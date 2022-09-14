Прокатный полустанок

На фоне потери крупных голливудских премьер в России закрылись 125 кинотеатров — 6% от их общего числа в феврале. Таким образом, самые пессимистичные прогнозы об остановке половины кинотеатров пока не оправдались. Оставшиеся закрывают лишь часть залов и рассчитывают на рост посещаемости в октябре, в том числе за счет выхода в прокат фильма «Сердце пармы». Но эксперты подчеркивают, что до конца года амбициозных релизов больше почти не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился со статистикой Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) и компании Comscore по кинопрокату в России. По их данным, после начала военных действий на Украине в конце февраля и последовавшего ухода из РФ киностудий-мейджоров в стране прекратили работу 125 кинотеатров. Их общее число уменьшилось в итоге на 6%, до 1994.

«Может показаться, что 6% не так много, но нужно учесть, что это именно полностью закрытые кинотеатры, а не процент неработающих залов»,— уточнил член АВК, гендиректор Comscore в России Роман Исаев. По его словам, в статистике учитываются как кинотеатры, которые закрылись окончательно, так и те, кто могут еще открыться. «К октябрю, когда выйдет в прокат "Сердце пармы" (экранизация Алексея Иванова, выходит 6 октября.— “Ъ”), количество работающих кинотеатров может вырасти, но незначительно. Вряд ли даже четверть уже закрытых сможет открыться»,— говорит господин Исаев.

В июне кинотеатры, которые продолжают работать, начали «замораживать» отдельные залы — постоянно или по будням (см. “Ъ” от 30 июня). Как пояснил Роман Исаев, доля неработающих залов достигла пика в июле — 41%. «Итогов сентября пока нет, но последние уик-энды оказались мертвыми: не было ярких новинок, а люди, в особенности в регионах, экономят после больших затрат на подготовку детей к школе»,— добавил господин Исаев. По данным единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, сборы кинотеатров за уик-энд 8–11 сентября составили 200 млн руб., годом ранее 9–12 сентября — 429 млн руб.

В объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» говорят, что с февраля закрыли только два кинотеатра в Москве: «Это пока единичные случаи, крайняя мера, которая рассматривается, если кинотеатр генерирует убытки». Представитель сети уточнил, что некоторые залы не работают всю неделю: «Мы задействуем их по необходимости». В сети рассчитывают на рост посещаемости в октябре, в том числе за счет «Сердца пармы».

В «Каро» также говорят, что закрыли только два кинотеатра и это планировалось «еще до февраля». «Сейчас законсервировано где-то 20% залов, которые мы будем рады открыть, когда качественного контента в прокате станет больше»,— добавили в сети. Перспективными проектами ближайшего времени в «Каро» называют «Сердце пармы», «Лавстори» с Александром Петровым, комедию «Любовники» с Павлом Прилучным, приключенческий фильм «Либерея: Охотники за сокровищами», мультик про кукол «L.O.L».

Самые пессимистичные прогнозы, которые звучали весной (в марте в АВК говорили о возможном закрытии до половины кинотеатров к лету.— “Ъ”), не оправдались и, вероятно, уже не сбудутся, отмечает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев: «Дно по сборам, похоже, было пройдено в июле и в августе, сейчас рецессия прекратилась, хотя о росте говорить не приходится». По его мнению, части кинотеатров помогли избежать закрытия показы пиратских версий голливудских фильмов, хотя без привычного продвижения они не принесли больших сборов.

«Кинопрокатный бизнес выстраивается годами, логично, что значительная часть участников рынка решили пока не закрываться совсем, но сократить расходы»,— отмечает господин Нечаев. По его мнению, рассчитывать на «Сердце пармы» справедливо, но это пока единственный релиз осени с кассовым потенциалом более 500 млн руб. «Дальше кинотеатрам предстоит дожидаться "новогодней битвы", когда планируются к выходу амбициозные по сборам фильмы»,— говорит он.

Валерия Лебедева