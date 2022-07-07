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Коммерсантъ FM
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Новые рынки быта

Ритейлеры оценили холодильники из Узбекистана

Российские ритейлеры на фоне дефицита отдельных брендов бытовой техники расширяют ассортимент за счет производителей из Узбекистана, Турции и Китая. Так, «М.Видео-Эльдорадо» договорилась о поставках с узбекским производителем Artel, на мощностях которого выпускается, например, продукция Samsung. «Ситилинк» вывела на рынок китайский бренд Ascoli и турецкий Grundig. Эксперты считают, что «при правильном позиционировании» Artel может занять до 5% рынка РФ, но все же выше оценивают шансы китайских брендов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«М.Видео-Эльдорадо» заключила эксклюзивный договор на поставку в Россию бытовой техники узбекской Artel, рассказали “Ъ” в ритейлере. Первыми в продажу в течение июля-августа поступят холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, телевизоры, кухонные плиты, пылесосы и кондиционеры, в основном из среднего ценового диапазона, к концу года планируется расширить ассортимент до 100 наименований в 16 товарных категориях. Artel выпускает на шести заводах в Узбекистане более 4 млн единиц техники в год для внутреннего рынка и экспорта в страны СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки. Она выступает региональным партнером Samsung, Shivaki, Viessmann. Источник “Ъ” на рынке уточнил, что в основном предприятия Artel представляют собой сборочные производства из привозных компонентов.

После начала военных действий на Украине многие иностранные производители бытовой техники и электроники, в том числе Samsung, Bosch, LG и другие, остановили поставки в Россию. Крупная бытовая техника в стране еще в марте подорожала в среднем на 50%, а спрос на нее увеличился в 2,3 раза, оценивали в Price.ru. В начале июля “Ъ” выяснил, что Samsung начала осваивать непрямую схему поставок, а именно экспорт своей продукции, произведенной в России, в страны ЕАЭС, чтобы затем организовать обратный параллельный импорт (см. “Ъ” от 1 июля).

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов рассказал, что, по данным GFK, во втором квартале спрос на бытовую технику в РФ снизился на 20%. По его мнению, причина в дефиците ассортимента отдельных брендов, росте цен и опережающих продажах в марте. В «М.Видео-Эльдорадо» уверяют, что сейчас цены во многом «на уровне февраля или ниже». По данным ритейлера, за первое полугодие продажи холодильников в РФ увеличились на 17%, до 57 млрд руб., стиральных машин — на 21%, превысив 50 млрд руб.

Продажи кондиционеров, уточнили в «М.Видео-Эльдорадо», удвоились, достигнув почти 13 млрд руб., а телевизоров — выросли на 15%, до 95 млрд руб. В штуках, признают в ритейлере, продажи холодильников, стиральных машин, телевизоров «незначительно снизились». В «Ситилинк» в июне продажи крупной бытовой техники выросли по отношению к маю в штуках на 13%, а малой бытовой техники — на 10%. Ритейлер также рассматривает расширение ассортимента бытовой техники за счет новых брендов. По словам его представителя, в сети скоро появятся изделия китайской MBS, европейских Franke и Faber, уже представлены китайский бренд Ascoli и турецкий Grundig.

На 20 процентов

снизился в России спрос на бытовую технику в денежном выражении по итогам второго квартала, по оценке GFK

Artel развивает OEM-производство (заказное производство для других брендов), отмечает Алексей Погудалов. По его мнению, ценовое позиционирование и себестоимость техники Artel пока не позволяют составить «существенную конкуренцию другим брендам» в категориях стиральных машин и телевизоров: «Конечно, это не заменитель для Bosch, Electrolux, Samsung, LG, Gorenje, Miele и других люксовых брендов, в первую очередь из-за их восприятия».

Но в категории холодильного оборудования и плит узбекский производитель вполне может потеснить конкурентов, полагает Алексей Погудалов. По его оценке, Artel может занять от 3% до 5% рынка бытовой технике РФ в течение двух лет «при правильно выбранной стратегии». На сайте «Яндекс.Маркета» мини-печь, например, от Artel в среднем стоит от 4 тыс. руб. до 7,5 тыс. руб. в зависимости от модели устройства. Телевизоры начинаются от 8 тыс. руб., а холодильники — от 14 тыс. руб.

Директор департамента крупной бытовой техники «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин считает, что больше шансов забрать часть российского рынка у производителей из Китая. Среди них он называет Viomi, ChiQ и TCL. По его словам, до конца года техника от этих брендов появится в российских магазинах.

Тимофей Корнев

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