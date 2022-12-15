«Соллерс» хочет обогнать Transit

«Соллерс» планирует локализовать сварку и окраску новых легких коммерческих автомобилей уже в первом квартале 2023 года. Однако запуск завода двигателей, ранее ориентированного на Ford Transit, сдвинут на 2024 год. К этому сроку компания планирует продавать 30 тыс. машин в год, замещая долю ушедшего из РФ Ford Transit, а к 2028 году — 50 тыс. машин. Стоимость эксплуатации основной модели «Атлант» сопоставима с Transit, говорят аналитики. Однако они сомневаются, что «Соллерс» удастся быстро перетянуть серьезную часть спроса у «Газелей», для этого потребуется «показать лучшие характеристики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

«Соллерс» планирует перейти к сварке и окраске своих LCV под одноименным брендом к концу первого квартала и в течение двух лет выйти по ним на производство до 30 тыс. штук в год в течение двух-трех лет, рассказала замглавы компании Зоя Каика. До конца года концерн соберет 900 автомобилей, все они уже законтрактованы, уточнил гендиректор «Соллерс» Николай Соболев.

Речь идет о моделях «Атлант» массой 2,5–4,2 т и «Арго» массой 2,5–3,5 т. Их продажи начались в декабре. Автомобили будут выпускаться на базе площадки в Елабуге, где до весны 2022 года производились Ford Transit. Ford принял решение покинуть Россию и выйти из СП с «Соллерс». «Атлант» и «Арго» созданы на базе китайских автомобилей бренда JAC.

До 2028 года «Соллерс» рассчитывает достичь объемов производства в 50 тыс. машин в год и занять 40% российского рынка LCV.

Николай Соболев ожидает, что продажи таких автомобилей вернутся к докризисному уровню как раз в перспективе трех-пяти лет (по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 году в РФ продано 130,7 тыс. LCV). Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что рынок LCV упал меньше, чем легковой сегмент, поэтому может восстановиться даже быстрее.

Глава Минпромторга Денис Мантуров называл автомобили новой линейки «Соллерс» «заменой Ford Transit». Продажи последнего в 2021 году составили 20,8 тыс. машин, таким образом, планы «Соллерс» более оптимистичны, чем реальные достижения Ford. Но до начала военных действий на Украине сегмент был гораздо более конкурентным: LCV в России продавали в том числе Iveco, Volkswagen, Mercedes-Benz. В 2022 году рынок LCV по итогам 11 месяцев упал на 47,6%, до 66,8 тыс. машин (данные «Автостата»). Самой популярной моделью стала «Газель Next» (падение продаж на 42,1%, до 17,7 тыс. штук), следом идет все тот же Ford Transit (падение на 60,7%, до 7,1 тыс. штук).

Для локализации машин в «Соллерс» планируют использовать базу поставщиков проекта Transit — в частности, изготовителя штамповки, а также завод двигателей в Елабуге.

Исходно предприятие выпускало двигатели для легковых машин Ford, но после ухода марки из этого сегмента в РФ в 2019 году СП «Соллерс Форд» выкупило площадку для организации производства дизельных двигателей для Transit. Выпуск планировалось начать в 2023 году (см. „Ъ“ от 26 января 2021 года). Теперь срок сдвинут на 2024 год, уточнили „Ъ“ в «Соллерс».

Предполагается, что «объемообразующей» моделью в линейке «Соллерс» станет «Атлант», а «Арго» будет «более нишевой», ориентируясь на сегмент e-commerce в крупных городах. Николай Соболев отметил, что бренд позиционируется «на высшем диапазоне цены конкурентов».

Цены «Атланта» начинаются от 2,9 млн руб. (цельнометаллический фургон с короткой базой и средней высотой крыши), «Арго» с дизельным двигателем — от 2,6 млн руб. Цены на сайтах дилеров на «Атлант» — от 3,2 млн руб.

Сергей Удалов отмечает, что «Соллерс» начинает с таких цен «вероятно, с учетом высоких затрат на первоначальном этапе». Дмитрий Бабанский из SBS Consulting говорит, что «Атлант» близок к Transit по технической и экономической части. Владельцу «Атланта» километр эксплуатации будет обходиться примерно в 16,9 руб., Ford Transit — в 16,1 руб., уточняет эксперт.

В группе ГАЗ пояснили, что аналог цельнометаллического фургона с короткой базой и средней высотой крыши в их модельном ряде — это «Соболь NN», чья цена начинается почти с 2,7 млн руб.: «Это серийная машина, она в рынке, продается». «ГАЗ неплохо позиционирован, у них есть репутация и понятная стоимость эксплуатации, поэтому для конкуренции здесь нужно сначала показать лучшие характеристики»,— подчеркивает автомобильный эксперт Владимир Беспалов. Ниша Transit освободилась, добавляет он, и с учетом восстановления рынка, отсутствия новых крупных проектов и возможного замещения продаж УАЗ «Буханка» выход на 50 тыс. штук «выглядит реалистичным».

Ольга Никитина