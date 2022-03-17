В атаках на рубль наступило перемирие

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Доллар США постепенно ослабляет позиции на российском валютном рынке. По итогам торгов 17 марта его биржевой курс опустился до двухнедельного минимума 103 руб./$. Поддержку российской валюте оказывают надежды инвесторов на перемирие между Россией и Украиной, а также сохранившиеся возможности Минфина платить по внешним долгам. Но ситуация с российской валютой остается неустойчивой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

После стремительной девальвации в конце февраля —начале марта российская валюта в последние дни демонстрирует определенное укрепление. В ходе торгов 17 марта курс доллара на Московской бирже опускался до 103 руб./$, минимального значения с 4 марта. По итогам торгов курс составил 103,15 руб./$, что на 4,85 руб. ниже значений закрытия предыдущего дня. За шесть дней американская валюта подешевела почти на 17 руб.

Вместе с тем курс все еще на 22 руб. выше значения закрытия на торгах, предшествовавших началу спецоперации на Украине. На рынке отмечается увеличение объемов продаж валюты. По данным Московской биржи, они составили почти $1,9 млрд, что в полтора раза выше результата в первые дни недели.

В отсутствие международных инвесторов поведение рынка всецело определяется локальными игроками. По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, паническая покупка валюты населением и бизнесом спадает в том числе в ответ на ограничительные меры ЦБ в отношении наличной валюты.

«В условиях кризисных явлений ценность представляют наличные деньги, валюта, тогда как возможность обменять рубли в безналичном пространстве выглядит менее интересной»,— отмечает господин Евстифеев.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, на фоне снизившегося спроса на валюту со стороны клиентов его уменьшили и банки.

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Восстановлению спроса на рубли способствуют и сохраняющиеся признаки возможности компромисса между РФ и Украиной. Советник украинского президента Михаил Подоляк 17 марта говорил, что согласование мирного договора может занять от нескольких дней до полутора недель. «В качестве основной причины укрепления российского рубля выступает появившаяся информация о перспективах разрешения геополитических рисков и подписания мирного соглашения»,— отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Добавляет оптимизма инвесторам новость о том, что российский Минфин заплатил купон по еврооблигациям в валюте — на $117,2 млн. Еще в начале месяца минфин США предоставил лицензию, которая разрешает, как минимум до 25 мая, получать инвесторам долговые платежи по суверенным еврооблигациям России, но существовал реальный риск того, что поручение со стороны американского банка-корреспондента не будет выполнено. «Были опасения, что из-за введенных санкций Россия не сможет осуществить выплаты по внешним обязательствам, что приведет к дефолту»,— отмечает Дмитрий Бабин. Поскольку этого не произошло, российские евробонды выросли в цене на 10–15 п. п., до 47–51,6% от номинала, а доходность длинного выпуска опустилась до 13–14% годовых.

Также поддерживает рубль требование к экспортерам продавать 80% валютной выручки. Эффект этого фактора может вырасти с приближением крупных налоговых платежей марта. По оценкам Владимира Евстифеева, объем предстоящих выплат составит около 2,6 трлн руб., что увеличит присутствие экспортеров на бирже.

Однако эксперты подчеркивают, что до разрешения или даже просто стабилизации текущего кризиса еще далеко и ситуация остается неопределенной. «В любом случае, основной фактор, который может стабилизировать курс национальной валюты,— это снижение геополитического градуса и подписание мирного соглашения»,— считает Максим Тимошенко. По мнению Дмитрия Бабина, если начнется процесс деэскалации, это может способствовать продолжению снижения курса доллара до 90–95 руб./$.

Виталий Гайдаев