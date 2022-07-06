Примерно «Москвич»

«Москвич» соберет отверточной сборкой 600 автомобилей до конца года, нарастив объемы до 100 тыс. штук в 2024 году. Правительство Москвы и КамАЗ не говорят, что за модели будут выпускаться под этой маркой, но отечественный концерн показал «примерный модельный ряд», в котором легко узнаваемы машины китайской JAC. Две из моделей со стертыми шильдиками выпускаются в Казахстане, остальные — пока только в Китае. Впрочем, «Москвич» нацелился и на собственную платформу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На заводе «Москвич» представили «примерный» модельный ряд

Фото: АГН «Москва» На заводе «Москвич» представили «примерный» модельный ряд

Фото: АГН «Москва»

До конца года на «Москвиче» (бывший завод «Рено Россия») соберут не менее 600 автомобилей, из которых электромобилей — 200 штук. На первом этапе речь идет об отверточной сборке не менее 600 штук до конца 2022 года, в том числе порядка 200 штук с электродвигателем, не менее 50 тыс. штук в 2023 году (из них 10 тыс. с электродвигателем), не менее 100 тыс. штук в 2024 году (20 тыс.). На втором этапе — до конца 2024 года — запланирован переход к мелкоузловой сборке.

КамАЗ, который в сообщении правительства Москвы называется технологическим партнером проекта, в ходе подписания соглашения с мэрией (владеет «Москвичом») представил «примерный модельный ряд на этапе сборочного производства».

На слайде представлены машины без шильдиков, которые легко сопоставимы с моделями китайской JAC. Среди них — компактный кроссовер JAC JS4 с ДВС и его электрическая версия. JAC в России уже получила ОТТС на модель с ДВС с указанием производства в Казахстане на «СарыаркаАвтоПроме» и в Китае. Еще одна модель, также выпускаемая в Казахстане,— кроссовер JAC S7 со стертым шильдиком. Также показаны две модели суббренда Sehol — кроссовер X6 и компактный лифтбек A5 Plus. Данные по габаритам у моделей на слайдах были округлены.

Правительство Москвы сообщает, что КамАЗ обеспечит завод «необходимыми объемами поставок комплектующих из дружественных стран для крупноузловой сборки автомобилей, которая будет начата в этом году». КамАЗ включен Минфином США в SDN-лист, и аналитики ранее говорили о рисках для проекта контрактной сборки LCV «Компас», сделанного на базе JAC, на КамАЗе. Но речь может идти в том числе и о поставках из Казахстана — с «СарыаркаАвтоПрома», где собираются и автомобили КамАЗа.

В пресс-службе российского дистрибутора JAC ответили, что не комментируют «данные события». “Ъ” направил запрос в головной офис концерна. В КамАЗе “Ъ” сказали, что компания нигде не говорила про конкретные модели и производителей. На фотографиях, уточнили там, представлен примерный модельный ряд: «финальный облик будет отличаться от показанного в сегодня».

На КамАЗе также уточнили, что «главная цель сотрудничества с Москвой в этом проекте — создание собственной платформы электромобиля и запуск его производства», добавив, что автомобиль не будет связан с собственной разработкой «Кама».

Мэрия рассказала, что партнеры «уже сегодня» при поддержке правительства РФ «приступают к разработке новой российской универсальной платформы для современных и безопасных легковых автомобилей и организации производства ключевых автокомпонентов: электрических двигателей, аккумуляторов, систем управления, безопасности и многого другого».

Изначально позиционировалось, что завод «Москвич» будет поставлять автомобили в основном в каршеринг. Сейчас мэрия сообщает, что приоритетом станет производство электрических машин, которые можно будет использовать в качестве как личного транспорта, так и городского: «Ежегодная потребность в автотранспорте только для такси и каршеринга в Москве и Подмосковье составляет от 40 тыс. до 60 тыс. электромобилей».

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что сейчас очевидная цель проекта — загрузка пустующего завода путем фактически отверточной сборки и увеличение предложения машин на российском рынке. Однако, полагает он, развитие собственной платформы — важный этап развития, в котором могут в том числе использоваться и компетенции JAC. Для китайского бренда Москва — самый логичный рынок для продвижения в том числе электромобилей, которые именно в интенсивном использовании в такси и каршеринге показывают эффективность на фоне ДВС, заключает он.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting говорит, что JAC за счет такого проекта сможет увеличить объемы поставок. С точки зрения крупноузловой сборки у «Москвича» не должно возникнуть проблем с использованием линий Renault, полагает он, однако затрудняется оценить, нужно ли будет адаптировать их для мелкоузловой сборки.

Ольга Никитина