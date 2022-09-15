Всем чипец

Минфин США включил в SDN-лист российские дизайн-центры и крупнейших производителей вычислительной техники, в том числе «Байкал Электроникс», МЦСТ, НПЦ «Элвис», «Аквариус» и структура ГК Yadro. Под такими санкциями производители вычислительной техники будут испытывать трудности при запуске новых производств, строительство которых было запланировано еще в 2021 году, предупреждают эксперты. Чипмейкеры же, говорят источники, могут лишиться последней возможности наладить выпуск российских процессоров на зарубежных заводах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тестирование и разработка плат для микропроцессоров Baikal

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Тестирование и разработка плат для микропроцессоров Baikal

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минфин США расширил перечень российских IT-компаний, в отношении которых введены блокирующие санкции из-за военных действий на Украине. Американские компании должны к 15 октября свернуть все операции с ними. В частности, в SDN-лист попали крупнейшие российские производители процессоров: ООО «Байкал Электроникс» (Baikal), АО «МЦСТ» («Эльбрус») и АО НПЦ «Элвис» («Скиф»). Партнер АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева отмечает, что еще в марте «Байкал Электроникс», МЦСТ и ряд других профильных компаний попали под секторальные санкции, запрещающие поставки им при наличии даже доли американских технологий, для совершения сделки требовалось разрешение Бюро промышленной безопасности (BIS) США. Сейчас, уточняет юрист, речь идет о блокировании любых активов и полном запрете на любые сделки, кроме разрешенных лицензией (обычно на прекращение бизнеса).

До сегодняшнего дня американским производителям запрещалось предоставлять дизайн-центрам определенные программы и технологии, но другие компании — например, банки и транспортно-логистические компании — могли продолжать с ним работать, поясняет партнер NSP Сергей Гландин: «Теперь же любому американскому бизнесу запрещено осуществлять любые финансово-экономические сделки».

Собеседник “Ъ” на рынке полупроводников подчеркивает, что попадание в SDN-лист «крайне болезненно» для отечественных дизайн-центров: «Фактически они остаются без доступа к зарубежной интеллектуальной собственности — процессорным архитектурам, например ARM, и IP-блокам, которые используются при проектировании чипов».

Он добавляет, что новые санкции к тому же сведут на нет попытки получить доступ к зарубежным фабрикам. Под секторальными санкциями компании могли «настроить цепочки прослоек и заказывать процессоры на TSMC или других заводах», теперь это невозможно, уверен источник “Ъ”, подчеркивая существенность влияния санкций на банковские расчеты. В «Байкал Электроникс» и МЦСТ отказались от комментариев, а в НПЦ «Элвис» не ответили на запрос.

Также в SDN-лист попали крупнейшие российские производители вычислительной техники и их дочерние структуры. Это ООО «Группа “Аквариус”» и ООО «Ядро Фаб Дубна» (структура ГК Yadro). Источники “Ъ” на российском IT-рынке полагают, что попадание в SDN-лист осложнит Yadro и «Аквариусу» строительство заводов по производству вычислительной техники и электроники. «Аквариус» приступил к проекту только в марте, планируя вложить около 5 млрд руб. (см. “Ъ” от 31 марта), а Yadro — в декабре 2021 года, объем инвестиций оценивался в 6 млрд руб.

Один из собеседников “Ъ” добавляет, что помимо американских технологий и патентов сложности могут возникнуть с оборудованием и компонентами: производители и поставщики даже из третьих стран чаще всего прекращают взаимодействие с фигурантами SDN-листа, опасаясь вторичных санкций.

«Если отечественные компании успели закупить и провести пусконаладку всего необходимого оборудования, то смогут запустить производство, однако сложно сказать, сколько оно проработает без должного обслуживания. Если же не успели, тогда завод может оказаться не способен выполнять все необходимые операции»,— поясняет источник “Ъ”.

В Yadro отказались от комментариев. В «Аквариусе» же сохраняют спокойствие и оптимизм: «Мы понимали, что рано или поздно это произойдет, были готовы — и морально, и с точки зрения всех производственных и бизнес-процессов. Компания продолжит полноценно работать, в наших планах трехкратный рост производства к 2025 году».

Никита Королев, Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев, Анна Занина