Погрузчики косятся на восток

Отечественные производители дорожно-строительной техники (ДСТ) за девять месяцев увеличили продажи на 30%, до 48 млрд руб. При этом «Росспецмаш» недоволен демпингом со стороны китайских компаний, предлагая поднять утильсбор для защиты рынка. Другие представители рынка отмечают, что такая мера создает риски и для российских игроков, хотя признают растущую конкуренцию со стороны Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Продажи отечественной ДСТ на рынке РФ по итогам девяти месяцев выросли на 30% в денежном выражении, достигнув 48,2 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». Темпы отгрузок в июле—сентябре немного выросли по сравнению с первым полугодием, когда продажи росли на 28%. Динамика выпуска оказалась примерно такой же: рост на 38% (53,3 млрд руб.) против увеличения производства на 35% в январе—июне.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что рост продаж в стоимостном выражении — это прежде всего следствие роста цен на материалы и комплектующие, а также увеличения стоимости заемного кредитования.

Во второй половине года рынок несколько стабилизировался, сказали “Ъ” в UMG СДМ (актив Объединенной машиностроительной группы), но по итогам восьми месяцев его динамика еще оставалась отрицательной (минус 2%). Кроме того, в августе рынок дорожно-строительной техники прибавил 25%. По их ожиданиям, рынок восстановится к концу года, но это коснется не всех сегментов: «Рынки экскаваторов-погрузчиков и телескопических погрузчиков, где доминировали европейские и американские производители, значительно просели и не восстановят объемы в ближайшее время».

Сегмент экскаваторов-погрузчиков, по данным «Росспецмаша», сократился в январе—сентябре на 52% против 47% в первом полугодии. В UMG СДМ говорят, что их продажи упали из-за проблем с поставками комплектующих.

В минус вышли и продажи автокранов — на 4%. Впрочем, остальные сокращающиеся сегменты, наоборот, немного выправились: так, реализация катков по итогам девяти месяцев падает на 28% (против 34% за полгода), кранов-трубоукладчиков — на 17% (ранее 34%). Фронтальные погрузчики показали рост на 50% против 34% за полугодие, экскаваторы — на 59% (против 31%), мини-погрузчики — на 20% (против 15%), автогрейдеры — на 11% (4%) и краны-манипуляторы — на 9% (6%). Также в 2,2 раза растут отгрузки телескопических погрузчиков.

В «Росспецмаше» отмечают, что иностранные компании не сталкиваются с необходимостью замещения комплектующих и «поэтому получили главное конкурентное преимущество». «Производители из ряда стран прибегают к демпингу, негативно влияя на развитие российского машиностроения»,— утверждают в ассоциации, предлагая «защитить внутренний рынок от импорта за счет введения антидемпинговых мер и повышения ставок утильсбора». О демпинге со стороны иностранных поставщиков, в том числе китайских, в ассоциации говорили и до кризиса — летом 2021 года. Собеседники “Ъ” в отрасли тогда отмечали, что масштабы производства спецтехники в Китае в десятки раз выше, чем в РФ, что обеспечивает низкую себестоимость.

По словам Дмитрия Бабанского, укрепление рубля негативно сказалось на привлекательности российской техники по сравнению с китайской. «Также нашим производителям пришлось искать альтернативных поставщиков и выстраивать новую логистику, что также негативно сказалось на конкурентоспособности»,— заключает он, отмечая высокую поддержку экспорта со стороны КНР.

Представитель ассоциации «Спецавтопром» подчеркивает, что повышение утильсбора все еще бьет по всем потребителям, поскольку российские производители ежегодно сталкиваются с задержками по компенсациям утильсбора с конца лета до февраля. В итоге некоторые вынуждены брать кредиты на оплату утильсбора. При этом в сентябре вышло распоряжение правительства 2796, согласно которому выделяется 120 млрд руб. на субсидирование кредитов «Автодор-Лизингу» «на приобретение приоритетной импортной продукции» с широким списком ДСТ. По его словам, большая часть техники из перечня производится в РФ: «Существенные проблемы только по асфальтоукладчикам и бетоноукладчикам — нет мощностей, чтобы покрыть спрос. Но большинство номенклатуры объяснить сложно».

Сейчас, отмечает представитель ассоциации «Спецавтопром», европейская техника поставляется штучно по сложным схемам вроде «временного ввоза из Казахстана». Китайские поставки активно не растут из-за высокой загрузки логистических коридоров: «По три-четыре месяца техника ждет отгрузки на таможне в КНР, то есть в итоге ждать около полугода, тогда как российскую — от 30 дней».

Ольга Никитина