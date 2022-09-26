На уголь еще навалят

Минфин решил ослабить нагрузку на сталелитейный сектор, который потерял маржинальный европейский рынок и пытается найти новые направления экспорта. Цена отсечения при взимании акциза на сталь будет увеличена до 30 тыс. руб. за тонну вместо прежних $300 задним числом с 1 августа. Но одновременно будет увеличена нагрузка на угольный сектор — помимо введения экспортных пошлин вырастет и НДПИ на уголь, что позволит собрать с отрасли дополнительно 30 млрд руб. в год. Это создает новые риски для российских угольных компаний на фоне перспектив снижения экспортных цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу, которые корректируют фискальную нагрузку на горно-металлургический сектор, рассказывают источники “Ъ”. Корректировка касается металлургов и угольщиков.

Во-первых, Минфин корректирует с 1 августа 2022 года цену отсечения для взимания акциза на жидкую сталь. Сейчас акциз обнуляется, если средняя экспортная цена сляба опускается ниже $300 за тонну, что по нынешнему курсу составляет около 18 тыс. руб. Теперь цена отсечения составит 30 тыс. руб. В августе, по данным ФАС, цена сляба составляла $433 за тонну (около 26,1 тыс. руб.). По оценкам Минфина, из-за этого изменения бюджет в этом году недосчитается 29,4 млрд руб. доходов. На период с 2023 года Минфин ожидает сборы акциза в размере 38 млрд руб. в год.

Источник “Ъ” среди металлургических компаний говорит, что корректировка акциза на жидкую сталь является важной мерой, но риски все равно остаются, так как не факт, что при текущей себестоимости производства планки в 30 тыс. руб. будет достаточно для обеспечения рентабельности. В Минфине, металлургических и угольных компаниях не предоставили комментариев.

Наиболее существенно меняется налоговая нагрузка на угольную отрасль. Как уже писал “Ъ”, вводится экспортная пошлина на уголь, хотя точные параметры пока не раскрывались. Однако Минфин также планирует временное увеличение НДПИ на уголь с 1 января по 31 марта 2023 года: ставки для антрацита, коксующегося угля и энергетического угля вырастут на 380 руб. за тонну. Это позволит привлечь в бюджет дополнительно 30 млрд руб. в год. Таким образом, рентные налоги на горно-металлургический комплекс, в том числе НДПИ, экспортные пошлины на уголь и удобрения, а также акциз на сталь, составят 270 млрд руб. в 2022 году, 217 млрд руб. в 2023 году, 226 млрд руб. в 2024 году и 232,2 млрд руб. в 2025 году.

Российские власти не давали прогнозов по уровню добычи угля в 2023 году. Негативный прогноз Минэнерго, который учитывает вступление в силу полного эмбарго ЕС на ввоз угля из РФ, предполагает падение добычи в 2022 году на 17%, до 365,1 млн тонн. Экспорт может снизиться на 30%, до 156 млн тонн. Кузбасс, основной добывающий регион, может сократить добычу на 12%, до 215 млн тонн угля, сообщал 22 сентября «Интерфакс» со ссылкой на министра угольной промышленности Кузбасса Олега Токарева. Уже в августе добыча в Кузбассе упала на 11,2% в годовом выражении, до 18,2 млн тонн. В августе по железной дороге Кузбасс отгрузил 17 млн тонн, что на 11% меньше, чем год назад.

Рентабельность угольных компаний уже под ударом, а в следующем году ситуация ухудшится на фоне ожидаемого снижения мировых цен на уголь. Собеседники “Ъ” на угольном рынке говорят, что продолжают продавать уголь на экспорт с существенным дисконтом. При этом себестоимость добычи в рублевом выражении существенно выросла (в некоторых случаях более чем на 60%) из-за повышения стоимости логистики, а также цен на топливо и взрывчатку. По оценкам «Ренессанс Капитала», введение экспортной пошлины на уголь в диапазоне 5–10% в случае падения цен на твердый и полумягкий коксующийся уголь FOB Австралия до $160 и $110 за тонну соответственно сократит чистую прибыль «Распадской» на 18–36%, «Мечела» — на 10–23%. Прогноз Fitch Ratings предполагает снижение цены на коксующийся уголь в 2023 году в два раза — до $200, а энергетический уголь из Австралии может подешеветь на 33%, до $240 за тонну.

Евгений Зайнуллин, Дмитрий Козлов