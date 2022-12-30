Работает — не трогай

Кризисы этого года перевернули представление о том, для чего хороша поддержка государства, особенно в трансграничных проектах. Если раньше заручиться ею было одним из залогов успеха, теперь ситуация стала обратной. Звучавшие еще летом торжественные заявления о тех или иных государственных идеях, как правило, выливались в их блокировку. Зато негромкие частные инициативы предпринимателей, причем с обеих сторон границы, зачастую оказывались эффективными и позволяли наладить процессы там, где государственная машина дала сбой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В течение 30 лет новой российской истории господдержка была практически гарантией успеха бизнеса, особенно в проектах за рубежом. Но после начала военных действий на Украине даже просто доброе слово от чиновников внутри страны может аукнуться неприятностями на международной арене. А уж протекция целого ведомства перед иностранными контрагентами рискует стать катастрофой для целой отрасли.

Так, например, вице-премьер Юрий Борисов в конце июня заявил, что Россия рассчитывает на помощь Китая в области микроэлектроники. «Это проблема. Как мы будем из нее выходить? Безусловно, мы будем правдами-неправдами искать выходы на эти фабрики. Пока у нас нет собственного производства, сделать конкурентоспособный проект невозможно. Конечно, мы рассчитываем на помощь коллег в Китае, которые раньше нас озаботились технологическим суверенитетом в этой области»,— рассказал он. В ответ потек поток информации о сворачивании присутствия в России Lenovo Group, Xiaomi, Huawei. И если до этого ходили какие-то разговоры о поставках чипов и даже строительстве завода по их производству в РФ с помощью китайских товарищей, теперь об этом публично даже не вспоминают.

Еще более наглядно новые правила игры проявляются в финансовой сфере. Самый яркий пример — организация приема за границей карт «Мир». Даже в начале «специальной военной операции» они работали в десяти странах, причем не только в ближнем зарубежье, но, например, в Турции и Вьетнаме. В турецкую лиру по картам «Мир» шел прямой пересчет из рубля без двойной конвертации, что заметно выгоднее, чем по картам международных платежных систем (МПС).

Казалось бы, отличный повод применить золотой принцип «работает — не трогай». Но, наверняка из самых лучших побуждений, 18 мая вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях (где ее и так принимали), а также об увеличении использования российского платежного средства в банкоматах страны.

А первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала на ПМЭФ в июне, что карты «Мир» могут начать принимать еще четыре страны. Внесли свою лепту и чиновники других стран, имеющих виды на российских туристов: представители Кубы, Ирана, Нигерии, Таиланда, Египта, Никарагуа, Эфиопии, Малайзии говорили о готовности или намерениях начать прием российских карт.

В результате Минфин США не выдержал и прямо предупредил банки, что сотрудничать с российской платежной системой нецелесообразно, так как финансовые организации «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США». Тогда же Financial Times сообщила, что США сосредоточили внимание на турецких банках, а Брюссель подготовил делегацию, чтобы напрямую выразить свои опасения официальным лицам страны. После этого турецкие банки один за другим перестали работать с картами «Мир».

Российский ЦБ не сдавался, увеличил усилия по поддержке отечественной платежной системы и встретился с турецкими коллегами, чтобы обсудить, как на фоне заявления европейских и американских регуляторов решить проблему туристов, привыкших обходиться в Турции без наличных. После этого западные партнеры активизировали давление не только на турецкие банки, но и банки стран бывшего СССР, которые начали один за одним отказываться от сотрудничества с картами «Мир».

Но самое интересное, что пока российские власти изо всех сил пытались помочь отечественным туристам и бизнесменам наладить расчеты за границей, закрывая одну их возможность за другой, сами граждане и бизнесмены не сидели сложа руки. Если говорить о финансовой сфере, то, несмотря на громкие заявления о неготовности сотрудничать с россиянами, многие банки ближнего и дальнего зарубежья продолжили выдавать соотечественникам карты МПС. Появилось заметное число посредников, которые, хоть и за больший процент, чем раньше, но оказались готовы переводить деньги из России за границу.

Более того, нашлись небольшие компании, которые аккуратно, без лишнего шума, наладили прием карт иностранных карт МПС в российских интернет-магазинах. В обратную сторону платежи тоже идут, несмотря на всю мощь западных санкций. Строгие предупреждения иностранным банкам не работать с картами «Мир» те стараются открыто не игнорировать, что не мешает торговцам разных стран принимать платежи россиян. Например, в том числе в странах, где карты «Мир» никогда не работали, в торговых и сервисных точках появились POS-терминалы российских банков. Некоторые даже принимают переводы через СБП, нанимая для этого релоцировавшихся россиян.

И примеров таких стратегий немало. После введения санкций ЕС против НРД, в результате чего оказались окончательно заморожены операции по иностранным активам российских инвесторов, попытки частных брокеров добиться их разблокировки для неподсанкционных инвесторов ЦБ пресекал, собираясь, судя по всему, действовать централизованно. Однако ситуация изменилась только к зиме, после того как профучастники рынка начали направлять западным регуляторам индивидуальные запросы на разблокировку. Стало ли это причиной последующих действий регуляторов Люксембурга и Бельгии на выдачу генеральных лицензий на работу с этими активами, неизвестно. Но вполне вероятно, что важную роль сыграло молчание ЦБ РФ.

Обходные пути нашли, конечно, не только финансисты — мгновенно возродилась популярная в 1990-е годы профессия перегонщика авто. Появились «специалисты», которые завозят из стран ближнего зарубежья и Азии автомобили, заодно раскручиваясь блоги на YouTube. Тем, кто завозил «разлоченные» смартфоны, которые в России всегда стоили несколько дороже, чем за границей, даже вспоминать азы бизнеса не пришлось. Байеры, летавшие раньше за модными коллекциями одежды в Милан, получили возможность существенно расширить ассортимент за счет ушедших из России марок, при этом увеличив объем и снизив риск за счет перехода из элитного сегмента в массовый. Минпромторг от подобной активности дистанцируется — вполне вероятно, именно этим помогая развитию альтернативной торговли.

Почти везде, где в последние месяцы расцвело живое предпринимательское творчество на фоне демонстративного молчания государства, бизнес потихоньку налаживается. За всеми многочисленными тропинками властям западных стран, пытающимся перекрыть способы обхода санкций, не уследить. А для чего теперь во внешней торговле нужно государство кроме пополнения бюджета за счет пошлин, акцизов и прочих ограничений? Это вопрос.

Максим Буйлов