У российских собственная Gordon’s

Сокращение импорта крепкого алкоголя в Россию способствовало развитию российских брендов прежде всего в категориях джина и ликеров. По данным NielsenIQ, в этих сегментах локальные новинки стали наиболее успешными, заняв с начала года около 10% всех продаж. Компании продолжают запускать новые марки, ожидая роста спроса. Но эксперты указывают на высокую привязанность потребителей к известным брендам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Российские производители резко наращивают долю в продажах джина, ликеров и биттеров, говорится в исследовании NielsenIQ. По итогам трех кварталов 2022 года 4,2% продаж джина в натуральном выражении пришлось на появившиеся в этом году местные марки, в категориях ликеров и биттеров локальные новинки заняли 2,7% и 2,2% спроса соответственно. На импортные бренды ликеров и биттеров за этот период пришлось только 0,1% продаж новинок, а джина — 4,6%.

По данным NielsenIQ, с начала этого года появилось 20 новых российских брендов джина, 13 новых марок ликеров и семь брендов биттеров.

В категории джина у 11 запущенных марок продажи превысили 1 млн руб., а у одного бренда — 100 млн руб. Среди ликеров и биттеров оборот более 1 млн руб. показали шесть и три новых бренда соответственно. В категории виски российские марки пока уступают иностранным. По данным NielsenIQ, с начала года здесь появилось 36 новых местных брендов, но они заняли всего 0,1% от продаж категории.

Руководитель группы по работе с алкогольными и табачными клиентами NielsenIQ Павел Фунтиков отмечает, что локальные производители активно стремятся занять нишу ушедших зарубежных компаний. По данным NielsenIQ, резкий всплеск спроса на новые бренды ликеров пришелся на сентябрь, что могло быть связано с проблемами с поставками Jagermeister. А в портфеле объявившей о сокращении работы в РФ Diageo был джин Gordon’s. Как отмечает господин Фунтиков, наиболее растущими брендами джина и биттеров стали российские марки, которые стоят примерно на 30–40% дешевле, чем средний напиток в категории.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что производство джина не требует сложной технологии, а сырье стоит недорого. В результате на рынке появляются очень похожие по вкусовым качествам напитки, многие из которых собственные торговые марки сетей, добавляет он. Но, продолжает эксперт, пока еще рост продаж джина в натуральном выражении объясняется эффектом низкой базы.

Директор по развитию Ladoga (джин Barrister) Дмитрий Исаченков указывает, что в 2017 году аналитики IWSR оценивали объем российского рынка джина в 1,6 млн л, а в 2021 году — в 7,7 млн л, из которых 3,5 млн л занял Barrister. По его словам, в этом году Ladoga выпустила три новых продукта под маркой и продолжит развивать бренд. Как отмечает господин Исаченков, любая ниша со временем заполняется, а доля ушедших иностранных брендов пока распределяется между уже известными марками и новыми продуктами.

Председатель правления Алкогольной сибирской группы (АСГ) Елена Столбовских говорит, что компания запустила джин Broom в сегменте от 1 тыс. руб. за бутылку как замену импортному напитку и намерена продолжить развитие новых продуктов. В категории ликеров АСГ планирует выпуск линейки в премиальном сегменте в сотрудничестве с одним из ресторанных холдингов, добавила она. ГК «Руст» в декабре 2022 года также планирует начать выпуск джина Bristoll’s в связи с популярностью напитка и уходом глобальных игроков, говорят в группе.

По словам господина Ставцева, в сегменте крепкого алкоголя зависимость от известных брендов довольна велика и в ряде регионов торговые сети отмечали снижение продаж виски после вымывания с полок популярных марок. И это также может быть одной из причин переключения покупателей на другие категории крепкого алкоголя, в первую очередь, водку и горькие настойки, добавляет он. Директор по маркетингу Luding Group (джин Lockwood, Deep Forest) Андрей Ушаков добавляет, что конкуренция в сегменте российских ликеров, биттеров и особенно джинов уже очень высока, но спрос на местные напитки продолжит расти, так как ушедшие зарубежные бренды крепкого алкоголя занимали до 40% категории. По его словам, на первом этапе конкурировать компании будут ценой и внешним видом.

Анатолий Костырев