка. К тому же в банке видят интерес клиентов-физлиц к продуктам, номинированным в юанях,— депозитам и накопительным счетам, а облигации станут новым решением.

В случае МФК «Быстроденьги» средства будут конвертированы в рубли и использованы для развития бизнеса, сообщил гендиректор ГК Eqvanta Андрей Клейменов. «Валютный риск будем хеджировать, поэтому юаневым этот долг для компании будет лишь формально»,— отметил он. Это не что иное, как попытка осуществить заимствования в валюте с более низкой номинальной ставкой, считают аналитики.

По словам руководителя отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексея Булгакова, по уже находящимся в обращении выпускам бондов в CNY номинальные доходности где-то на 700 б. п. ниже, чем доходности по бондам тех же эмитентов в рублях. С учетом конвертации в рубли и последующего хеджа валютного риска стоимость заимствования, как считает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев, может составить около 17%, что входит в диапазон ставок купонов по рублевым размещениям ВДО. Поэтому он считает, что основная цель компании — привлечь финансирование. «Компании из сектора высокодоходных облигаций сейчас испытывают проблемы со спросом при размещении бумаг. Размещение облигаций в юанях, по мнению компании, должно привлечь инвесторов, так как сейчас облигации в юанях — хайповая тема»,— отмечает господин Аутлев.

Выход на рынок сразу нескольких эмитентов может породить некоторую борьбу за инвестора и привести к предоставлению премии к текущим уровням, считает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский. Доходности в юаневых облигациях на российском рынке занижены, полагает он, и по мере насыщения новыми выпусками их доходность будет сближаться с доходностью долларовых облигаций, которая сейчас составляет 5–6% годовых.

Виталий Гайдаев, Полина Трифонова