У аптек собралась касса

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В отличие от других сегментов непродуктовой розницы, аптеки не свернули развитие на фоне кризиса, спровоцированного военными действиями РФ на Украине, продолжив открывать новые точки. Этому способствовал высокий спрос на лекарства — только в марте фармритейл увеличил доходы на 72,5%, до 173 млрд руб. По сходному сценарию ситуация развивалась в разгар пандемии. Но уже летом тенденция может измениться: из-за снижения покупательной способности россиян спрос на препараты заметно сократится, а часть небольших сетей, не выдержав расходов на аренду на фоне роста издержек, начнут уходить с рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

После начала военных действий РФ на Украине, когда многие компании непродуктовой розницы приостановили работу магазинов или отказались от открытия новых, фармритейл, напротив, продолжил реализовывать программы развития, сообщили “Ъ” в DNA Realty. По словам гендиректора компании Антона Белых, сейчас эта отрасль — одна из самых устойчивых в сегменте аренды торговых площадей. Он отмечает, что похожая ситуация была в первый год пандемии.

Наблюдения брокера торговой недвижимости подтверждаются аналитиками фарминдустрии. По подсчетам DSM Group, за первый квартал 2022 года число аптек в РФ выросло на 1,2%, до 66,4 тыс., а по данным RNC Pharma — на 0,6%, до 72,2 тыс., что стало рекордным показателем. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк называет рост инерционным: «Сети в первом квартале открывали точки продаж, запланированные еще в конце 2021 года». Однако, по словам Антона Белых, есть аптеки, собственники которых приняли решение об открытии точек продаж после начала спецоперации.

Открытию новых аптек способствовал ажиотажный спрос на лекарства в начале кризиса. По данным DSM Group, только в марте общие продажи в фармрознице выросли на 72,5% год к году, до 173,6 млрд руб. В «Сбер Еаптеке» сообщили, что продолжат открывать пункты доставки и точки продаж в отделениях «Сбера», как было запланировано в этом году. Президент «Монастырев.РФ» Александр Монастырев говорит, что намерен утроить в этом году число аптек на Дальнем Востоке до 300 и открыть 30 точек в Москве. «Ригла», по словам гендиректора сети Александра Филиппова, в апреле—мае открыла 58 новых аптек, но и закрыла 43 нерентабельных точки.

Впрочем, уже летом ситуация может измениться. В DSM Group прогнозируют заметный спад продаж в фармритейле по итогам мая и июня. Причина — не только в снижении спроса после ажиотажных закупок впрок в марте, но и в общем сокращении покупательной способности в стране. На бизнесе фармритейлеров негативно отражается и начавшееся в марте ужесточение сроков оплаты поставленного товара. Это привело к нехватке у розницы оборотных средств, утверждают в «Монастырев.РФ», теперь сети приходится брать кредиты для расчета с дистрибуторами, чего раньше не было.

«Из-за крайне непредсказуемой ситуации в экономике "Ригла" уже скорректировала планы по числу открытия новых аптек»,— говорит Александр Филиппов. По его словам, сеть пытается договориться с собственниками некоторых площадей об арендных каникулах и ограничивает запуск аптек в строящихся жилых комплексах. «36,6», по словам ее гендиректора Александра Кузина, хотя и продолжает открывать новые аптеки, но замедлила их прирост во втором квартале по сравнению с первым. Впрочем, Александр Монастырев признается, что в случае падения выручки на 20% аптеки все равно останутся прибыльными.

Падение выручки не переживут небольшие игроки, считает Сергей Шуляк. «Июнь и июль будут нелегкими для фармритейла, и не исключено, что начнут закрываться в первую очередь аптеки в удаленных местностях»,— подтверждает директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова. Эта ситуация, убеждены опрошенные “Ъ” эксперты, только ускорит процесс консолидации, начавшийся в фармрознице несколько лет назад.

Полина Гриценко, Дарья Андрианова