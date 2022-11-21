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Коммерсантъ FM
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Экспорт удобрений ограничат символически

Правительство продлит вывозные квоты до июня 2023 года

Правительство собирается продлить квоты на экспорт некоторых видов удобрений из России в 2023 году. Предполагается, что квоты на азотные и сложные удобрения в январе—мае 2023 года будут на 16–17% ниже уровня ограничений второй половины 2022 года, но все равно останутся выше реальных показателей экспорта в том же периоде 2021 года. Эксперты не ожидают, что квоты существенно повлияют на производителей удобрений, а сами химики указывают на приоритетность растущего внутреннего рынка.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Минпромторг подготовил проект постановления правительства, предполагающий продление квот на экспорт из России азотных и сложных удобрений до 31 мая 2023 года. Квоты будут установлены на уровне 7 млн и 4,9 млн тонн соответственно. Проект размещен на regulation.gov.ru. В пояснительной записке говорится, что документ разработан по итогам совещания 2 ноября у первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера Виктории Абрамченко.

Принятие такого решения не станет для рынка неожиданностью: о возможности продления срока действия квот осенью уже говорили главы Минсельхоза Дмитрий Патрушев и Минпромторга Денис Мантуров, а ранее такой вариант поддержала правительственная комиссия по вопросам АПК.

Изначально экспортные квоты были установлены по требованию аграриев, которые столкнулись с нехваткой азотных удобрений и аммиачной селитры в конце 2021 года (в итоге ее вывоз был остановлен полностью). Новое продление станет уже третьим по счету. Квоты призваны не допустить дефицита удобрений на внутреннем рынке в пиковые моменты их потребления.

Единственным исключением стал июнь 2022 года, когда поставщики могли экспортировать свою продукцию за рубеж в любом количестве, так как в России уже закончилась посевная и удобрения не были востребованы. Впрочем, снятие квот не вызвало резкого скачка экспорта в июле на фоне логистических проблем у химических компаний, хотя прямые санкции в отношении удобрений из России не вводились.

По оценке МИД РФ, санкции все равно привели к тому, что с марта по сентябрь экспорт удобрений из РФ сократился на 38% по сравнению с прошлым годом, а глобальные потребители недополучили почти 8 млн тонн сырья. При этом в Минпромторге рассчитывают, что по итогам года общий экспорт удобрений останется на уровне 2021 года (37,6 млн тонн).

Предполагаемый на следующий год уровень квот на 15,7% и 16,9% соответственно ниже ограничений, действующих по этим видам удобрений с 1 июля до 31 декабря 2022 года. В то же время, по расчетам Нины Адамовой из ЦЭП Газпромбанка, квоты на 30% превышают фактический объем экспорта из РФ за январь—май 2021 года для азотных удобрений и на 9% — для комплексных. Так что, по ее мнению, сохранение квотирования вывоза удобрений будет умеренно ограничивать экспортный потенциал российских производителей. С другой стороны, отмечает эксперт, это поможет сохранить доступность удобрений для отечественных аграриев в новом сезоне.

В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) “Ъ” отметили, что именно внутренний рынок является приоритетным для российских производителей удобрений. За последние семь лет, отмечают там, российские фермеры удвоили потребление удобрений до 5 млн тонн (в действующем веществе) в 2021 году. К 2030 году Минсельхоз прогнозирует увеличение этого показателя до 8,8 млн тонн.

Сейчас, говорят в РАПУ, в ряде регионов уже начались заблаговременные поставки минеральных удобрений под весенний сев. При этом, сообщили в организации, несмотря на ограничения экспорта, производство основных видов удобрений в России растет: в январе—сентябре выпуск азотных и фосфорных удобрений увеличился на 6% и 4% соответственно (в физическом весе).

Ольга Мордюшенко

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