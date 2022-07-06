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Примерно «Москвич»

В преддверии возобновления производства КамАЗ показал модельный ряд китайской JAC

«Москвич» соберет отверточной сборкой 600 автомобилей до конца года, нарастив объемы до 100 тыс. штук в 2024 году. Правительство Москвы и КамАЗ не говорят, что за модели будут выпускаться под этой маркой, но отечественный концерн показал «примерный модельный ряд», в котором легко узнаваемы машины китайской JAC. Две из моделей со стертыми шильдиками выпускаются в Казахстане, остальные — пока только в Китае. Впрочем, «Москвич» нацелился и на собственную платформу.

На заводе «Москвич» представили «примерный» модельный ряд

На заводе «Москвич» представили «примерный» модельный ряд

Фото: АГН «Москва»

На заводе «Москвич» представили «примерный» модельный ряд

Фото: АГН «Москва»

До конца года на «Москвиче» (бывший завод «Рено Россия») соберут не менее 600 автомобилей, из которых электромобилей — 200 штук. На первом этапе речь идет об отверточной сборке не менее 600 штук до конца 2022 года, в том числе порядка 200 штук с электродвигателем, не менее 50 тыс. штук в 2023 году (из них 10 тыс. с электродвигателем), не менее 100 тыс. штук в 2024 году (20 тыс.). На втором этапе — до конца 2024 года — запланирован переход к мелкоузловой сборке.

КамАЗ, который в сообщении правительства Москвы называется технологическим партнером проекта, в ходе подписания соглашения с мэрией (владеет «Москвичом») представил «примерный модельный ряд на этапе сборочного производства».

На слайде представлены машины без шильдиков, которые легко сопоставимы с моделями китайской JAC. Среди них — компактный кроссовер JAC JS4 с ДВС и его электрическая версия. JAC в России уже получила ОТТС на модель с ДВС с указанием производства в Казахстане на «СарыаркаАвтоПроме» и в Китае. Еще одна модель, также выпускаемая в Казахстане,— кроссовер JAC S7 со стертым шильдиком. Также показаны две модели суббренда Sehol — кроссовер X6 и компактный лифтбек A5 Plus. Данные по габаритам у моделей на слайдах были округлены.

Правительство Москвы сообщает, что КамАЗ обеспечит завод «необходимыми объемами поставок комплектующих из дружественных стран для крупноузловой сборки автомобилей, которая будет начата в этом году». КамАЗ включен Минфином США в SDN-лист, и аналитики ранее говорили о рисках для проекта контрактной сборки LCV «Компас», сделанного на базе JAC, на КамАЗе. Но речь может идти в том числе и о поставках из Казахстана — с «СарыаркаАвтоПрома», где собираются и автомобили КамАЗа.

В пресс-службе российского дистрибутора JAC ответили, что не комментируют «данные события». “Ъ” направил запрос в головной офис концерна. В КамАЗе “Ъ” сказали, что компания нигде не говорила про конкретные модели и производителей. На фотографиях, уточнили там, представлен примерный модельный ряд: «финальный облик будет отличаться от показанного в сегодня».

На КамАЗе также уточнили, что «главная цель сотрудничества с Москвой в этом проекте — создание собственной платформы электромобиля и запуск его производства», добавив, что автомобиль не будет связан с собственной разработкой «Кама».

Мэрия рассказала, что партнеры «уже сегодня» при поддержке правительства РФ «приступают к разработке новой российской универсальной платформы для современных и безопасных легковых автомобилей и организации производства ключевых автокомпонентов: электрических двигателей, аккумуляторов, систем управления, безопасности и многого другого».

Изначально позиционировалось, что завод «Москвич» будет поставлять автомобили в основном в каршеринг. Сейчас мэрия сообщает, что приоритетом станет производство электрических машин, которые можно будет использовать в качестве как личного транспорта, так и городского: «Ежегодная потребность в автотранспорте только для такси и каршеринга в Москве и Подмосковье составляет от 40 тыс. до 60 тыс. электромобилей».

Истории об автомобиле «Москвич» и советском автопроме

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что сейчас очевидная цель проекта — загрузка пустующего завода путем фактически отверточной сборки и увеличение предложения машин на российском рынке. Однако, полагает он, развитие собственной платформы — важный этап развития, в котором могут в том числе использоваться и компетенции JAC. Для китайского бренда Москва — самый логичный рынок для продвижения в том числе электромобилей, которые именно в интенсивном использовании в такси и каршеринге показывают эффективность на фоне ДВС, заключает он.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting говорит, что JAC за счет такого проекта сможет увеличить объемы поставок. С точки зрения крупноузловой сборки у «Москвича» не должно возникнуть проблем с использованием линий Renault, полагает он, однако затрудняется оценить, нужно ли будет адаптировать их для мелкоузловой сборки.

Ольга Никитина

Фотогалерея

Новые модели «Москвича»

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Примерная модель кроссовера с двигателем внутреннего сгорания мощностью 120-140 лошадиных сил и передним приводом

Примерная модель кроссовера с двигателем внутреннего сгорания мощностью 120-140 лошадиных сил и передним приводом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Всего модельная линейка «Москвича» будет включать в себя пять автомобилей. Четыре кроссовера и один электрокар

Всего модельная линейка «Москвича» будет включать в себя пять автомобилей. Четыре кроссовера и один электрокар

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин на заводе «Москвич»

Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин на заводе «Москвич»

Фото: АГН «Москва»

В рамках соглашения стороны договорились сохранить профессиональный трудовой коллектив автозавода, развивать дилерскую сеть и послепродажный сервис автомобилей. Кроме того, запланирована разработка стратегии развития завода сроком на восемь лет

В рамках соглашения стороны договорились сохранить профессиональный трудовой коллектив автозавода, развивать дилерскую сеть и послепродажный сервис автомобилей. Кроме того, запланирована разработка стратегии развития завода сроком на восемь лет

Фото: АГН «Москва»

Сергей Собянин заявил, что на первом этапе завод будет заниматься крупноузловой сборкой «машин из дружественных нам стран», а на втором этапе — более глубокой локализацией этого производства. Кроме того, предприятие будет разрабатывать собственную платформу для электромобиля под названием «Москвич»

Сергей Собянин заявил, что на первом этапе завод будет заниматься крупноузловой сборкой «машин из дружественных нам стран», а на втором этапе — более глубокой локализацией этого производства. Кроме того, предприятие будет разрабатывать собственную платформу для электромобиля под названием «Москвич»

Фото: АГН «Москва»

«Нам нужно сделать шаг вперед. Не догонять, а просто создать новую модель — модель будущего. Электрический транспорт — это все равно будущее, оно наступит через пять, через 10 лет. И мы должны быть готовы»,— рассказал мэр столицы

«Нам нужно сделать шаг вперед. Не догонять, а просто создать новую модель — модель будущего. Электрический транспорт — это все равно будущее, оно наступит через пять, через 10 лет. И мы должны быть готовы»,— рассказал мэр столицы

Фото: АГН «Москва»

Приоритетом завода «Москвич» станет производство электрических машин, которые можно будет использовать как в качестве личного транспорта, так и городского

Приоритетом завода «Москвич» станет производство электрических машин, которые можно будет использовать как в качестве личного транспорта, так и городского

Фото: АГН «Москва»

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Примерная модель кроссовера с двигателем внутреннего сгорания мощностью 120-140 лошадиных сил и передним приводом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Всего модельная линейка «Москвича» будет включать в себя пять автомобилей. Четыре кроссовера и один электрокар

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин на заводе «Москвич»

Фото: АГН «Москва»

В рамках соглашения стороны договорились сохранить профессиональный трудовой коллектив автозавода, развивать дилерскую сеть и послепродажный сервис автомобилей. Кроме того, запланирована разработка стратегии развития завода сроком на восемь лет

Фото: АГН «Москва»

Сергей Собянин заявил, что на первом этапе завод будет заниматься крупноузловой сборкой «машин из дружественных нам стран», а на втором этапе — более глубокой локализацией этого производства. Кроме того, предприятие будет разрабатывать собственную платформу для электромобиля под названием «Москвич»

Фото: АГН «Москва»

«Нам нужно сделать шаг вперед. Не догонять, а просто создать новую модель — модель будущего. Электрический транспорт — это все равно будущее, оно наступит через пять, через 10 лет. И мы должны быть готовы»,— рассказал мэр столицы

Фото: АГН «Москва»

Приоритетом завода «Москвич» станет производство электрических машин, которые можно будет использовать как в качестве личного транспорта, так и городского

Фото: АГН «Москва»

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