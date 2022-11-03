Комбайны сбрасывают ход

Продажи отечественной сельхозтехники продолжили расти в третьем квартале, показав рост на 19% за девять месяцев. Но спрос на рынке ослаб на фоне низких цен на зерно. В «Росспецмаше» полагают, что в четвертом квартале рынок останется на уровне третьего квартала, и призывают в следующем году нарастить господдержку. С этим согласны и аналитики, предупреждая, что рост операционных затрат аграриев вынуждает их откладывать покупку новой техники, что может привести к «инвестиционной паузе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Продажи отечественной сельхозтехники в РФ в январе—сентябре выросли на 19%, до 168 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». При этом объем выпуска техники оказался лишь на 6% выше, чем годом ранее (174 млрд руб.),— аналогичные темпы прироста были и по итогам первого полугодия. Рост реализации продолжает замедляться: так, по итогам шести месяцев он составлял 21,7% (113,3 млрд руб.), первого квартала — 46,8% (55,7 млрд руб.).

Замглавы «Росспецмаша» Денис Максимкин напоминает, что по итогам 2021 года выпуск и реализация отечественных заводов выросли на 32–46%, достигнув рекордных показателей. «С таким уровнем спроса сельхозмашиностроители вошли в этот год. В итоге продажи еще оставались высокими, а темпы выпуска стали замедляться только в марте на фоне логистических проблем и недопоставок компонентов»,— поясняет он. При этом господин Максимкин не связывает нынешние темпы роста в денежном выражении с удорожанием техники, говоря, что средняя базовая цена единицы произведенной сельскохозяйственной техники в 2022 году выросла в пределах индекса цен производителей промышленной продукции. Но цены на отдельные модели в феврале—марте выросли на 20% и более на фоне роста их себестоимости из-за удорожания металла и комплектующих.

Что касается объемов производства, то по итогам января—сентября вырос выпуск тракторов на 0,7%, до 4,4 тыс. штук. В плюсе также производство жаток (рост на 25%, до 2,1 тыс. штук), опрыскивателей (на 23%, до 1,7 тыс. штук), машин для внесения удобрений (на 20%, до 644 штук), косилок (на 9%, почти до 1,8 тыс. штук), а также плугов (на 9%, до 3,2 тыс. штук).

Отгрузки техники отечественных игроков в четвертом квартале, вероятно, сохранят текущие темпы. «В августе цены на зерно резко пошли вниз, дошли до уровня себестоимости и находились там до сентября. Сейчас мы наблюдаем корректировку, но до уровня июня цены на зерно пока не подросли»,— поясняет господин Максимкин.

«На фоне общей ситуации с зерном, в том числе ценами, и понимания у аграриев, что скоро нужно чем-то засевать поля, клиенты постепенно перестают инвестировать в технику, концентрируясь на оперативных задачах»,— говорит председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов. Он отмечает, что техника на рынке РФ подорожала на 20–40%, иногда и на 60%, а клиенты стали обращать гораздо больше внимания на цены. Господин Алтынов ожидает, что даже при росте цен на зерно рынку вряд ли удастся избежать инвестиционной паузы, что может привести к существенному снижению продаж на несколько месяцев.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting говорит, что цены на зерно, удобрения, семена и средства защиты растений, а также высокий курс рубля оказывают крайне негативное влияние на операционную деятельность аграриев. Посевная кампания в этом году обойдется в рублях примерно на 25% дороже, чем в 2021 году, продолжает он, и на этом фоне логично, что фермеры переориентируют расходы в пользу операционных затрат, откладывая закупку новой техники. Аналитик полагает, что рынок техники вряд ли опустится до минимумов, но точно сократится. «Продажи российских производителей тоже просядут, так как крепкий рубль, рост цен на металлы и компоненты, перестройка цепочек поставок, сложности с комплектующими, удорожание кредитов приводят к резкому росту цены, поэтому российская техника становится менее инвестиционно привлекательной. Этот резкий рост цен по-хорошему должен быть сглажен мерами господдержки»,— заключает господин Бабанский.

Традиционно наиболее популярной мерой поддержки спроса на сельхозтехнику была программа 1432, по которой аграрии могли получить скидку. В следующем году на нее заложено только 2 млрд руб. «Росспецмаш» предлагает предусмотреть финансирование «с учетом фактической потребности сельхозмашиностроителей» до 2030 года.

Ольга Никитина