Linux выходит в массы

Один из крупнейших ритейлеров «М.Видео-Эльдорадо» запускает розничные продажи отечественной операционной системы «Ред ОС» и офисного пакета «Р7-Офис». Разработчики рассчитывают, что на фоне проблем с доступом к продуктам Microsoft смогут уже к середине 2023 года стать лидерами в потребительском сегменте. Но эксперты сомневаются в таких перспективах: российские операционные системы и софт могут некорректно работать с внешними устройствами, такими как принтеры, сканеры и наушники, адаптированными под Microsoft, а менять всю периферию для потребителя будет слишком накладно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запускает розничные продажи российской операционной системы «Ред ОС» (базируется на открытой системе Linux), а также офисного пакета «Р7-Офис», рассказали “Ъ” в ритейлере. «Ред ОС» будет представлена в двух категориях: «рабочая станция» (для ПК) стоимостью 3,5 тыс. руб. и «сервер» (для серверного оборудования) за 9,5 тыс. руб. Стоимость офисного ПО «Р7-Офис» начинается от 3,5 тыс. руб. «Решения российских разработчиков конкурентоспособны, становятся более узнаваемыми и востребованными»,— считают в «М.Видео-Эльдорадо», добавив, что «определенные запасы американского софта Microsoft сохраняются».

После начала военных действий на Украине Microsoft объявила о сокращении присутствия в России, остановила продажи и поставки своей продукции в страну (см “Ъ” от 8 июня). После этого интерес пользователей к пиратским версиям Windows вырос на 80–250% (см. “Ъ” от 27 июня). В то же время российские разработчики ОС утверждали, что продажи отечественных операционных систем для физических лиц с апреля выросли примерно на 20%.

Розничные продажи «Ред ОС» впервые начались в «Ситилинке» в конце 2021 года. В ритейлере отметили, что в августе продажи ОС выросли в штуках более чем вдвое по сравнению с июлем. Абсолютные продажи в «Ситилинке» не раскрыли.

Продукция «Р7» впервые будет представлена в рознице. «Это часть целевой программы "Р7" по расширению присутствия на рынке. Работа по направлению началась еще в декабре прошлого года и связана с большим спросом в сегменте малого и среднего бизнеса»,— пояснила “Ъ” гендиректор «Р7» Наталия Агафонова, отметив, что компания намерена занять лидирующие позиции в потребительском сегменте к середине 2023 года.

Прямым конкурентом «Р7» выступает компания «Новые облачные технологии», которая разрабатывает пакет офисных программ «МойОфис». Он сейчас не представлен в розничных сетях. Директор по продуктовому маркетингу «МойОфис» Петр Щеглов связывает шаг «М.Видео-Эльдорадо» с отсутствием зарубежных альтернатив на рынке и увеличением спроса на отечественные продукты. «Очевидно, что продажа в рознице направлена на усиление присутствия разработчиков в потребительском сегменте, где исторически доминируют продукты ушедшего с рынка иностранного вендора, в том числе и распространяемые нелегально»,— говорит он. По его словам, «МойОфис» также изучает возможность выхода в ритейл.

Однако собеседник “Ъ” на IT-рынке сомневается, что подобные продукты станут заметно востребованы, «основной спрос будет со стороны тех, кому необходимо лицензионное ПО, это в первую очередь корпоративные заказчики». Простые потребители же предпочтут пиратские версии Windows.

Еще далеко не все устройства адаптированы под работу с Linux и имеют соответствующие драйверы для контроллеров связи, изображения и периферии, поэтому могут возникнуть проблемы с Wi-Fi, Bluetooth, а также с подключением сторонних устройств, таких как принтеры, сканеры, наушники, отмечает другой источник “Ъ” на IT-рынке. «Чтобы минимизировать подобные риски, устройства необходимо заранее протестировать на корректную работу под управлением ОС на Linux, прежде чем они попадут к пользователю»,— подчеркивает собеседник “Ъ”. По его мнению, приобретая ОС «из коробки», потребитель должен заранее ориентироваться на список совместимого с ней оборудования либо понимать, куда сможет обратиться за техподдержкой.

Гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков считает, что основная проблема всех альтернативных ОС — в отсутствующем прикладном ПО и функционале. «Пользователи просто привыкли работать в среде Microsoft Office, и другим — российским — компаниям для преодоления этого барьера может потребоваться много времени с учетом несопоставимого объема инвестиций в продукт, которые делают зарубежные компании»,— говорит он.

Тимофей Корнев