Пробегство от санкций

Несмотря на отсутствие официальных поставок в РФ люксовых и премиальных брендов, некоторые дилеры не отказались от открытия для них автосалонов. Каналом для пополнения складов стал параллельный импорт, который наиболее рентабелен именно для дорогих машин. Аналитики отмечают, что в условиях ввоза не через официальные каналы для клиентов все равно важно покупать машины через дилера из-за наличия возможностей по сервису и предсказуемости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Официальный дилер Lamborghini «Автодом» открыл монобрендовый салон марки в «Москва-Сити», хотя поставки новых автомобилей марки в страну были приостановлены еще весной. Салон пополняется автомобилями по параллельному импорту. Фактически это новые машины с небольшим пробегом, но купленные не у официального импортера.

Глава «Автодома» Андрей Ольховский поясняет, что проект был начат еще в 2020 году, но «его реализация затягивалась». При этом, по его словам, объем предложений сейчас гораздо выше, чем в 2021 году: «Несмотря на более низкий спрос, мы можем предложить практически всю гамму линейки автомобилей Lamborghini. Отличие от обычной ситуации в том, что наши клиенты не могут заказать автомобиль с персонально их опциями и должны ориентироваться на то, что есть в наличии в шоурумах».

Другие опрошенные “Ъ” крупные дилеры от таких открытий воздержались. Директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова объясняет такое решение «анализом ситуации на авторынке». Однако, продолжает она, экономика в таких открытиях может быть, «если это не единичные поставки под заказ, а масштабные партии». У «Ключавто» сейчас 4 тыс. машин, поставленных через параллельный импорт на юрлицо, среди марок в том числе Toyota, Lexus, Mazda, Mercedes, BMW, Audi и Land Rover. При этом популярностью пользуются не премиальные модели, а Toyota RAV4, Toyota Camry и Toyota Avalon.

«Авилон» по параллельному импорту также ввозит автомобили массового и премиального сегментов. Среди ввезенных по процедуре параллельного импорта такие модели, как Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, новый Jeep Grand Cherokee, Volkswagen Bora, электромобили Volkswagen ID6, Audi Q5 E-tron, рассказывает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. Определенный спрос на автомобили сегмента люкс сохраняется, продолжает он, «а значит, их поставки по процедуре параллельного импорта — вопрос времени».

Андрей Ольховский говорит, что параллельный импорт эффективнее в сегментах премиум и люкс, так как маржинальность сделок намного выше, чем в массовом сегменте: «Стоимость перевозки одного автомобиля примерно одинаковая, а цена продажи выше». Он также добавляет, что «автомобили бутиковых брендов не могут продаваться как обычный автомобиль»: «Клиент, который приобретает такой автомобиль, должен быть уверен, что он его будет эксплуатировать, а не ремонтировать. Исключительно через официальных дилеров можно осуществлять такие сделки для гарантий всех сторон».

Кроме того, отмечает Юлия Овчинникова, открытие и переориентация точек продаж на поставки премиум-сегмента и люкс-марок в рамках параллельного импорта позволяет сохранить качество обслуживания клиентов и обеспечить постгарантийную поддержку, которая предусматривает в том числе наличие сертифицированного оборудования и программного обеспечения для диагностики и автоматического считывания информации об автомобиле.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что в условиях параллельного импорта — в особенности в люксовом и премиальном сегментах — клиентам важен понятный статус продавца автомобиля, возможности нести ответственность за сервис, а также его опыт ремонтов и диагностики конкретной марки. Но в целом, добавляет он, на юрлиц массово ввозятся и партии машин, которые не относятся к премиум-сегменту.

Ольга Никитина