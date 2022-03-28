Селитра готовится к 1 мая

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Двухмесячное эмбарго на экспорт аммиачной селитры оказалось недостаточным для того, чтобы снизить цены на этот продукт в соответствии с пожеланиями аграриев, так что правительство решило продлить его с 1 апреля еще как минимум на месяц. По оценке отраслевых игроков, эмбарго может растянуться до конца мая. Существенных проблем в связи с этим производители удобрений не ожидают, отмечая, что все объемы смогут продать и внутри России, хотя и по более низкой цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Премьер Михаил Мишустин одобрил продление запрета на экспорт аммиачной селитры до 1 мая, сообщила пресс-служба правительства. В правительстве пояснили, что продление эмбарго позволит полностью обеспечить потребности российских аграриев и промышленных предприятий. О возможности увеличения срока ограничений в середине февраля уже говорили в Минсельхозе.

Впервые запрет на вывоз аммиачной селитры был введен 1 февраля сроком на два месяца по требованию аграриев, которые опасались дефицита этого наиболее востребованного для посевной удобрения на фоне резкого роста цен на мировых рынках. Тогда производители удобрений отнеслись к эмбарго спокойно, рассчитывая за оставшиеся месяцы наверстать объемы экспорта в рамках установленных 1 декабря квот. Как отмечают собеседники “Ъ” в производителях селитры, из-за продления эмбарго они недополучат часть прибыли из-за разницы в ценах (компании делают скидку российским аграриям от уровня экспортной альтернативы). Источники “Ъ” констатируют, что большая часть объемов аммиачной селитры (60% выпуска, по оценке «ВТБ Капитала») все равно потребляется внутри страны. План по производству селитры на 2022 год составляет 11 млн тонн, из которых 5,2 млн тонн пойдет аграриям, 2 млн тонн — промышленным потребителям, а оставшиеся объемы — на экспорт.

В крупнейших игроках пояснили, что продление эмбарго во многом связано с погодными условиями в ряде регионов, из-за которых на полях еще лежит снег, что отодвигает начало посевной. Вторым аспектом, говорят собеседники “Ъ”, является появление «еще одного крупного промышленного потребителя», который использует аммиачную селитру для взрывных работ, что усилило дефицит этого удобрения на рынке. При этом снижение экспорта из России может отразиться на мировых ценах на селитру, особенно с учетом остановки «Тольяттиазотом» отгрузок аммиака по трубопроводу до Одессы на фоне боевых действий на Украине.

По мнению участников рынка, чтобы полностью обеспечить спрос внутри России, запрет на экспорт может быть продлен и до конца мая.

Собеседники “Ъ” отмечают, что, в отличие от фосфорных удобрений, внутренний рынок РФ может потребить все объемы производимой в стране аммиачной селитры.

При этом аналогичных ограничений для фосфорных удобрений, которые используются во время осенней посевной, собеседники “Ъ” не ожидают.

Источник “Ъ” в одном из агрохолдингов говорит, что в этом году цена на аммиачную селитру держалась практически на уровне прошлого сезона. Там выступают за продление действия квот, поскольку это ограничивает рост цен на внутреннем рынке и повышает доступность удобрений.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский указывает, что эмбарго, во-первых, по-прежнему временное, а во-вторых, оно не снижает цену на внутреннем рынке. По его словам, российские производители удобрений ориентированы на экспорт, и в этой ситуации эффективнее было вводить квотирование — определить потребность аммиачной селитры в стране, остальное разрешить к свободному вывозу. Это, уверен Аркадий Злочевский, окажет более позитивное влияние на стоимость аммиачной селитры для российских аграриев.

Гендиректор агрохолдинга СТЕПЬ Андрей Недужко напоминает, что крупные сельхозпредприятия уже закупили аммиачную селитру заблаговременно в конце предыдущего года. Непосредственно перед внесением удобрения закупают малые и средние сельхозпроизводители, которым не нужны большие объемы и у которых нет возможности долго хранить удобрения. Сама компания уже внесла необходимые объемы в середине февраля. При этом в агрохолдинге считают, что для фосфорных удобрений, активная закупка которых начнется в июне-июле, меры поддержки государства будут актуальны, если будут введены с мая и распространятся до конца 2022 года.

Ольга Мордюшенко, Алексей Полухин