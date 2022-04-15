Правительство снацпроектировало электронику

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Правительство подготовило предварительную концепцию нового нацпроекта в области электроники. Его реализация до 2030 года может стоить 3,19 трлн руб. В числе ответственных — Минпромторг, Минцифры, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов. Основной упор власти делают на резкий рост числа дизайн-центров, а также стимулирование спроса за счет субсидий. Это позволит, надеются авторы документа, к 2030 году, перевести до 30% домохозяйств на российскую электронику и наладить в стране серийный выпуск процессоров, сопоставимых по типу с теми, на которых работал iPhone 5S. Участники рынка оценивают такие цели как амбициозные и почти нереализуемые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с презентацией предварительной версии нацпроекта в области радиоэлектроники, разработкой которого правительство занималось с начала февраля. Его реализация обойдется в 3,19 трлн руб. до 2030 года, включая бюджетные и внебюджетные источники, следует из документа. Он подготовлен Минпромторгом по итогам работы 22 профильных рабочих групп. По словам источников “Ъ”, проект обсуждался на совещании в правительстве 9 апреля, а окончательно концепцию направят на утверждение премьеру Михаилу Мишустину 22 апреля.

Реализация нацпроекта будет идти по четырем направлениям: продукт, инфраструктура, спрос, кадры. По ним подготовят отдельные федеральные проекты. В числе ответственных исполнителей названы вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко. В аппарате господина Чернышенко “Ъ” сообщили, что федеральные проекты и их параметры находятся на стадии согласования, а объемы финансирования, указанные в презентации, «не соответствуют действительности». Сообщить корректные цифры представитель вице-премьера отказался. В Минцифры уточнили, что рассматривается возможность интеграции мероприятий, которые обсуждались на совещании, в существующие федеральные проекты, а также создание нового проекта. В Минпромторге и аппарате Юрия Борисова “Ъ” не ответили.

В графе «Продукт» (курируют Юрий Борисов и замглавы Минпромторга Василий Шпак) отмечается, что в 2022 году власти запустят программу по реинжинирингу зарубежных решений и переносу их производства в РФ и Китай, а также программу развития электронного машиностроения, к 2024 году обеспечат 100% импортозамещения по всем направлениям, а к 2030 году «завершат формирование продуктового портфеля российских технологий». Объем финансирования составит 1,14 трлн руб.

Согласно графе «Инфраструктура» (также курируют Юрий Борисов и Василий Шпак), уже в этом году в России запустят производство микроэлектроники по топологии 90 нм (была освоена Intel в 2004 году на процессоре Pentium 4 Prescott), а к 2030 году выйдут на серийный выпуск электроники по топологии 28 нм (освоена ведущими вендорами в 2010 году, по этому техпроцессу, например, выпускались процессоры Apple A7 для iPhone 5S). Также правительство планирует к 2030 году увеличить число российских дизайн-центров с 70 до 300. На эти цели направят 460 млрд руб. до 2030 года.

Реализация направления «Спрос» (курируют Дмитрий Чернышенко и замглавы Минцифры Андрей Заренин) обойдется в 1,28 трлн руб. Власти планируют стимулировать закупку российской электроники через сквозные проекты, предполагающие, что гарантировать спрос на отечественную электронику будут крупнейшие корпорации и компании, а государство субсидирует до 50% от суммы таких контрактов.

Правительство рассчитывает, что благодаря этим мерам 30% домохозяйств в России к 2030 году будет использовать преимущественно российскую электронику, а доля отечественной электроники на рынке госзакупок составит 100%.

Наконец, направление «Кадры» (курирует Дмитрий Чернышенко и замглавы Минобрнауки Алексей Медведев) потребует 309 млрд руб. до 2030 года. Этот блок, согласно документу, предполагает проведение 2 тыс. научно-исследовательских работ (НИР) и создание 400 прототипов новой электроники. Также власти рассчитывают увеличить кадровую конверсию выпускников вузов с 5% до 35% и создать на базе учебных дизайн-центров не менее 1000 проектных команд.

Собеседник “Ъ” в крупной российской IT-компании относится к нацпроекту крайне скептически. По его словам, в документе есть своевременные и логичные меры, но большая часть предложений выглядит далекой от реальности: «Они хотят к 2030 году увеличить число дизайн-центров до 300. В каждом должно работать как минимум 100 профильных специалистов, то есть речь идет о 30–50 тыс. человек. С учетом того что цикл подготовки профильного специалиста составляет как минимум восемь-девять лет, эти 50 тыс. человек уже сейчас должны поступать в вузы».

По мнению директора «Консорциума средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции "Базис"» Арсения Брыкина, создание новых дизайн-центров нельзя рассматривать в отрыве от создания производств: «Если будет фабрика, то дизайн-центры будут работать на развитие российских кооперационных цепочек. Без нее процессоры будут выпускать на зарубежных фаундри, по сути финансируя их за счет государства». Он считает, что создание фабрики по выпуску электроники на 28 нм очень сложная задача. «Если удастся получить доступ к оборудованию на 28 нм, то за восемь лет создать производство можно. В ином случае потребуется пройти полный путь, включающий выпуск новых материалов, колоссальные инвестиции в машиностроение, оптику и лазеры»,— подчеркивает эксперт, называя переход от 90 к 28 нм «крайне амбициозным».

Директор по маркетингу АО МЦСТ Константин Трушкин говорит, что ключевой сферой приложения усилий должно быть освоение существующих российских полупроводниковых фабрик и строительство новых фаундри, производство фотошаблонов, чистых материалов и кремниевых пластин, разработка ПО, способного выдавать результат на процессорах с имеющимися российскими технологиями для реальных задач заказчиков. Без этого, считает эксперт, время и средства для развития собственной микроэлектроники могут снова быть упущены.

Никита Королев