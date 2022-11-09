Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пираты зачастили в Office

Россияне не готовы отказаться от продуктов Microsoft

За день в России фиксируется до 185 тыс. фактов загрузки системного и офисного ПО от Microsoft через торренты, подсчитали в Peer Trace. Популярность раздач Windows и Office растет с августа, участники рынка связывают это со спросом школьников и студентов. Однако эксперты допускают, что серьезный вклад в показатели вносит и коммерческий сектор, который пока не может интегрировать компьютеры на Linux в инфраструктуру.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с информацией Peer Trace (дистрибутор данных о загрузках контента) о количестве уникальных IP-адресов из РФ, с которых посредством торрентов скачиваются или раздаются пиратские копии Windows и Microsoft Office. Сервис выявил 174 тыс. фактов загрузки и раздачи только в течение 1 ноября этого года. Это на 24,4 тыс. больше, чем в тот же день в 2021 году.

В Peer Trace отмечают, что число раздач и загрузок Windows и Microsoft Office российскими пользователями, если не учитывать падения по выходным, постепенно растет с конца лета, пик в 185 тыс. фактов пришелся на 24 октября.

Microsoft в марте из-за военной операции на Украине прекратила продажи новых продуктов в РФ, в июне компания сообщила о сокращении операций в стране. Доступность ее ПО на российском рынке снизилась: из ассортимента розничных и интернет-магазинов пропала подписка на офисный пакет Microsoft 365. В сентябре Softline и принадлежащий ему Allsoft возобновили продажи подписок, но к ноябрю количество доступных для заказа продуктов Microsoft снова сократилось.

В Allsoft, где еще в октябре можно было оформить подписку на Microsoft 365, сейчас можно купить только неограниченную, но более дорогую лицензию на Office 2021. В компании пояснили “Ъ”, что такие ключи будут доступны только до окончания складского запаса: «Пользователи начинают переходить на российские аналоги из-за ограничений в поставках».

Популярность раздач Windows и Office на торрентах, по данным Peer Trace, росла и в конце 2021 года, со 106 тыс. адресов в начале августа до 160 тыс. в конце декабря. Спрос на пиратские версии продуктов Microsoft в России «привязан к образовательным этапам в школах и вузах», отмечает источник “Ъ” в сфере разработки ПО: «Когда растет потребность в популярных решениях для написания текстов и оформления таблиц, увеличивается и количество загрузок с торрентов». Спад активности и в нынешнем, и в прошлом году приходится на лето, но даже минимальные значения (96 тыс. за 21 июля 2021 года против 132 тыс. за 16 июля 2022 года) свидетельствуют о росте раздач.

Частные потребители «считают, что раз Microsoft ушла из России, то ее права можно нарушать» вне зависимости от доступности Windows и Office в продаже, полагает директор Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП) Дмитрий Соколов. Роста использования нелицензионного ПО среди компаний не наблюдается, заверил он, сославшись на результаты проверок по заявлениям правообладателей в полицию.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, напротив, считает, что к росту загрузок пиратских копий Windows причастны именно корпоративные пользователи, которым нужно расширять парк ПК. По его словам, интегрировать компьютеры на Linux в инфраструктуру, построенную на решениях Microsoft, практически невозможно: «Поэтому, чтобы соблюдать план по импортозамещению, компании закупают самый дешевый Linux из реестра отечественного ПО, а на компьютеры ставят взломанную ОС от Microsoft».

В госсекторе переход на отечественное ПО осуществляется плановым методом, частные же пользователи выбирают софт исходя из привычки, сказал исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Он предположил, что росту загрузок пиратских версий Windows способствовало увеличение доли компьютеров без предустановленной ОС (см. “Ъ” от 6 июля). Изменить ситуацию, по его мнению, могут «как ограничения на скачивание новых версий Windows, так и появление новых продуктов, которые в системах на базе Linux будут работать лучше».

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...