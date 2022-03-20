Осторожно, торги ОФЗ открываются

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После трехнедельного перерыва 21 марта должны открыться торги гособлигациями на Московской бирже. Участники рынка считают, что торги могут начаться с продаж из-за накопившихся за время приостановки заявок инвесторов и возможных маржин-коллов по длинным облигациям. С учетом больших портфелей ОФЗ у госбанков, ограничений по продаже со стороны нерезидентов и выкупа бумаг со стороны ЦБ влияние будет ограничено. Но эксперты ожидают роста доходности по коротким бумагам до 20% годовых, тогда как в конце февраля доходность составляла 11–14% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По решению Банка России 21 марта в секции фондового рынка Московской биржи возобновятся торги гособлигациями. Этот шаг обсуждался неделей раньше (см. “Ъ” от 10 марта), однако с 14 по 18 марта фондовая секция была закрыта. Теперь для «обеспечения сбалансированной ликвидности» и «предотвращения избыточной волатильности» ЦБ намерен выкупать гособлигации, чтобы позднее их снова продать. Регулятор не ответил на запрос “Ъ” о том, какой объем средств планируется потратить.

Как пояснил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, открытие рынка ОФЗ позволит «дать кривую доходности», оценить эти бумаги как обеспечение, а продав их, улучшить ликвидность финансовых организаций. По мнению эксперта, поддержка рынка со стороны ЦБ позволит смягчить первый момент открытия, когда еще может не быть баланса рыночного спроса и предложения. Затем, полагает господин Тимофеев, «рынок справится сам».

Директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин считает, что у Банка России нет цели скупить весь объем ОФЗ, только поддержать котировки. Управляющий директор УК «Открытие» Василий Иванов отмечает, что для многих участников рынка возобновление торгов ОФЗ снизит риски потери ликвидности.

По данным на 1 января номинальный объем рынка ОФЗ оценивался в 15,5 трлн руб., из которых на долю нерезидентов приходились 3,08 трлн руб. (в январе они сократили вложения до 2,95 трлн руб.). Согласно отчетности по МСФО, объем вложений группы Сбербанка в ОФЗ оценивался в 2,06 трлн руб. по справедливой стоимости и 0,48 трлн руб. по амортизированной. У группы ВТБ на начало 2022 года объем вложений в российские гособлигации (включая евробонды) составлял почти 360 млрд руб. Кроме того, в портфелях пенсионных накоплений управляющей компании ВЭБ.РФ на начало года находились ОФЗ на сумму более 514 млрд руб.

Начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский ожидает, что с началом торгов гособлигациями будут наблюдаться продажи, поскольку доходность по обращающимся займам необходимо «синхронизировать» с текущей ключевой ставкой ЦБ и процентной ставкой по вкладам в ведущих банках. Кроме того, по его словам, за время, пока торги на рынке были приостановлены, накопился определенный объем заявок инвесторов, которые решили выйти из долговых бумаг. Также в длинных займах могут сработать маржин-коллы, что потребует реализации бумаг, добавил господин Малиновский.

Вместе с тем участники рынка отмечают и факторы, препятствующие значительному падению рынка. В частности, нерезиденты пока не могут продавать свои активы. Кроме того, как пояснил управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров, по котировкам внебиржевого рынка не отмечается большого предложения ОФЗ с высоким доходностями, «наоборот, эмоционально инвесторы скорее переживают, что скорее всего не удастся зафиксировать высокие доходности по ОФЗ».

По мнению Владимира Малиновского, российские банки либо могут занять нейтральную позицию, либо выступят в качестве покупателей. Эксперт не видит экономического смысла для банков распродавать текущие портфели ОФЗ и фиксировать убыток, имея разрешение ЦБ использовать при расчете нормативов докризисные цены на облигации. Сейчас госбанки получили прямой приток ликвидности со стороны регулятора и рост числа вкладов благодаря высокой ключевой ставке, «у них нет мотивации продавать ОФЗ ради получения живых денег», считает и господин Александров.

В таких условиях участники рынка ожидают подъема ставок по коротким гособлигациям до значений, близких к ключевой ставке ЦБ — 20%. В конце февраля ставки по таким бумагам составляли 12–13% годовых.

Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Александр Полютов поясняет, что ЦБ обозначил участникам рынка индикативный уровень доходности для коротких ОФЗ, сохранив ключевую ставку на уровне 20%. По мнению главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, для ставок долгосрочных ОФЗ более важным ориентиром являются ожидания по дальнейшей инфляции. ЦБ на 2022 год прогнозирует инфляцию на уровне 20%, на 2023 год — на уровне 8%, на 2024 год — на уровне 4%.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев