Электроника не кадрируется

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Правительство хочет к 2030 году увеличить ежегодный приток кадров в радиоэлектронику с 1 тыс. до 9 тыс. человек. Такая цель будет поставлена в новом федеральном проекте в рамках разрабатываемой вице-премьерами Юрием Борисовым и Дмитрием Чернышенко национальной стратегии развития отрасли. Планируется создавать на базе вузов «молодежные лаборатории», увеличить целевой набор на профильные специальности, а также выделять гранты на проекты студентов. Все это потребует 312 млрд руб. из бюджета. Однако сами студенты пока слабо заинтересованы в работе на российских предприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с обновленной версией презентации нового национального проекта развития радиоэлектронной промышленности в России до 2023 года. Его подлинность подтвердил источник в правительстве. По словам одного из собеседников “Ъ” в отрасли, презентация была подготовлена Минпромторгом 16 апреля и разослана ключевым игрокам рынка с просьбой направить предложения до 18 апреля.

Из документа следует, что правительство рассчитывает к 2030 году почти на порядок увеличить число специалистов, вовлекаемых в производство и проектирование радиоэлектроники,— с 1 тыс. до 9 тыс. человек ежегодно. Сейчас вузы РФ выпускают 20 тыс. профильных специалистов в год, но только 5% остаются в профессии, говорится в презентации. Всего в отрасли работают около 300 тыс. человек, средний возраст половины которых составляет 45–50 лет. На молодые кадры (20–29 лет) приходится только 2%. О том, что власти считают нужным увеличить кадровую конверсию выпускников вузов с 5% до 35% и создать на базе учебных дизайн-центров не менее 1 тыс. проектных команд, “Ъ” рассказывал 15 апреля.

Чтобы снизить кадровый голод, планируется запустить федеральный проект «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности», на который потребуется 312 млрд руб. из бюджета. Проект будут курировать вице-премьер Юрий Борисов и заместитель главы Минобрнауки Алексей Медведев, следует из документа. В аппарате Юрия Борисова, Минобрнауки и Минцифры “Ъ” не ответили. В Минпромторге и аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко отказались от комментариев.

Правительство хочет обеспечить «сквозную подготовку и управление кадрами» от школ до вузов и рабочих мест, запустить в вузах совместные с предприятиями лаборатории, увеличить целевой набор на профильные кафедры, вовлекать студентов в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), ежегодно запускать не менее 25 «молодежных лабораторий».

Также в планах стоит запуск грантовой поддержки проектов и команд на базе университетов и малых компаний. Такой подход, рассчитывают авторы проекта, позволит к 2030 году дополнительно подготовить и удержать в отрасли около 60 тыс. специалистов, обеспечив российские предприятия кадрами на 100%.

Кадровый голод давно остается одной из самых болезненных проблем для радиоэлектронной отрасли. Как сообщал “Ъ” 11 октября 2021 года, вице-премьер Юрий Борисов поручил Минцифры проанализировать движение ключевых кадров в области электроники между российскими и зарубежными компаниями. Но крупные российские производители также активно переманивают ключевых специалистов у конкурентов, что тормозит реализацию крупных проектов.

Директор Института радиотехнических систем и управления ЮФУ Антон Болдырев считает, что более тесная интеграция вузов с промышленными предприятиями поможет увеличить число студентов, готовых работать по специальности на профильных предприятиях. «Нужно делать больший акцент на промышленность. Если будут заказы для наших конструкторских бюро, мы сможем не только выполнять эти НИОКР, но и обучать на них студентов»,— говорит он.

Однако сами студенты пока скептически относятся к перспективе работать на российскую микроэлектронику, следует из презентации «Лояльность студентов инженерно-технических вузов работодателям высокотехнологических отраслей промышленности» (есть у “Ъ”), представленной на выставке «Электроника-2022», которая проходила 12–14 апреля в Москве. Из нее следует, что 45% студентов инженерно-технических вузов по итогам опроса критически отнеслись к идее работать на российских предприятиях, 30% отнеслись к ней нейтрально и только 25% — положительно.

По словам директора консорциума «Базис» Арсения Брыкина, одна из основных проблем отрасли сейчас — отток и текучка молодых кадров на оборонных предприятиях. «Сегодня выпускники вузов хотят на старте иметь высокую зарплату, но на деле на профильных предприятиях получают 40–60 тыс. руб.»,— говорит он. Зарплаты в отрасли растут медленно, и не каждое предприятие готово вовлечь талантливого выпускника в масштабный и интересный проект, отмечает эксперт. В итоге, поясняет он, кто-то меняет сферу деятельности, а кто-то уходит в более платежеспособные компании, в том числе иностранные. Ситуация осложняется и тем, что после начала спецоперации зарубежные компании с центрами разработки в РФ предлагали российским сотрудникам переезд, подчеркивает собеседник “Ъ” на IT-рынке.

Никита Королев