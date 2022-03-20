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Коммерсантъ FM
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Осторожно, торги ОФЗ открываются

Рынок могут поддержать ЦБ и госбанки

После трехнедельного перерыва 21 марта должны открыться торги гособлигациями на Московской бирже. Участники рынка считают, что торги могут начаться с продаж из-за накопившихся за время приостановки заявок инвесторов и возможных маржин-коллов по длинным облигациям. С учетом больших портфелей ОФЗ у госбанков, ограничений по продаже со стороны нерезидентов и выкупа бумаг со стороны ЦБ влияние будет ограничено. Но эксперты ожидают роста доходности по коротким бумагам до 20% годовых, тогда как в конце февраля доходность составляла 11–14% годовых.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По решению Банка России 21 марта в секции фондового рынка Московской биржи возобновятся торги гособлигациями. Этот шаг обсуждался неделей раньше (см. “Ъ” от 10 марта), однако с 14 по 18 марта фондовая секция была закрыта. Теперь для «обеспечения сбалансированной ликвидности» и «предотвращения избыточной волатильности» ЦБ намерен выкупать гособлигации, чтобы позднее их снова продать. Регулятор не ответил на запрос “Ъ” о том, какой объем средств планируется потратить.

Как пояснил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, открытие рынка ОФЗ позволит «дать кривую доходности», оценить эти бумаги как обеспечение, а продав их, улучшить ликвидность финансовых организаций. По мнению эксперта, поддержка рынка со стороны ЦБ позволит смягчить первый момент открытия, когда еще может не быть баланса рыночного спроса и предложения. Затем, полагает господин Тимофеев, «рынок справится сам».

Директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин считает, что у Банка России нет цели скупить весь объем ОФЗ, только поддержать котировки. Управляющий директор УК «Открытие» Василий Иванов отмечает, что для многих участников рынка возобновление торгов ОФЗ снизит риски потери ликвидности.

По данным на 1 января номинальный объем рынка ОФЗ оценивался в 15,5 трлн руб., из которых на долю нерезидентов приходились 3,08 трлн руб. (в январе они сократили вложения до 2,95 трлн руб.). Согласно отчетности по МСФО, объем вложений группы Сбербанка в ОФЗ оценивался в 2,06 трлн руб. по справедливой стоимости и 0,48 трлн руб. по амортизированной. У группы ВТБ на начало 2022 года объем вложений в российские гособлигации (включая евробонды) составлял почти 360 млрд руб. Кроме того, в портфелях пенсионных накоплений управляющей компании ВЭБ.РФ на начало года находились ОФЗ на сумму более 514 млрд руб.

Начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский ожидает, что с началом торгов гособлигациями будут наблюдаться продажи, поскольку доходность по обращающимся займам необходимо «синхронизировать» с текущей ключевой ставкой ЦБ и процентной ставкой по вкладам в ведущих банках. Кроме того, по его словам, за время, пока торги на рынке были приостановлены, накопился определенный объем заявок инвесторов, которые решили выйти из долговых бумаг. Также в длинных займах могут сработать маржин-коллы, что потребует реализации бумаг, добавил господин Малиновский.

Вместе с тем участники рынка отмечают и факторы, препятствующие значительному падению рынка. В частности, нерезиденты пока не могут продавать свои активы. Кроме того, как пояснил управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров, по котировкам внебиржевого рынка не отмечается большого предложения ОФЗ с высоким доходностями, «наоборот, эмоционально инвесторы скорее переживают, что скорее всего не удастся зафиксировать высокие доходности по ОФЗ».

Как будут проходить торги ОФЗ 21 марта 2022 года

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По мнению Владимира Малиновского, российские банки либо могут занять нейтральную позицию, либо выступят в качестве покупателей. Эксперт не видит экономического смысла для банков распродавать текущие портфели ОФЗ и фиксировать убыток, имея разрешение ЦБ использовать при расчете нормативов докризисные цены на облигации. Сейчас госбанки получили прямой приток ликвидности со стороны регулятора и рост числа вкладов благодаря высокой ключевой ставке, «у них нет мотивации продавать ОФЗ ради получения живых денег», считает и господин Александров.

В таких условиях участники рынка ожидают подъема ставок по коротким гособлигациям до значений, близких к ключевой ставке ЦБ — 20%. В конце февраля ставки по таким бумагам составляли 12–13% годовых.

Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Александр Полютов поясняет, что ЦБ обозначил участникам рынка индикативный уровень доходности для коротких ОФЗ, сохранив ключевую ставку на уровне 20%. По мнению главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, для ставок долгосрочных ОФЗ более важным ориентиром являются ожидания по дальнейшей инфляции. ЦБ на 2022 год прогнозирует инфляцию на уровне 20%, на 2023 год — на уровне 8%, на 2024 год — на уровне 4%.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев

Облигации федерального займа, торгуемые на Московской бирже

Номер выпуска Погашение Итоги торгов 25 февраля Итоги торгов 18 февраля
Количество сделок (шт.) Объем сделок (млрд руб.) Последняя сделка (% от номинала) Доходность (% годовых) Последняя сделка (% от номинала) Доходность (% годовых)
26209 20.07.22 10619 1376,4 98,30 12,52 99,07 10,19
24020 27.07.22 187 107,0 99,30 100,00
29012 16.11.22 820 23,6 96,25 12,44 98,38 8,98
26220 07.12.22 6536 444,4 96,39 12,80 98,07 10,22
26211 25.01.23 2497 271,0 95,50 12,76 97,41 10,24
46022 19.07.23 157 4,2 94,79 12,30 96,88 9,41
26215 16.08.23 4496 620,6 93,00 12,75 95,85 10,34
52001 16.08.23 159 14,7 94,95 6,26 98,82 3,35
25084 04.10.23 1012 8,6 90,88 12,06 93,15 10,23
26223 28.02.24 1768 111,5 90,00 12,67 93,67 10,29
24021 24.04.24 132 21,2 95,92 99,35
26227 17.07.24 1656 135,8 90,46 12,49 94,50 10,28
26222 16.10.24 2131 362,7 88,80 12,56 93,41 10,23
29006 29.01.25 451 15,3 92,95 11,54 99,71 8,62
26234 16.07.25 1465 30,9 77,50 13,34 84,52 10,23
46011 20.08.25 28 0,0 125,00
25085 24.09.25
26229 12.11.25 1182 231,5 84,05 13,07 91,48 10,18
29014 25.03.26 11 0,0 96,33 99,04
46023 23.07.26 69 11,8 98,00 9,29 96,87 9,84
26219 16.09.26 1418 322,3 85,20 12,43 92,19 10,16
26226 07.10.26 1869 292,1 85,50 12,51 92,79 10,17
29016 23.12.26 5 0,0 100,00 98,65
26207 03.02.27 4101 441,3 84,55 12,82 93,32 10,13
29007 03.03.27 62 0,4 92,00 8,63 100,18 6,52
29020 22.09.27 6 0,0 98,00 102,00
26232 06.10.27 861 74,8 73,20 13,26 83,53 10,13
26212 19.01.28 3548 6244,6 76,00 13,42 87,47 10,14
52002 02.02.28 112 3,2 87,19 5,09 94,90 3,48
26236 17.05.28 781 23,6 70,50 13,10 80,93 10,10
29015 18.10.28 5 0,1 97,35
26237 14.03.29 1124 35,3 73,00 12,99 84,26 10,08
26224 23.05.29 888 65,6 73,06 13,10 85,31 10,01
29019 18.07.29 2 0,0 98,30 98,29
46012 05.09.29 79 0,4 79,00 11,56 89,01 9,06
29008 03.10.29 52 0,9 93,02 8,43 101,52 6,86
26228 10.04.30 2335 4276,3 74,40 13,22 88,44 9,97
52003 17.07.30 93 0,6 89,00 4,10 94,01 3,35
29013 18.09.30 23 0,0 96,00 97,70
26235 12.03.31 881 53,3 65,00 12,85 77,58 9,90
26239 23.07.31 354 71,6 72,45 12,18 83,24 9,88
26218 17.09.31 1957 224,2 82,00 12,01 93,00 9,86
29018 26.11.31 4 0,0 92,44 97,56
52004 17.03.32 15 0,0 89,00 3,86 94,00 3,23
29009 05.05.32 78 0,6 96,21 8,30 103,90 7,16
29017 25.08.32 28 2,0 97,00 97,68
26221 23.03.33 3456 1273,1 73,10 12,56 86,94 9,87
26225 10.05.34 1053 537,8 70,30 12,28 82,98 9,88
29010 06.12.34 115 7,6 97,50 8,64 105,53 7,60
26233 18.07.35 2186 57,1 63,99 11,74 74,00 9,81
46020 06.02.36 676 12,0 70,00 11,66 80,40 9,77
26240 30.07.36 503 40,8 68,49 11,86 80,18 9,79
26230 16.03.39 2436 801,4 70,97 11,99 84,70 9,76
26238 15.05.41 540 9,8 67,97 11,50 78,68 9,76
26231 20.07.44

Выпуски ранжированы по дате погашения.

25 февраля — последний торговый день на бирже, 18 февраля — ряд показателей участников рынка может быть привязан к показателям по ценным бумагам этого дня.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

По данным Моcковской биржи.

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