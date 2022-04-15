На Россию опускаются сторы

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Претендентов на статус главного разработчика отечественной альтернативы магазинам приложений App Store и Google Play становится все больше: после анонса аналога Google Play NashStore заявлено о запуске отечественного магазина приложений RuMarket, основным инвестором которого будет гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский. Эксперты предупреждают, что значительные затраты на магазин сложно окупить, и даже с господдержкой создать его с нуля под силу скорее экосистеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский запустил демоверсию веб-стора мобильных приложений RuMarket для устройств на Android, сообщил предприниматель “Ъ”, добавив, что инвестиции в проект составят около 100 млн руб. Источником будут частные инвестиции Анатолия Сморгонского и группы IT-предпринимателей (их имена не раскрываются). Магазин приложений может стать альтернативой в условиях, когда некоторые приложения исчезли из Google Play или их обновления недоступны, утверждают создатели проекта.

Google 10 марта сообщила, что российские пользователи не смогут покупать приложения и оплачивать подписки в Google Play из-за того, что перестали поддерживаться российские карты Visa и Маstercard, а позднее и карты «Мир». Российские разработчики заговорили об альтернативах: 29 марта директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков рассказал ТАСС о проекте NashStore, и, как писал “Ъ” 8 апреля, «Сбер» развивает проект SberStore), «Яндекс» может перезапустить закрытый в 2020 году «Яндекс.Store», а VK планирует представить платформу для разработчиков приложений в мае.

Сейчас в RuMarket доступно около 20 приложений, среди которых «ВТБ онлайн», Промсвязьбанк, Альфа-банк. «Мы ведем переговоры более чем со 100 разработчиками, среди которых "Сбер", "Яндекс", VK и другие»,— рассказывают в сервисе. «Мы готовы рассматривать возможность размещения наших приложений в новых магазинах, если они будут отвечать нашим стандартам качества и безопасности»,— заявили “Ъ” в пресс-службе «Яндекса», не уточнив, будет ли заключено соглашение с RuMarket. В Сбербанке не ответили на запрос, в VK отказались от комментариев.

Предполагается, что первая версия RuMarket будет бесплатна для пользователей и разработчиков, уточняет представитель сервиса.

«Мы планируем монетизировать проект, однако для начала необходимо оценить активность аудитории и разработчиков приложений, интерес рынка и многое другое. Возможностей для монетизации много: начиная от комиссий и заканчивая продажей рекламного инвентаря»,— пояснил Анатолий Сморгонский.

Магазин приложений может монетизироваться за счет комиссий, которые платят разработчики, и различных услуг для них, в том числе продвижения, говорит гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. «Но практика показывает, что реальной бизнес-истории в магазине приложений нет. Так, "Яндекс" закрыл "Яндекс.Store", потому что значительные расходы на него не окупались»,— напоминает эксперт. Если же говорить о подобных проектах как о госзаказе, то выполнить его могут разве только крупные экосистемы вроде «Сбера» и «Яндекса», считает господин Казарян. И даже в этом случае потребуются значительные затраты на облачные хранилища, инфраструктуру для доставки (CDN), безопасность, API (Application Programming Interface, интерфейс программирования приложений), контроль версий, платежный шлюз и др.

Создателям таких сторов нужно иметь штат сотрудников, в чьи задачи будет входить только обеспечение безопасности, предупреждает директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина. По ее словам, обеспечить информационную безопасность пользователей новых отечественных веб-сторов, которые сейчас запускаются с нуля — сложная задача, так как подобные сервисы будут целью атак злоумышленников.

Валерия Лебедева