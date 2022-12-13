Программное обеспечение спроса

Минцифры разрабатывает новую систему поддержки российских разработчиков софта: планируется обеспечить их гарантированным спросом на еще не разработанные решения за счет якорных заказчиков, которыми могут выступить крупные госкомпании. Попытка создать такой механизм может быть обоснована дефицитом бюджетных средств для поддержки проектов по импортозамещению софта. Предложенная мера, говорят эксперты, схожа с так, по сути, и не заработавшей схемой «сквозных проектов» для поддержки электроники, запущенной Минпромторгом год назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на российском IT-рынке рассказали, что Минцифры планирует запустить новый механизм поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения в рамках двух новых «дорожных карт» развития индустрии — «Новое общесистемное ПО» и «Новое индустриальное ПО». По их словам, предварительные версии документов участники рынка получили для ознакомления на прошлой неделе. Собеседник “Ъ”, близкий к аппарату заместителя главы Минцифры Максима Паршина, уточняет, что министерство обсуждает с участниками рынка идею создать механизм гарантированного спроса на российский софт.

Разработчик софта должен найти потенциального заказчика на пока не существующее решение, а затем заключить соглашение с Минцифры о выпуске ПО в определенный срок, говорит один из источников “Ъ”. «Министерство совместно с якорным заказчиком, со своей стороны, обеспечат разработчика гарантированным спросом на это решение в определенном объеме»,— добавляет он. Собеседник “Ъ” предполагает, что для запуска механизма Минцифры разработает отдельное постановление правительства. По сути, считает источник “Ъ”, планируется запустить аналог механизма «сквозных проектов» в электронике, но только для софта.

В Минцифры “Ъ” сказали лишь, что «прорабатываются различные механизмы привлечения внебюджетных инвестиций в разработку и развитие программных продуктов».

Механизм «сквозных проектов» формально появился осенью 2021 года после вступления в силу постановления правительства 1619. Оно предполагает, что якорные заказчики гарантируют разработчикам электроники спрос на еще не существующее оборудование. Взамен государство компенсирует до 50% от стоимости заказанной электроники. Отбор проектов проводит Минпромторг. Однако на деле же до сих пор нет ни одного «сквозного проекта», который был бы одобрен правительством, уверяет собеседник “Ъ” в крупном производителе электроники и подтверждает источник, близкий к Минпромторгу. Официально в министерстве работу механизма не комментируют.

В ноябре стало известно о другой попытке Минцифры найти механизмы поддержки участников рынка без прямых бюджетных вливаний — через преимущества на рынке государственных закупок (см. “Ъ” от 25 ноября). Исходно министерство планировало финансировать их проекты через гранты Российского фонда поддержки информационных технологий и фонда «Сколково». Однако, по информации “Ъ”, выделенных средств не хватает на все одобренные проекты по замещению зарубежного софта.

В условиях отсутствия прямой финансовой поддержки российских IT-компаний обеспечение гарантированного спроса может стать одним из механизмов развития отрасли, считает собеседник “Ъ” в крупной российской IT-компании. «Якорным заказчиком может стать любая крупная государственная или частная компания, заинтересованная в импортонезависимости своей IT-инфраструктуры»,— говорит он.

Появление такого механизма поддержки может быть обусловлено двумя факторами, допускает глава департамента цифровых решений компании «Полилог» Людмила Богатырева. «Во-первых, объем федеральных средств на гранты может быть небезграничен. Во-вторых, далеко не все разработчики хотят использовать грантовую поддержку, потому что в перспективе это предполагает обширную отчетность и обязанность по достижению плановых показателей по выручке»,— говорит она. И здесь, уточняет эксперт, ключевая проблема для грантополучателя в том, что рынок может резко измениться, в результате чего будет невозможно достичь заявленных объемов выручки, тогда уже давно потраченные деньги придется вернуть.

Никита Королев, Тимофей Корнев