Страховщиков готовят к лучшему

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Совет директоров ЦБ принял смягчающие меры по расчету капитала страховщиков. Участники рынка отмечают, что на фоне тяжелой экономической ситуации и грядущего ужесточения требований создавался риск ухудшения финансовых показателей компаний. Эксперты указывают, что принятые ЦБ меры позволят сохранить устойчивость страховщиков и избежать регуляторных рисков, однако отмечают недостаточность принятых мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Совет директоров Банка России смягчил требования к расчету капитала страховщиков, которые должны были вступить в силу в июле 2022 года. Теперь страховым компаниям для покрытия рыночных и кредитных рисков не потребуется дополнительный капитал, так как при его расчете не будут применяться сценарии ухудшения рыночной ситуации, а оценки кредитного риска заменены на менее консервативные. При этом в расчете капитала страховщики смогут учитывать платежи от международных перестраховщиков и от европейских расчетных центров, хотя подобные трансакции находятся под санкциями. Данные послабления касаются только страховщиков, которые после 18 февраля 2022 года не объявляли о выплате дивидендов. Послабления будут действовать до конца этого года. Капитал обеспечивает финансовую устойчивость страховой компании, которая в свою очередь позволяет брать на себя больше рисков, объясняет управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин.

По данным ЦБ, на конец 2021 года суммарный капитал страховщиков составил 996 млрд руб., что на 13% выше показателя предыдущего года. Объем полученных страховых премий за 2021 год составил 1,81 млрд руб., страховые выплаты достигли 797 млрд руб.

По словам старшего директора рейтингов финансовых компаний НРА Татьяны Никитиной, при расчете величины собственного капитала стоимость некоторых активов обнуляется. Внесенные изменения, отмечает эксперт, разрешают не признавать равными нулю права требования по уплате просроченной задолженности по ценным бумагам, расчеты по которым производятся через международные клиринговые центры, и по доле перестраховщика в убытках.

В качестве обязательств при расчете нормативного соотношения используется минимальная величина уставного капитала или нормативный размер маржи платежеспособности с учетом надбавок за риск. Как отмечает госпожа Никитина, рисковые надбавки в соответствии с внесенными изменениями будут применяться в более мягком сценарии по сравнению с предусмотренным в первоначальном варианте. Например, понижены вероятности дефолта в годовом горизонте по девяти группам кредитного качества, уменьшены коэффициенты снижения стоимости жилой недвижимости, с 10 до 20 рабочих дней увеличен предельный срок для определения задолженности перед страховой организацией страховых агентов, страховых и перестраховочных брокеров.

Участники рынка сходятся во мнении, что новые требования ЦБ позволят страховым компаниям сохранить финансовую устойчивость и преодолеть экономический кризис, вызванный геополитической ситуацией, а также избежать регуляторных рисков. Начальник службы внутреннего аудита компании «Абсолют Страхование» Мария Младинская отмечает, что обвал рынка ценных бумаг, неполучение возмещений от иностранных перестраховщиков по заявленным и урегулированным убыткам, рост просроченной задолженности по договорам страхования, спад страховых сборов и рост выплат в связи с ростом стоимости запчастей могут привести к серьезным потерям для страховщиков, что создавало риск недостаточности капитала. Директор страховой группы EY Ольга Вострикова отмечает, что новые послабления помогут компаниям, которые столкнулись с неплатежами по долям урегулированных убытков со стороны перестраховщиков и международных расчетно-клиринговых центров, статус которых до сих пор не ясен, так как у компаний будет время разобраться в ситуации с учетом дальнейших решений по урегулированию этих задолженностей.

Впрочем, участники рынка отмечают недостаточность принимаемых мер. Так, Мария Младинская отмечает, что компании надеялись на перенос срока расчета новых рисковых надбавок на 1 июля 2023 года. ЦБ на запрос “Ъ” не ответил.

Юлия Пославская