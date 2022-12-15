Фармакологическая активность вещества

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), с начала года в РФ выросло производство почти тысячи наименований препаратов. В целом за этот период рынок отечественных лекарств, по статистике аналитиков, увеличился на 5%. Эксперты отрасли, впрочем, хотя и соглашаются с оценками ЦРПТ, указывают, что потенциал увеличения производств может быть почти исчерпан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аналитики ЦРПТ подсчитали, что на сегодняшний день отечественные фармацевтические компании производят более 1,6 тыс. видов препаратов, относящихся к категории международных непатентованных наименований, и по 962 из них фиксируется увеличение объемов. Больше всего вырос выпуск таких препаратов, как ацетилсалициловая кислота + магния гидроксид, умифеновир, парацетамол, бромгексин и моксонидин. Более того, их внутреннее производство уже покрывает потребление в РФ.

Напомним, центр ведет единую национальную систему цифровой маркировки товаров «Честный знак», где зарегистрировано более 90 тыс. участников оборота лекарств. Специалисты «Честного знака» проанализировали ситуацию в фармацевтической отрасли за девять месяцев текущего года, сравнив ее с аналогичным периодом 2021 года.

«Российские фармацевтические компании начали активно наращивать производство лекарств, особенно из перечня ЖНВЛП. Количество всех произведенных за девять месяцев текущего года препаратов превысило показатели прошлого года. Это особенно примечательно на фоне внешнеполитической и экономической ситуации. Можно сказать, что большинство предприятий преодолели внешние вызовы и смогли перенастроить логистику, чтобы продолжать обеспечивать население необходимыми медикаментами»,— подытожил полученные данные руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

Напомним, вопрос обеспечения российского рынка лекарствами отечественного производства актуализировался весной нынешнего года на фоне введения антироссийских санкций рядом западных стран. Несмотря на то что импорт лекарств не попадал под запреты, тем не менее это спровоцировало ажиотажный спрос на препараты, что в совокупности с колебаниями курсов валют и ростом стоимости привело к временному дефициту на ряд жизненно важных позиций. Поэтому по поручению правительства Минпромторг и Минздрав подготовили и начали реализовывать «дорожную карту» по импортозамещению ряда препаратов.

Как следует из данных ЦРПТ, производство лекарств в России с января по сентябрь выросло на 5%. На сегодняшний день полностью или более чем на 90% собственным производством обеспечивается почти половина всех лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП): 364 наименования из 821, внесенного в перечень. Это означает, что как минимум девять из десяти пачек каждого из этих лекарств производится в России, еще по 300 наименованиям страна не зависит от импорта.

Кроме того, с начала года были полностью импортозамещены 45 препаратов, и текущие объемы их выпуска полностью покрывают среднемесячный спрос. Наибольший прирост производства среди препаратов из перечня ЖНВЛП зафиксирован по этилметилгидроксипиридину сукцинату (раствор для внутривенного и внутримышечного введения) и таблеткам: моксонидину, бетагистину, винпоцетину, а также препарату в капсулах лоперамид.

Схожие оценки роста рынка дал и директор аналитической компании DSM Сергей Шуляк — он, впрочем, подчеркнул, что прирост на 5% нельзя считать значительным. «Надо посмотреть, что получится по итогам года, потому что в январе—феврале еще продолжалась пандемия COVID-19, производство и потребление препаратов были высокие, в марте люди стали впрок запасаться лекарственными препаратами. Рост действительно есть — он обеспечен производителями, которые находятся на территории России: это и российские, и иностранные компании, в ЦРПТ не делят их, они все в совокупности увеличили производство»,— сказал господин Шуляк.

При этом он обратил внимание, что современное производство лекарственных средств основывается на международной кооперации и для изготовления одного даже простого препарата нужно большое количество ингредиентов и субстанций. В этой связи полностью уйти от импортозамещения, особенно для лечения сложных заболеваний, невозможно, но есть направление, куда двигаться. «Доля производства в России субстанций для лекарственных препаратов составляет 20%, остальное закупается за рубежом, это же относится к компонентам, из которых они синтезируются. Ситуация тут достаточно сложная, но можно сделать вывод: есть куда расти»,— считает эксперт.

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что фиксируемая тенденция роста производства лекарств в России появилась еще восемь-десять лет назад, но в 2022 году в свете экономических и политических проблем она актуализировалась. «По данным RNC Pharma, с января по октябрь 2022 года объем производства лекарственных препаратов в России в рублях вырос на 18,5%, в упаковках рост приблизительно на 2,9%. В основном это связано с процессом замещения импорта. Плюс экономическая ситуация способствует тому, что потребители переключаются на отечественную продукцию, которая дешевле и с точки зрения качественных характеристик практически всегда либо на уровне, либо даже выше каких-то иностранных аналогов. Думаю, что этот процесс продолжится и даже закрепится на более длительный период»,— сказал Николай Беспалов.

Он указал, что, хотя для развития российской фармы сделано было довольно много, остаются зависимые от импорта позиции, которые технически заменить невозможно. «Замещать нужно с умом. Ни одна страна в мире свои потребности полностью не покрывает. Это утопия — заместить все. Другое дело, что есть позиции, критически важные для системы здравоохранения, и в их отношении, конечно, нужно иметь национальную фармацевтическую промышленность, а также возможность и себя обеспечивать этими препаратами, и желающих из других стран. Прежде всего это вакцины, онкопрепараты, инсулин, ряд других препаратов. Упор должен делаться на сферах, которые связаны с максимальными показателями заболеваемости и смертности. В нашей стране это онкология и сердечно-сосудистые заболевания»,— убежден Николай Беспалов.

В компании RNC Pharma уже проанализировали данные по активности производства лекарственных препаратов (ЛП) в России по итогам октября текущего года. Согласно им, объем выпуска ЛП составил порядка 350 млн упаковок, что на 3,3% меньше, чем в октябре прошлого года. Спад фиксируется также и в отношении денежных объемов: они ниже на 9%. Причем падение и денежных, и натуральных (в упаковках) показателей фиксируется впервые с начала года, отмечают в компании. Это может свидетельствовать о том, что потенциал роста рынка, который показала статистика за период с января по октябрь, может быть исчерпан.

Наталья Любезнова