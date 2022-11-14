В санкционный список вкралась очипятка

США ужесточают санкции против российских производителей и разработчиков микроэлектроники. Вашингтон ввел блокирующие ограничения против ряда компаний, благодаря которым, как считают в США, российский разработчик чипов «Миландр» размещал заказы за рубежом. Источники “Ъ” называют новые санкции прецедентом, подчеркивая, что до сих пор попыток блокировать зарубежных партнеров российских разработчиков микросхем не было. Это грозит полной изоляцией РФ от зарубежных мощностей, в то время как отечественные фабрики способны покрыть только 3% спроса на микросхемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

США признали российскую ПКК «Миландр» нарушающей санкционный режим, говорится в сообщении Минфина страны от 14 ноября. В результате введены блокирующие санкции в отношении гендиректора ПКК «Миландр» Михаила Павлюка, связанной с «Миландром» компании «Милур» и юрлиц, которых в США называют ее иностранными структурами,— тайваньской Sharp Edge Engineering Inc., армянской Milur Electronics LLC и швейцарской Milur SA (по версии США, выступает головной структурой Milur Electronics).

Sharp Edge, по данным США, закупала микроэлектронику у компаний из Азии для «Миландра». Milur Electronics также, по версии Вашингтона, создавалась для размещения заказов на иностранных заводах, причем сотрудники «Миландра» «пытались получить непосредственный доступ к ее деловым связям».

Минфин США ввел санкции и против двух граждан, которым приписывается причастность к созданию Milur Electronics,— швейцарца Жака Паше и гражданина Швейцарии и Эстонии Хольгера Лэна. В «Миландре» отказались от комментариев.

Сведений о текущих акционерах и финансовых показателях АО «ПКК Миландр» в доступных базах раскрытия информации нет. По данным с официального сайта компании, «Миландр» разрабатывает интегральные микросхемы с техпроцессом до 28 нм, занимается разработкой и производством электронных модулей, корпусов для интегральных микросхем и так далее. Также на сайте говорится, что в течение последних десяти лет «Миландр» выполнил более 240 опытно-конструкторских работ, основные потребители которых — изготовители аппаратуры связи, радиотехнических систем, бортовых вычислителей и др. Также компания занимается разработкой процессоров для умных счетчиков учета электроэнергии, микроконтроллеров, платы оперативной памяти. Всего в год она выпускает около 550 тыс. микросхем.

После начала военных действий на Украине США последовательно вводили и ужесточали санкции в отношении российских разработчиков и производителей электроники. В марте под экспортные ограничения попали АО «Байкал Электроникс», АО МЦСТ, НТЦ «Модуль» и НПЦ «Элвис». Санкции предполагали, что зарубежные контрагенты обязаны согласовывать с Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США все поставки в адрес этих компаний любой продукции (см. “Ъ” от 5 марта). В сентябре «Байкал Электроникс», АО МЦСТ и АО «НПЦ “Элвис”» были внесены уже в SDN-лист (подразумевает блокировку любых активов и полный запрет на сделки; см. “Ъ” от 15 сентября).

Топ-менеджер крупного российского производителя электроники говорит, что заблокированные США компании были нужны «Миландру» для доступа к азиатским фабрикам, способным выпускать микроконтроллеры и другие компоненты. «Это очень опасный прецедент для российской индустрии. Если США продолжат бить по такого рода “прослойкам”, это грозит окончательным отсечением российских разработчиков электроники от зарубежных фабрик. Хотя и регулятор, и сами компании рассчитывали продолжить работу с помощью таких схем после введения санкций»,— говорит он. Ситуация осложняется тем, что российские производители полупроводников могут покрыть потребности российского рынке не более чем на 2–3%, добавляет собеседник “Ъ”.

С этой оценкой согласен основатель дизайн-центра НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович: «Включение в санкционный список США компаний-“прослоек” может навредить российским производителям по всем направлениям, а именно сделать невозможным размещение заказов на производство микросхем, привести к затруднениям при покупке комплектующих и оборудования для производства полупроводников».

Василий Шпак, заместитель главы Минпромторга, в интервью «Российской газете» 27 июня 2022 года: «Микроэлектроника устроена так, что она окупается, когда есть воронка продаж».

Власти США активно выявляют цепи поставок в Россию технологий и продукции, попадающих под экспортные ограничения, отмечает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. «В этой сфере у них накоплен значительный опыт, поскольку аналогичная работа многие годы проводится в отношении Ирана и Сирии»,— говорит он.

Аффилированность с подсанкционным лицом обычно скрывается опционами и квазикорпоративными договорами, но выявить их сложно, поэтому проще использовать механизм вторичных санкций, то есть включать иностранную компанию непосредственно в SDN-лист, добавляет старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов. В дальнейшем, по его мнению, американские власти будут добиваться от юрисдикций ужесточения требований к обороту акций, в частности раскрытия опционов и их условий через регистрацию.

По словам Мергена Дораева, в итоге схемы закупок станут еще более запутанными, и «связь с конечным потребителем будет все сложнее отследить», что неизбежно сказывается на стоимости выпускаемой продукции.

Никита Королев, Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев, Анна Занина