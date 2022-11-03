Ноутбуки поредели

В третьем квартале продажи ноутбуков в РФ упали на 55% год к году, а в целом за январь—сентябрь — на 32%, подсчитали дистрибуторы и ритейлеры. При этом в корпоративном сегменте падение продаж оказалось в несколько раз выше, чем в потребительском. Снижение спроса связано не только с дефицитом ноутбуков, но и с обновлением их общего парка в пандемию, а также со спецификой запроса корпоративных клиентов, который пока не могут удовлетворить имеющиеся запасы и ограниченный параллельный импорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

За девять месяцев в России было продано 2,1 млн ноутбуков, что на 32% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, рассказали “Ъ” в «Марвел-Дистрибуции». Всего за третий квартал было реализовано 544 тыс. ноутбуков, что на 55% меньше год к году, сообщил “Ъ” источник в одном из ритейлеров. Речь, по его словам, совокупно о корпоративных и розничных продажах.

Падение продаж в розничном сегменте (на него приходится 62% рынка) за девять месяцев оказалось гораздо меньше, чем в корпоративном (по расчетам “Ъ” на базе данных компании, на 18% и 47% соответственно), уточнил бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин: «Это значит, что закупочные процедуры в корпоративном сегменте осложнены, поскольку запрос на технические характеристики устройств зачастую не удовлетворяется тем, что осталось в стоках». В рознице, по его словам, также формируется отложенный спрос: поставки, которые успеют прийти в этом году, смогут смягчить падение рынка до 35% год к году. Аналитик добавляет, что в начале года средняя цена ноутбука составляла 61,3 тыс. руб., в марте был скачок до 79,5 тыс. руб., а в сентябре средний чек за устройство опустился до 55,6 тыс. руб., что выше сентября 2021 года на 2,5%.

Средний чек на ноутбук по итогам третьего квартала увеличился на 5% год к году, уточнили в МТС: «Рост связан с изменением потребительских предпочтений — россияне стали чаще выбирать мощные игровые лэптопы вместо недорогих моделей среднего ценового сегмента». Доля продаж игровых мониторов в России за девять месяцев увеличилась до 50% рынка в целом (см. “Ъ” от 24 октября). В «Ситилинке» отметили, что из-за ухода премиальных брендов на рынке ноутбуков наблюдается дефицит, который сохранится до конца года: «Поддержало рынок появление новых китайских игроков — например, Chuwi и Hasee, и в целом поставки производителей КНР».

Новых закупок ноутбуков во втором квартале уже почти не было: сети распродавали остатки, говорит партнер и руководитель группы по работе с телекоммуникационными, медиа- и технологическими компаниями ДРТ Григорий Дубровский: «К уменьшению запасов и ассортимента привело сокращение числа поставщиков из-за ухода крупных иностранных производителей, а для выстраивания каналов параллельного импорта нужно время». Снижение же продаж ноутбуков вызвано как падением объема предложения, так и некоторым ростом отпускных цен на дефицитные модели, добавляет эксперт.

Во время пандемии компании и частные пользователи очень активно скупали ноутбуки для удаленной работы, отмечает аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов: «У ноутбуков достаточно длинный жизненный цикл, и все те, кто в 2020 году купил ноутбуки, в обновлении устройств пока не нуждаются». Кроме того, благодаря массовому уходу западных компаний на вторичный рынок вылился огромный поток ноутбуков, частично поглотив спрос, уточняет он.

Почти весь год ритейлеры продавали складские запасы и небольшие поставки параллельным импортом, добавляет эксперт. Но, по его словам, в конце года начнут выходить «крупные партии ноутбуков отечественных брендов» и расширятся поставки зарубежных.

Анастасия Гаврилюк, Тимофей Корнев