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Коммерсантъ FM
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Туристы облетают Крым

Полуостров недосчитается гостей на праздники

Запрет на авиаперелеты в Крым и опасения туристов из-за объявленного уровня террористической опасности привели к снижению спроса на Крым на 30–45% на предстоящие майские праздники. Полуостров впервые не вошел в число наиболее востребованных внутренних курортов. Из-за низкого спроса и отмен бронирований 10% отельеров уже пришлось перенести открытие своих объектов. Эксперты не исключают, что спад турпотока в Крыму будет наблюдаться на протяжении всего этого года.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Крым впервые не вошел в топ-5 наиболее востребованных внутренних курортов на майские праздники, свидетельствуют предоставленные “Ъ” данные Travelata.ru. Продажи туров на полуостров фактически остановились, говорят в компании. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин подтверждает, что спрос на Крым на майские праздники сократился на 40–45% год к году. По его словам, традиционно Крым был вторым по востребованности российским направлением после Сочи. Другой собеседник “Ъ” на туррынке говорит, что текущие продажи туров в Крым сократились в среднем на 30%.

Основной причиной снижения спроса участники рынка называют действующий с 24 февраля из-за военной спецоперации на Украине запрет на авиасообщение с Симферополем и другими аэропортами юга страны. Росавиация неоднократно продлевала запрет, в последний раз — до 25 апреля. Источник “Ъ” на туррынке сомневается в скором открытии авиасообщения с Крымом, считая, что облететь потенциально опасную зону сейчас в принципе невозможно. Свою позицию эксперт частично основывает и на заявлениях перевозчиков: так, «Победа» отменила все полеты до сентября, на сайте S7 возможно приобрести билеты из Москвы в Симферополь только с 20 мая, на сайте «Уральских авиалиний» — с 16 мая. По словам собеседника “Ъ”, туристов также пугает объявленный в семи муниципалитетах «желтый» уровень террористической опасности: «Эта зона также распространяется на Керченский мост».

Резкое падение спроса на Крым фиксируют и системы бронирования. По подсчетам Tvil.ru, направление в марте—апреле формирует 18% против обычных 70–75%. Директор по развитию сервиса Оксана Шустикова связывает это с транспортными проблемами: места на комфортные поезда в этом направлении забронированы командировочными, большинство туристов не знают, как добраться до полуострова. Эксперт обращает внимание на снижение объема предложения гостиниц: «В условиях неопределенности многие средства размещения предпочли пока не открывать продажи на майские праздники и лето».

Сергей Ромашкин подтверждает, что около 10% крымских отелей из-за низкого спроса переносят открытие своих объектов. Традиционно сезонные объекты на полуострове начинают работу с 1 мая или 1 июня, но в этом году некоторые небольшие объекты столкнулись с отменами бронирований гостей из дальних регионов, чьи поездки предполагали перелет, поясняет глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова. «Гостиницам нужно вложить средства в подготовку к открытию, они опасаются сейчас это делать»,— говорит она.

Эксперт надеется, что загрузка отелей на майские праздники еще покажет положительную динамику. За несколько дней до длинных выходных активизируются туристы из близлежащих регионов и сами жители полуострова, рассчитывает госпожа Стамбульникова. Но другие собеседники “Ъ” на туррынке относятся к этому скептически. «Власти Крыма рассчитывают в этом году принять около 10 млн человек, но реально речь скорее пойдет о 6–6,5 млн»,— отмечает один из них. Другой источник “Ъ” считает, что успехом можно будет считать, если турпоток на полуостров сохранится на уровне прошлого года, достигнув 9,5 млн человек. Но в реальности, прогнозирует он, число туристов в Крыму по итогам 2022 года снизится на 30–35%.

Падение спроса на отдых в Крыму происходит на фоне активных продаж туров в целом по стране. По данным Travelata.ru, внутренние направления сейчас формируют на майские праздники 63% спроса — это рекордное значение. Регионами-лидерами, по оценкам агентов, стали Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Сергей Ромашкин отмечает, что в количественном выражении продажи организованных туров по стране на майские праздники на 20% выше значений 2019 года, но на 10% меньше, чем в 2021 году. Правда, оговаривается эксперт, такие сравнения не всегда оказываются корректными: в прошлом году картину искажало ограничение полетов в Турцию из-за высокой заболеваемости COVID-19. «Сейчас из-за негативной новостной повестки не все готовы планировать отдых»,— добавляет он.

Александра Мерцалова

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