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Коммерсантъ FM
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Лэптоп прикрыл створки

Поставки ноутбуков в РФ сократились на 65%

По итогам января—ноября в Россию ввезено на 65% меньше ноутбуков в штуках, чем за тот же период 2021 года, подсчитали в GS Group. Привычные россиянам бренды HP, Lenovo, Asus и Acer сохранили лидирующие позиции на рынке в том числе благодаря параллельному импорту, но их доли заметно сократились. Зато поставки и продажи начали активно увеличивать Huawei, Honor и MSI, а также новички в лице Tecno, Infinix и Realme. По оценкам экспертов, в 2023 году растущие сейчас поставщики продолжат укреплять позиции.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными аналитического центра GS Group по поставкам в Россию ноутбуков за 11 месяцев: они сократились год к году на 65%, до 2,76 млн устройств. Лидирующие позиции на рынке разделяют HP и Lenovo, у которых по 15%. При этом доля HP год к году упала на 12 процентных пунктов, а Lenovo — только на два. Доля Acer составила 10% (годом ранее 12%), а Asus — 8% (годом ранее 14%). Позиции заметно укрепил Huawei, увеличив долю с 3% до 14%, и MSI — с 2% до 11%.

В продажах ноутбуков, по данным МТС, лидером в штуках за 11 месяцев также стал HP, заняв 19% рынка (23% годом ранее). На втором месте Asus с 16% (19% в прошлом году), такая же доля у Lenovo. Следом идут Acer 13% (15% в 2021 году), Honor — 8% (5% годом ранее), у Huawei — 7% (5%), у MSI — 6% (3%), доля Apple составила 6% (8%).

В деньгах первое место также у HP (16%), следом идет Asus (15%), Lenovo (14%) и Apple (10%). Снижение долей всех лидирующих брендов за год составило от одного до пяти процентных пунктов. MSI, Huawei и Honor смогли увеличить доли рынка в деньгах год к году до 9%, 7% и 7% соответственно.

Всего, по данным МТС, продажи ноутбуков в России за 11 месяцев год к году сократились на 17% в штуках и на 9% в деньгах. Абсолютные цифры МТС не раскрывает. Средняя цена устройства выросла на 10%, до 62 тыс. руб.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», за неполный год в РФ было продано 2,8 млн ноутбуков: «Более трети продаж в этот период пришлось на китайские бренды, в третьем и четвертом квартале их доля составила 40–45%». В ритейлере отмечают, что, несмотря на расширение ассортимента устройств из Китая за счет появления новых производителей, лидеры предыдущих лет остаются в наличии за счет доставок по параллельному импорту: «Такие устройства мы самостоятельно гравируем при участии профильного партнера или предлагаем наклейки с кириллицей, даем гарантию».

В «Ситилинке» приводят сопоставимые оценки: по данным компании, всего с начала года по октябрь в России продано более 2,5 млн ноутбуков. В этой сети самыми популярными брендами в штучном и денежном выражении стали Asus, HP и Lenovo: «Топ лидирующих брендов сохранился с прошлого года, но мы видим, что в 2022 году растет спрос на китайских производителей».

Что касается операционных систем, добавили в «Ситилинке», более 45% среди всех проданных ноутбуков приходится в этом году на модели с предустановленной Windows. Остальное приходится на другие ОС или устройства без них.

В прошлом году лидеры рынка в лице Acer, Asus, HP, Lenovo обеспечивали около 80% продаж ноутбуков в России, но к настоящему моменту их доля сократилась до 66%, а по итогам года может снизиться до 60%, считает директор по дистрибуции Merlion Татьяна Скокова: «Появилось много китайских брендов, ранее известных только IT-специалистам, они могут занять до 10%».

В 2023 году новички на рынке ноутбуков, в числе которых Tecno, Infinix и Realme, будут активно занимать ниши уходящих брендов, считает собеседник “Ъ” на рынке электроники: «Также возобновляют маркетинговые активности Honor и Huawei — они могут занять лидирующие позиции уже в середине 2023 года».

Тимофей Корнев

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