Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шопинг шаговой доступности

Крупнейшие торгцентры потеряли четверть посетителей

Уход иностранных брендов наиболее остро почувствовали крупнейшие торгцентры — их посещаемость за год сократилась на 25%. Такая конъюнктура вынуждает девелоперов отказываться от реализации новых проектов, поэтому по итогам 2022 года ввод торговой недвижимости будет минимальным. Участники рынка не ждут восстановления интереса россиян к торгцентрам до середины следующего года.

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Как следует из данных Focus Technologies, с января по ноябрь 2022 года Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м площадей) в крупнейших торгцентрах (более 80 тыс. кв. м) в Москве и Подмосковье снизился на 25% год к году и на 39% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Трафик крупных торгцентров (40–80 тыс. кв. м) сократился меньше — на 7% год к году и на 24% по сравнению с 2019 годом. Посещаемость средних объектов (20–40 тыс. кв. м) осталась на уровне прошлого года, но на 26% ниже, чем до пандемии. Малоформатные торгцентры (5–20 тыс. кв. м), напротив, нарастили трафик за год на 1%, но по сравнению с 2019 годом сокращение составило 8%.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов подтверждает, что для многих качественных крупных объектов потери оказались существенными, в то время как в районных торгцентрах сформировался лист ожидания из потенциальных арендаторов. Руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев связывает устойчивость малоформатных торгцентров с ориентацией на товары повседневного спроса. На таких площадках всегда было минимальное присутствие западных брендов, в то время в крупноформатных объектах такие операторы являлись якорными арендаторами, добавляет он. По данным NF Group, об уходе с российского рынка в этом году объявили 20 игроков. Господин Васильев отмечает, что большие торгцентры в значительной степени пострадали и от сокращения покупательной способности населения.

Сложившаяся ситуация повлияла и на снижение девелоперской активности. По оценкам компании «Магазин магазинов», в России в этом году пока сданы только 122 тыс. кв. м торговых площадей. Это рекордно низкий показатель. Для сравнения: в 2021 году было введено в 6,5 раза больше. В NF Group ждут, что по итогам года будут сданы 148 тыс. кв. м торговых площадей, что на 38% ниже изначального прогноза.

Строить новые моллы нерентабельно и новое предложение формируют в основном районные торгцентры площадью до 20 тыс. кв. м, отмечает исполнительный директор Glincom Иван Татаринов. В Москве, по данным директора CORE.XP Надежды Цветковой, средняя площадь вводимых торгцентров сейчас составляет 14 тыс. кв. м, в регионах — 17 тыс. кв. м. «Новые крупные торгцентры рассматриваются только в городах с низкой обеспеченностью площадями»,— говорит региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Партнер Nikoliers Анна Никандрова указывает, что 47% арендопригодных площадей девелоперы сейчас реализуют в формате районных объектов, 41% — в составе комплексной жилой застройки, 12% — на транспортно-пересадочных узлах.

Доля пустующих площадей в российских торгцентрах за год увеличилась на 3 п. п, до 12%, свидетельствуют подсчеты «Магазина магазинов». Рост происходит, несмотря на активный выход локальных брендов. Так, по словам Евгении Хакбердиевой, в торгцентрах Москвы и Подмосковья в этом году открылись 27 универмагов и мультиформатных концепций с одеждой российских брендов. В сегменте стрит-ритейла на рынок вышли 17 локальных игроков, что в два раза выше показателя прошлого года, замечает она. Сложности с заполняемостью площадей могут вынудить девелоперов корректировать планы и в дальнейшем. Госпожа Цветкова указывает, что на 2023 год девелоперы пока заявляют строительство 274 тыс. кв. м, но эти планы неокончательные.

Михаил Васильев не ожидает заметного восстановления посещаемости торгцентров в первом полугодии следующего года. Об этом же говорит и Надежда Цветкова, поясняя, что сегмент торговой недвижимости пережил несколько волн трансформации: развитие онлайн-ритейла, пандемия, геополитический кризис. Рынок меняется и не вернется в прежнюю конфигурацию, большая часть собственников и управляющих объектов находится в поиске новых концепций, говорит госпожа Никандрова. Хотя господин Ванчугов считает, что операторам целесообразно не форсировать события и переждать сложный период. В качестве негативного примера он приводит ситуации, когда владельцы торгцентров сдают площади ритейлерам из Турции по цене складских помещений. Но такие магазины, предупреждает эксперт, управляются соответствующим образом и оказываются неэффективными с точки зрения привлечения трафика и генерации денежного потока.

Александра Мерцалова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...