Пираты зачастили в Office

За день в России фиксируется до 185 тыс. фактов загрузки системного и офисного ПО от Microsoft через торренты, подсчитали в Peer Trace. Популярность раздач Windows и Office растет с августа, участники рынка связывают это со спросом школьников и студентов. Однако эксперты допускают, что серьезный вклад в показатели вносит и коммерческий сектор, который пока не может интегрировать компьютеры на Linux в инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с информацией Peer Trace (дистрибутор данных о загрузках контента) о количестве уникальных IP-адресов из РФ, с которых посредством торрентов скачиваются или раздаются пиратские копии Windows и Microsoft Office. Сервис выявил 174 тыс. фактов загрузки и раздачи только в течение 1 ноября этого года. Это на 24,4 тыс. больше, чем в тот же день в 2021 году.

В Peer Trace отмечают, что число раздач и загрузок Windows и Microsoft Office российскими пользователями, если не учитывать падения по выходным, постепенно растет с конца лета, пик в 185 тыс. фактов пришелся на 24 октября.

Microsoft в марте из-за военной операции на Украине прекратила продажи новых продуктов в РФ, в июне компания сообщила о сокращении операций в стране. Доступность ее ПО на российском рынке снизилась: из ассортимента розничных и интернет-магазинов пропала подписка на офисный пакет Microsoft 365. В сентябре Softline и принадлежащий ему Allsoft возобновили продажи подписок, но к ноябрю количество доступных для заказа продуктов Microsoft снова сократилось.

В Allsoft, где еще в октябре можно было оформить подписку на Microsoft 365, сейчас можно купить только неограниченную, но более дорогую лицензию на Office 2021. В компании пояснили “Ъ”, что такие ключи будут доступны только до окончания складского запаса: «Пользователи начинают переходить на российские аналоги из-за ограничений в поставках».

Популярность раздач Windows и Office на торрентах, по данным Peer Trace, росла и в конце 2021 года, со 106 тыс. адресов в начале августа до 160 тыс. в конце декабря. Спрос на пиратские версии продуктов Microsoft в России «привязан к образовательным этапам в школах и вузах», отмечает источник “Ъ” в сфере разработки ПО: «Когда растет потребность в популярных решениях для написания текстов и оформления таблиц, увеличивается и количество загрузок с торрентов». Спад активности и в нынешнем, и в прошлом году приходится на лето, но даже минимальные значения (96 тыс. за 21 июля 2021 года против 132 тыс. за 16 июля 2022 года) свидетельствуют о росте раздач.

Частные потребители «считают, что раз Microsoft ушла из России, то ее права можно нарушать» вне зависимости от доступности Windows и Office в продаже, полагает директор Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП) Дмитрий Соколов. Роста использования нелицензионного ПО среди компаний не наблюдается, заверил он, сославшись на результаты проверок по заявлениям правообладателей в полицию.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, напротив, считает, что к росту загрузок пиратских копий Windows причастны именно корпоративные пользователи, которым нужно расширять парк ПК. По его словам, интегрировать компьютеры на Linux в инфраструктуру, построенную на решениях Microsoft, практически невозможно: «Поэтому, чтобы соблюдать план по импортозамещению, компании закупают самый дешевый Linux из реестра отечественного ПО, а на компьютеры ставят взломанную ОС от Microsoft».

В госсекторе переход на отечественное ПО осуществляется плановым методом, частные же пользователи выбирают софт исходя из привычки, сказал исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Он предположил, что росту загрузок пиратских версий Windows способствовало увеличение доли компьютеров без предустановленной ОС (см. “Ъ” от 6 июля). Изменить ситуацию, по его мнению, могут «как ограничения на скачивание новых версий Windows, так и появление новых продуктов, которые в системах на базе Linux будут работать лучше».

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев