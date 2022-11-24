Виски пошел под водку

На российском рынке виски, где из-за ухода части иностранных брендов могла освободиться ниша в 1,5–2 млн дал, обостряется конкуренция. Свои бренды в этой категории запускает крупный производитель водки Алкогольная сибирская группа (АСГ), планы на этот рынок есть у других игроков. Учитывая низкую лояльность к новым маркам, спрос, как ожидают эксперты, будет стимулироваться скидками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Быховец Фото: Сергей Быховец

АСГ займется выпуском виски на заводе «Омсквинпром», рассказали “Ъ” в компании. Председатель правления АСГ Елена Столбовских говорит, что лицензия на производство получена, ожидаются поставки дистиллятов из Шотландии и Армении, а начать разлив планируется в декабре. В первом квартале 2023 года планируется выпустить 100 тыс. дал виски. В расширение мощностей «Омсквинпрома» до 10,8 млн дал в год АСГ вложила свыше 100 млн руб. Виски из шотландских спиртов должен стоить 1–1,2 тыс. руб., напиток в среднем сегменте — 500–600 руб. за бутылку. Товарные знаки на финальной стадии регистрации и пока не разглашаются.

АСГ входит в тройку крупных производителей водки и крепких настоек в России. По итогам 2021 года выпустила 8,3 млн дал продукции, основные бренды — «Белая березка», «Хаски», «Сиббиттер» и «Пять озер». Выручка ООО АСГ в 2021 году росла на 14,8%, до 29,3 млрд руб. Собственники АСГ — Андрей Стрелец и Максим Стрелец.

АСГ занималась дистрибуцией виски шотландской Whyte & Mackay. Но после начала военных действий РФ на Украине и новой волны западных санкций поставки напитка из страны осложнились из-за позиции ассоциации производителей Шотландии. Кроме того, от отгрузок отказывались крупные производители виски из Ирландии, а США остановили поставки всего алкоголя в РФ. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз оценивает выпавший объем импорта виски в 1,5–2 млн дал.

В России производство виски растет. По данным участников рынка, в январе—октябре выпуск напитка увеличился на 24%, до 2,85 млн дал год к году. Производство водки, для сравнения, росло на 8%, до 67 млн дал, коньяка — на 14%, до 6,97 млн дал. Среди крупных конкурентов АСГ производство виски в Подмосковье недавно запустила ГК «Руст» (водки «Русский стандарт», «Зеленая марка» и др.), которая ранее выпускала напиток в Шотландии (см. “Ъ” от 14 ноября). В 2023 году «Руст» планирует выпустить 100 тыс. девятилитровых коробов виски.

Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков говорит, что продажи виски растут примерно на 6% год к году, группа также начала разлив напитка из шотландских и армянских дистиллятов в сегментах 600–700 руб. и 500–600 руб. за бутылку соответственно. Гендиректор Крымской водочной компании (КВК) Виктор Злотницкий отмечает, что производство виски выгодно, но важно обеспечить бесперебойные поставки дистиллятов и инвестировать в продвижение, так как ушедшие с рынка бренды вели мощные маркетинговые кампании. КВК нашла поставщика дистиллятов и планирует выпустить виски во втором квартале 2023 года, говорит господин Злотницкий.

Директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков указывает, что в массовом сегменте российский виски уже хорошо представлен. Так, продажи бренда компании Fowler’s за январь—сентябрь выросли в пять раз году к году. А в ближайшее время за потребителя среди новых локальных марок виски развернется серьезная борьба, отмечает господин Исаченков. По его словам, разрешенные к параллельному импорту бренды (Johnnie Walker, Jack Daniel’s, Bushmills и др.) — другой ценовой сегмент. Beluga Group также расширяет мощности производства флагманского виски Fox & Dogs, планируют запуск новинок и развитие импорта в категории, говорят в компании. В АСГ помимо своих брендов будут продавать в РФ виски из Индии.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что в категориях виски и коньяка известность и история марки имеют большое значение, а с учетом ограничений для рекламы алкоголя продвижение новых брендов сильно затруднено. По его словам, продажи будут зависеть от этикетки и названия, но в большей степени — от дистрибуции и цены. Учитывая вывод множества новых местных брендов, производители, скорее всего, будут стимулировать спрос в первую очередь скидками, прогнозирует эксперт.

Анатолий Костырев